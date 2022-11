Raketový útok na Polsko v rozhovoru s prezidentem dominoval. Duda se v něm snažil popsat, správně časově zařadit i obhájit kroky svoje, polské vlády a armády. „Už mezi 18. a 19. hodinou jsme věděli, že se jedná opravdu o explozi rakety,“ řekl mimo jiné Duda.

Co se děje v Polsku.Zdroj: DeníkDivákům potvrdil, že základní tok informací přicházel především od polských zpravodajských služeb. „Postupně se aktivovaly další a další složky státu. Po potvrzení výbuchu jsem okamžitě po konzultaci s předsedou vlády Mateuszem Morawieckim svolal schůzku na Národním bezpečnostním úřadu. Strategii jsme spolu neustále konzultovali. Sbírali jsme všechny informace a zprávy,“ vyprávěl.

Podle prezidenta štáb pracoval i se zprávami od amerických tajných služeb. „Věděli jsme o nich, jenže konkrétní zdroje těchto informací nebyly uvedeny. Proto jsem chtěl, aby vše potvrdily i naše složky. Večer jsme pak potřebnou zprávu dostali od pohraniční stráže i armády. Shodovala se s informacemi, které mi poskytl americký prezident Joe Biden, s nímž jsem mezitím mluvil. Ovšem hovořil jsem i s dalšími: s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem, Volodymyrem Zelenským a celou řadou evropských vůdců,“ pokračoval Duda.

V polské vesnici se po zásahu rakety změnil život: Lidé se bojí, hlídá ji armáda

„Byl to velmi těžký okamžik. Okamžik velké odpovědnosti. Věděli jsme, že musíme jednat v klidu. Jsem proto rád, že jsme nevydali žádné nadbytečné oznámení. A co je nejdůležitější, nevydali jsme ani žádnou falešnou zprávu. To vysoce ocenili naši spojenci i mezinárodní společenství. Zásadní pro nás byla ten večer bezpečnost Poláků. A ta byla stoprocentně zajištěna,“ doplnil Duda.

Hovořilo se i o prvotním tvrzení ukrajinského prezidenta, že raketa, která dopadla do Przewodova, byla ruská. Podle Dudy kvůli tomu ale žádná krize důvěry mezi Polskem a Ukrajinou nenastala. „Znám prezidenta velmi dobře. Vím, jaký je to člověk, můžu říct, že je to můj přítel. Vím, v jak náročné psychické situace je. Vím, jak jeho lidé fungují, jaká je míra napětí, ale i zodpovědnosti. Denně na Ukrajině umírají stovky lidí. Když dojde k takovému bombardování, jaké nastalo v onen den, to vypětí je enormní,“ řekl k tomu polský prezident.

Polská vesnice Przewodów, kde po dopadu zřejmě ukrajinské rakety zahynuli dva lidéZdroj: ČTK/PAP/Jakub Szymczuk/Chancellery of the President Republic of Poland

Oficiální výsledky vyšetřování z dopadu rakety v obci Przewodów ležící poblíž ukrajinských hranic zatím nejsou známy. Polský prokurátor v minulém týdnu ale odmítl zapojení Ukrajiny do vyšetřování, uvedl to polský deník Rzeczpospolita. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba sice oznámil, že ukrajinští experti pracují na místě výbuchu, podle deníku si ale jen prohlédli místo dopadu. Víc podle zdrojů z prokuratury s ohledem na polské zákony není nyní ani možné. Zapojit by se Ukrajinci do vyšetřování mohli pouze v případě vytvoření mezinárodní vyšetřovací komise. Tu ovšem Polsko neplánuje.

Dudu opět nachytali ruští vtipálci

Kromě vážných následků dopadu rakety na polské území však hlava státu řeší i další, poněkud bizarní záležitost, kvůli které je terčem kritiky i posměchu. „Věřte mi, Emmanueli, jsem velmi opatrný, neobviňuji Rusy,“ vyprávěl prezident Duda jen pár dnů po tragickém dopadu rakety v obci Przewodów údajnému francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi.

Ve skutečnosti si však telefonoval se dvěma ruskými vtipálky Vladimirem Kuzněcovem, s přezdívkou Vovan, a Alexejem Stoljarovem aka Lexusem. Dvojice je známá svými nachytávkami známých osobností, které pak zveřejňuje na YouTube. A záseky mají parádní: prezidenta Běloruska Alexandra Lukašenka, tureckou hlavu státu Recepa Erdogana, zpěváka Eltona Johna, prince Harryho, bývalého britského premiéra Borise Johnsona. I Emmanuel Macron se od nich nechal napálit, napsala Gazeta Wyborcza.

Zdroj: Youtube

Ovšem prezidenta Dudu si takto podali už podruhé. Z poslechu je patrné, že Dudovi stačilo jen pár nezřetelných slov v angličtině, aby se hned zeptal: „Emmanueli, jsi to ty? Tady Andrzej Duda.“ A Rusům stačilo už Dudu jen poslouchat a občas zamumlat: „Hm, hm.“

Když údajný Macron nakonec začne klást otázky, je slyšet zřetelný ruský přízvuk. To polského prezidenta ale nijak nerozhodilo. „Neobviňuji Rusy, Emmanueli, myslíš si, že potřebuju válku s Ruskem? Ne. Věř mi, nechci válku s Ruskem. Jsem velmi opatrný, věř mi,“ povídal mimo jiné Duda. O vtípku informovala i ruská agentura TASS.

Opozice samozřejmě nenechala tuto kauzu ležet a klade vládní garnituře nepříjemné otázky: Jak je možné se prolomit do prezidentské telefonní linky? Co dělají naše zpravodajské služby?

Kdo může za tragédii? Polsko zveřejnilo první výsledky vyšetřování dopadu rakety

Kancelář prezidenta k tomu vydala na Twitteru jen krátké prohlášení: „Po výbuchu rakety v Przewodově, během celé řady telefonických rozhovorů s hlavami států a předsedů vlád, byla s prezidentem spojena osoba, která se prohlašovala za francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Prezident Andrzej Duda po zjištění, že se může jednat o podvod, rozhovor okamžitě ukončil,“ píše se v komuniké. Celkem rozhovor ale trval sedm a půl minuty.

Navíc je to už druhé podobné selhání prezidenta, píše Wyborcza. Vovan a Lexus se Dudovi totiž dovolali už v květnu 2020. Vydávali se tehdy za generálního tajemníka OSN.

