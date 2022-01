Sedmatřicetiletá Agnieszka dorazila do čenstochovské nemocnice před Vánoci. Byla v prvním trimestru, nosila pod srdcem dvojčata, dva kluky. Ještě před Štědrým dnem zemřel její první syn. O sedm dní později i druhý. A až po dalších dvou dnech byly oba mrtvé plody z maminky vyjmuty. Agnieszka zemřela pod dalších 25 dnech toto úterý. O víkendu ji začalo selhávat srdce a kolabovat orgány. V nemocnici dostala i covid.

Zemská nemocnice v Čenstochové se ve svém tiskovém prohlášení k úmrtí 37leté Agnieszky brání a vysvětluje, proč lékaři nevyjmuli z těla mrtvé plody dříve. „Po smrti prvního dítěte jsme vyčkávali, vzhledem k tomu, že byla šance na záchranu druhého chlapce. Přes snahu lékařů ale zemřel i druhý plod," píše se v prohlášení.

? Fanatyczne prawo zabija Polki

Konferencja prasowa parlamentarzystek Koalicji Obywatelskiej https://t.co/EWF97QG7yQ — Platforma NEWS ??✌️ (@NewsPlatforma) January 27, 2022

O úmrtí a případu Agnieszky, po které zůstaly na světě další tři děti, informovala rodina ženy a nezisková organizace Abortion Dream Team. Podle rodiny byla maminka s dvojčaty převezena do nemocnice 21. prosince. Stěžovala si na stále větší bolesti břicha, byla unavená, zvracela. „Nejdříve byly její stížnosti ignorovány s tím, že se jedná o dvojčetné těhotenství, které podobné problémy s sebou přináší,“ uvedla rodina podle portálu gazeta.pl.

Dvojčata nepřežila

Stav Agnieszky se stále více zhoršoval a 23. prosince zemřelo první z dvojčat. Podle nejbližších nebylo odebrání mrtvého plodu provedeno, protože to současný protipotratový zákon v Polsku přísně zakazuje. Lékaři poté měli čekat až spontánně ustanou životní funkce i u druhého plodu. To nastalo 29. prosince. „Další ostudnou skutečností je, že extrakce plodů byla provedena až po dalších dvou dnech, tedy 31. prosince. Po celou tuto dobu v ní byla ponechána rozkládající se těla nenarozených synů. Včas byl ovšem informován kněz, aby mohl zařídit pohřeb dětí,“ uvedla rodina ženy na Facebooku.

Agnieszka podle rodiny s největší pravděpodobností zemřela na sepsi. „Když byla přijímána do nemocnice, CRP test ukázal sedm jednotek, den před smrtí to bylo již 157 jednotek, přičemž norma je pět. Avšak informace o sepsi nikde v dokumentech nenajdete. 23. ledna měla zástavu srdce, tu ještě přežila. O jejím zhoršujícím se stavu, svědčí i její akutní převoz z gynekologického na neurologické oddělení a poté do specializované nemocnice v Blachowni,“ dodala rodina pro portál.

Matka v kritickém stavu

„Pacientka k nám dorazila v noci v kritickém stavu,“ uvedla mluvčí nemocnice v Blachowni Marta Belzová pro televizi TVN24. Dne 24. ledna Agnieszce přestala fungovat většina orgánů. V úterý 25. ledna zemřela.

Nemocnice v Čenstochové se ve svém prohlášení hájí, že „byla provedena celá řada zákroků na pomoc pacientce, včetně tří testů na koronavirus. Dva byly negativní, třetí 23. ledna pozitivní". Podle nemocnice v ten den Agnieszka pociťovala dušnost a saturace se radikálně snížila.

Ředitel další nemocnice v Čenstochové Wojciech Konieczny, kde Agnieszka byla loni na začátku prosince pár dnů také hospitalizována, televizi sdělil, že od nich pacientka „odešla 3. prosince v dobrém celkovém stavu. Oba plody byly živé. S doporučením další léčby a kontroly v ambulanci. Nic nenasvědčovalo tomu, co se začalo dít o tři týdny později.“

Kamila Ferencová z právnické firmy Právo na právo a advokátka Federace pro ženy a plánování rodiny se na Twitteru položila Zemské nemocnice v Čenstochové tři otázky: „Chtěla pacientka zachránit druhý plod? A pokud ano, byla informována o rizicích s tím spojených? A proto polští lékaři neprovedli selektivní potrat?“ Jsou to otázky, které si nekladou v Polsku jen právníci bojující za práva žen.

Trzy pytania - czy to była wola pacjentki, żeby ratować drugi płód? A jeśli tak, to czy wcześniej poinform. ją o ryzyku, jakie się z tym wiąże? I dlatego polscy lekarze nie wykonują aborcji selektywnej w ciążach bliźn.?

Dzisiaj widzę się z siostrą Agnieszki, poszukam odpowiedzi pic.twitter.com/4ssbMQhMc3 — Kamila Ferenc (@kamila_ferenc) January 26, 2022

„Mohu potvrdit, že Okresní státní zastupitelství v Čenstochové zahájilo vyšetřování ve věci vystavení těhotné ženy a jejích dvojčat bezprostřednímu ohrožení života,“ uvedl pro TVN24 mluvčí prokuratury Tomasz Ozimek.

Mluvčí Sdružení práv pacientů Bartolomiej Chmielowiec sdělil, že jeho organizace již zahájila řízení ve věci smrti Agnieszky z Čenstochové a spojila se s rodinou a nabídla jí pomoc. Tragická událost už rezonuje i v nejvyšších politických kruzích. „Je to fanatický zákon, který zabíjí Polky,“ řekla při čtvrteční tiskové konferenci zástupkyně maršálka Sejmu Malgorzata Kidawa Blonská z opoziční Občanské platformy v kruhu poslankyň, které se zněním potratového zákona rovněž nesouhlasí.

Hned ve středu večer, tedy jen pár hodin po zveřejnění kauzy v médiích, se před polským ústavním soudem ve Varšavě sešlo několik desítek lidí. Demonstraci v reakci na úmrtí Agnieszky svolal Strajk kobiet (Stávka žen) – což je hnutí bojující za práva polských žen a proti současnému potratovému zákonu a zároveň hlavní organizátor masových demonstrací z počátku loňského roku. Hlavní tvář hnutí Marta Lempartová na stránkách deníku Gazeta Wyborcza vyzvala k týdenním protestům po celé zemi: demonstracím, pochodům a symbolickému zapalování svíček za okny k uctění památky Agnieszky a jejích synů.

Ústavní soud v čele s Julií Przylebskou v říjnu 2020 rozhodl, že ustanovení již tak přísného protipotratového zákona z roku 1993, který povoloval interrupci, pokud prenatální testy nebo jiné lékařské indikace naznačily pravděpodobnost vážného a nevratného poškození plodu nebo nevyléčitelné život ohrožující nemoci, za protiústavní. Zákon, které nyní skoro absolutně zakazuje potraty v Polsku, vstoupil v platnost loni na jaře. Agnieszka a její synové jsou podle dostupných informací už jeho třetí obětí, po matkách z Pščiny a Gdaňsku.