Masivní kampaň v Polsku: do 10. května obdrží každý dospělý výzvu k očkování

Polsko spouští masivní očkovací kampaň. Do 10. května každý dospělý člověk žijící starší 18 let a žijíc právě v Polsko dostane e-doporučení a bude se moci přihlásit k očkování. Od druhé poloviny příštího měsíce se pak bude moci vakcinovat i na pracovištích. Hotovo by mělo být do konce srpna.

Očkování proti koronaviru v Polsku | Foto: Shutterstock

Toto je okamžik, kdy můžeme říci, že chceme jít do protiofenzívy, napsal na vládním Twiterru premiér Mateusz Morawiecki. „Až dosud jsme se po celou dobu museli této pochmurné epidemii bránit. Nyní jsme ale připraveni. Přichází nám stále více a více vakcín, proto využijeme naši připravenou infrastrukturu naplno,“ uvedl Morawiecki. Podle vládního zmocněnce pro očkování Michala Dworczyka vláda zítra - tedy v úterý - představí podrobný harmonogram, kdy se budou moci jednotlivé věkové skupiny zaregistrovat „Čím déle budou pochybnosti o smyslu očkování v naší zemi trvat, tím déle bude trvat návrat k normálu. Proto zavádíme celou škálu možností, kde se půjde naočkovat. Proto bych chtěl oznámit, že od druhé poloviny května bude možné provádět očkování na pracovištích,“ doplnil ho premiér. Covid drtí Polsko. Sanitky čekají hodiny ve frontách před nemocnicemi Přečíst článek › Podle Rzeczpospolity, která v neděli zveřejnila na svých stránkách rozhovor s Dvorczykem, vláda počítá, že firmy, kapitálové skupiny a bankovní domy nad 500 zaměstnanců budou mít vlastní očkovací místa. Deník se ho mimo jiné zeptal, zda poslední, zvýšený přísun vakcín Pfizer hrál v těchto plánech zásadní roli. „Zrychlí nás to,“ odpověděl Dworczyk. „Možnosti aktuálně fungující sítě očkovacích míst po celém Polsku jsou mnohem větší. Míra a rychlost očkování u nás závisí pouze na dodávkách.“ Polsko s 38 miliony obyvatel má v současnosti v provozu téměř 7 000 očkovacích míst, vládní zmocněnec k tomu doplnil, že v plánu je tuto síť rozšířit minimálně o dalších 600 center. Rovněž vyzval své spoluobčany, aby nepodlehli panice, která nyní propukla v souvislosti s kauzou vakcín Johnson & Johnson (J&J) a jež je obdobná té s AstraZeneKou – jedná se o jednotlivé případy úmrtí po podání vakcíny. „I v Polsku měli lidé strach, v termínech po propuknutí kauzy se počet těch, kteří na očkování nedorazili, zvětšoval, ale po několika dnech se situace uklidnila.“ Naši severní sousedé dosud naočkovali necelých sedm milionů lidí první dávkou a dalších téměř 2,5 milionu již i druhou. Země má nasmlouváno kolem sto milionu vakcín. Postoj církve vyvolal rozruch Rozruch v těchto dnech v zemi vyvolal i postoj biskupské konference k otázce očkování. Episkopát nedoporučil věřícím vakcinaci preparáty od firem AstraZeneca a Johnson & Johnson. Odůvodnil to tím, že tyto společnosti využívaly při vývoji svých látek kmenové buňky z potracených dětských plodů. Biskupové v USA varují před vakcínou Johnson & Johnson. Kvůli potratům Přečíst článek › „Otázky víry jsou individuální záležitostí každého člověka. Nejdůležitější je, že episkopát neříká: Neočkujte se. Říká jen, že v situaci kdy je ohroženo naše zdraví a život, mohou být i tyto vakcíny použity, a dnes se s takovou situací potýkáme. Postoj episkopátu je třeba číst jako celek,“ odpověděl Dworczyk novinářům na dotaz, zda by církev neměla být v této době více vládě nápomocna. Podle posledního průzkumu, který zveřejnila Gazeta Wyborcza má polská očkovací strategie podporu poloviny národa. Negativně vládní snahy hodnotí přes dvě třetiny Poláků. Očkovat se v zemi rozhodně chce přes 55 procent lidí.