Ten scénář má podobný průběh. Matka v pokročilém stádiu těhotenství dorazí s problémem do nemocnice. Lékaři ji hospitalizují a pak ji i její nenarozené dítě nechají osudu. Zasáhnou až po úmrtí plodu. Jenže septický šok je rychlejší. Naposledy tak zemřela maminka v nemocnici Jana Pavla II. v Nowém Targu na Podhalí. Byla ve 20. týdnu těhotenství.

Protest proti zákazu potratů v Polsku | Foto: Shutterstock/TomaszKudala

V šedesáti polských městech se kvůli poslednímu úmrtí v polovině června konaly rozsáhlé protesty. Na demonstraci pod heslem Už žádnou další v Nowém Targu o zkušenostech z nemocnice hovořila s novináři listu Tygodnik Podhalański matka zemřelé Krystyna.

Žena popsala mimo jiné reakci primáře oddělení. „Ptala jsem se ho, proč moje dcera zemřela. Byl překvapený. Řekl, že neví. Ani mi nekondoloval. Dodnes nám nikdo nevyjádřil soustrast. Všichni se nám tam vyhýbali,“ řekla Krystyna.

Den po demonstracích se na webu nemocnice kondolence objevila. Vedení zařízení v ní vyjádřilo soustrast a ujistilo, že „zesnulá byla obklopena péčí a starostí personálu,“ napsala gazeta.pl.

O nezvyklém přístupu personálu pro Gazetu Wyborczu mluvila sestřenice zemřelé Doroty Ilona. „Nesměla se hýbat. Celou dobu ležela ve vodorovné poloze s nohama nahoře,“ popsala Ilona. Těhotná žena strávila v této pozici tři dny. Během této doby se její stav zhoršoval.

„Nikdo nám v nemocnici neřekl, že smrt plodu je otázkou času a že prasknutí plodové vody je pro Dorotu nebezpečné. Celou dobu jsme doufali, že bude vše v pořádku. Nikdo se nezmínil, že bylo možné vyvolat potrat a zachránit Dorotu, protože šance, že dítě přežije, je mizivá,“ uvedl pro Wyborczu Dorotin manžel Marcin. Polské úřady v nemocnici nařídily kontrolu.

Zdravotníci se potratům vyhýbají, bojí se trestu

K případu se ozvali i polští gynekologové. Ohradili se proti nátlaku, jemuž musí nyní čelit, a upozornili, že celá situace nabírá podobu lynče. Ministerstvo zdravotnictví ale připustilo, že práva pacientky byla porušena. „Každá žena v Polsku má právo na přerušení těhotenství, pokud je ohroženo její zdraví, či život,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Niedzielski a přislíbil novou vyhlášku, kde bude jasně řečeno, jak mají lékaři v takových případech postupovat.

Polská opoziční média a organizace na ochranu ženských práv vidí jasnou souvislost mezi těmito případy a razantním zpřísněním potratového zákona před třemi lety. Podle Ústavního soudu nesmí lékaři provést interrupci ani v případě, že je plod nevratně poškozený nebo má nevyléčitelnou nemoc. Zdravotníci ve strachu z trestu odmítají potraty provádět i v případech, kdy jim to zákon povoluje, napsala Gazeta Wyborcza.

Proti potratům v zemi hlasitě vystupují konzervativní aktivisté a politici, odsuzuje je i katolická církev. Naposledy se jasně vyslovil krakovský arcibiskup Marek Jędraszewski při nedávném svátku Božího těla. „Kdo nám dal právo, abychom rozhodovali o životě jiného člověka,“ řekl při kázání.

