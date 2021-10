Andrej Babiš slíbil maďarskému premiéru Viktorovi Orbánovi, že pošle policisty na hranici se Srbskem. Jenže „balkánskou trasou“ nyní míří do západní Evropy relativně málo migrantů.

Drama se poslední týdny odehrává úplně jinde, na hranici s Běloruskem Alexandra Lukašenka.

Ten se mstí za sankce Západu vůči svému diktátorskému režimu tím, že leteckými linkami z Blízkého a Středního východu přiváží do Minska tisíce běženců. Ty pak přímo běloruské orgány odvážejí autobusy na hranici s Litvou, Lotyšskem a Polskem. Hlavně polsko-běloruskou hranici o délce 420 kilometrů pak migranti přecházejí ve velkém.

Polský prezident Andrzej Duda proto včera už podruhé vyhlásil výjimečný stav v okresech u hranic s Běloruskem. „Hrozba u hranic pokračuje,“ uvedla prezidentská kancelář.

Počty běženců na hranici přitom začínají připomínat čísla, která bylo možné slýchat na vrcholu uprchlické krize v Řecku v roce 2015. Jen ve středu zadrželi polští policisté na hranici pět set běženců, kteří se pokusili přejít nelegálně z Běloruska do Polska.

Otázka je, co dělají Poláci s běženci dál. Spolková země Braniborsko už před několika dny uvedla, že přestává nápor běženců zvládat. Zadržení utečenci přitom uvedli, že do Německa přišli přes pobaltské země a Polsko. Německo už proto na polsko-německé hranici podniká opatření, aby se přes ni běženci přicházející z Polska tak lehce nedostali. Protože drtivá většina této hranice je na řekách Odra a Nisa, je podle odborníků možné, že běženci budou do Německa mířit přes Česko, které má s Německem hůře uhlídatelnou, převážně horskou hranici.

Zatlačování běženců

Polsko a pobaltské země požadují, aby mohly běžence, kteří se pokusí hranici přejít, „zatlačovat“ zpět do Běloruska. Litva navrhla úpravu existujících pravidel EU tak, aby členským státům umožňovala tyto „pushbacky“ migrantů. Eurokomisař Margaritis Schinas serveru EURACTIV potvrdil, že s podobným návrhem již přišly i další členské státy. EU se proto nyní musí rozhodnout, jak situaci řešit. O zadržené běžence se totiž musí státy, na jejichž území přijdou, starat, a Bělorusko je odmítá přijmout zpět.