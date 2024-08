Potratová směrnice, která má v Polsku částečně liberalizovat přísná pravidla pro interrupce, vstoupila v platnost 10. srpna. Právníci z občanské poradny Pro Abo se však domnívají, že problém neřeší a může dokonce situaci zhoršit. Vyhláška je přitom reakcí na neschválení návrhu zákona o dekriminalizaci umělého přerušení těhotenství, který v parlamentu neprošel koncem července o pouhé tři hlasy.

Tým žalobců, který na směrnici pracoval, analyzoval téměř 600 případů souvisejících s potraty v letech 2016 až 2023. Dospěl k závěru, že nejčastější praxí státních zástupců bylo zahájení vyšetřování anebo odmítnutí zastavení vyšetřování. Stalo se tak ve 462 případech. V 99 případech byla podána obžaloba, většina z nich s trestem obecně prospěšných prací.

Nové pokyny doporučují státním zástupcům, aby před zahájením řízení „pečlivě posoudili míru společenské škodlivosti“. Pokud těhotné pomáhají její nejbližší: bratr, matka, sestra, míra poškození je nízká, informoval deník Gazeta Wyborcza. Za to se má pečlivě analyzovat, zda podání oznámení (například ze strany partnera) není předmětem rodinného konfliktu.

close info Zdroj: Deník zoom_in Co se děje v Polsku.Aktivisté z Pro Abo Lawyers jsou k novince kritičtí. „Na rovinu, prokurátoři stále mohou nahlížet do zdravotní dokumentace a ve finále vám nechat prohledat septik. Směrnice mohla něco změnit, ale nezměnila,“ píší ve stanovisku pro Wyborczu s odkazem na případ Oly, jíž vyšetřovatelé pročesali žumpu při hledání důkazů, že přirozeně nepotratila, ale své těhotenství cíleně přerušila.

Mluvčí generální prokuratury Anna Adamiak zdůraznila, že úkolem státního zástupce je komplexní zjištění okolností a vyloučení zakázaného jednání.

Přesto přípravný tým upozornil i na zcela nepřijatelné chování vyšetřovatelů. Jeho vedoucí, prokurátorka Katarzyna Kwiatkowska, připomněla případ Joanny z Krakova, které policie vzala její telefon a notebook, odvezla ji na policejní stanici a nařídila, aby se svlékla a dělala dřepy.

Dalším ožehavým problém je možnost odmítnout provést legální potrat ze strany nemocnice. Podle médií kvůli tomu zemřely v Polsku za poslední čtyři roky tři ženy, některé zdroje hovoří dokonce o čtyřech. Pokyny nyní jasně uvádějí, že v případě ohrožení zdraví a života matky je nepřijatelné dovolávat se ustanovení o svědomí. „Odmítnutí provést potrat z důvodu svědomí ale není trestným činem,“ upozornila mluvčí. „Pokyny nemění postupy, ani striktní výklad protipotratového zákona. Nic nezmírňují, jen potvrzují současnou judikaturu,“ reagovali aktivisté.

Zcela opačný pohled na vyhlášku má pravicová část politického spektra. Ultrakatolický Nasz Dziennik ji nazývá „Bodnarovou vražednou směrnicí“ a naznačuje, že jejím cílem je odradit vyšetřovatele od stíhání potratů. Konzervativní portál wPolityce.pl si zase klade otázku: „Nabádá Bodnar státní zástupce, aby stíhali lékaře, kteří z různých důvodů odmítli provést potrat? Po přečtení jeho pokynů je taková otázka na místě.“

V dnešní době víme často mnohem více o tom, co se děje na druhém konci světa, než co se děje těsně u našich hranic, v sousedních zemích České republiky. Proto jsme se rozhodli vám odlehčenou formou přinášet na tomto místě každou neděli zprávy o tom, co se děje „u sousedů“, tedy na Slovensku, v Polsku, Německu a Rakousku.

Informovat vás budou lidé, kteří buď v daných zemích žijí, jako je Eliška Gáfriková na Slovensku, Martin Kratochvíl v Polsku, nebo působí u hranic, jako Alexandr Vanžura v Děčíně, nebo Iva Haghofer u rakouských hranic na jižní Moravě. Za inspiraci k vzniku rubriky děkujeme panu Vladimíru Majerovi. Občas přispěji středoevropským pohledem do rubriky i já, evropský editor Luboš Palata.

