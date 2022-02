O co se jedná? Varšavská vládní klika si pořídila supersofistikovaný izraelský software Pegasus, který byl vyvinut pro infiltraci teroristů a zločinců. V Polsku se s jeho pomocí napíchli na opoziční předáky, odbojné státní zastupitele, dotěrné právníky a podezřelé spolustraníky.

Odposlouchává vás, sleduje, kde po internetu surfujete, dokáže rozklíčovat zašifrovanou komunikaci, bez vašeho vědomí používá kameru a je schopný do vašeho chytrého telefonu vložit nové nebo přepsat vaše dokumenty. Představujeme vám Pegasus, superchytrý izraelský software, vůči jehož vývojářům už firma Apple podala žalobu.

Místo zločinců byla cílem opozice

Výrobek by sice původně cílen na získávání informací z teroristických a zločineckých organizací, ale očividně má mnohem širší využití, jak by mohla vyprávět šestice známých Poláků, do jejichž telefonů byl tento software nainstalován. Podle přeřeknutí jednoho z vládních poslanců Marka Suského ze strany Právo a spravedlnost (PiS), o kterém informovala mj. nezávislá televize TVN24, by jich ale mohly být i stovky.

Mezi těmi dosud známými jsou například senátor a šéf poslední opoziční volební kampaně Krzysztof Brejza, právní zástupce opozičních lídrů, mimo jiné i i bývalého polského premiéra a šéfa Evropské unie Donalda Tuska, Roman Giertych. Nebo neposlušná státní zástupkyně Ewa Wrzoseková.

Ta před dvěma lety chtěla prošetřit vyhlášené, ale neuskutečněné prezidentské volby, okamžitě byla od případu odstavena a možná nezákonnost vyhlášení těchto voleb se už nikdy nedošetřila. Zároveň je jednou z hlavních tváří sdružení nezávislých polských soudců a prokurátorů Lex Super Omnia. O problémech, které má polská vládní garnitura s Evropskou unií ohledně narušování svobody soudního systému už asi slyšel každý. Polsku za to hrozí miliardové pokuty. Mimochodem, Wrzoseková se o možném napíchnutí svého telefonu Pegasem dozvěděl přímo do firmy Apple.

Giertych je známý polský advokát a rebel. Je častým právním zástupce opozičních politiků ve sporech s vládou. Sám byl několikrát šikanován polskou spravedlností účelovými obviněními. Z vazby se dostal až po zákroku soudů, které se sice dožadovaly, aby bylo proti autorům vykonstruovaných obvinění zasaženo, nikdy se tak ale nestalo. Giertych kvůli tomu podal na Polsko žalobu k Evropskému soudnímu dvoru.

Velmi hanlivá reportáž

Senátor opoziční Občanské platformy Brejza ví o svém špehování již od Vánoc, kdy o jeho případu poprvé informovala liberální a k vládě velmi kritická Gazeta Wyborcza. Postupně, jak vyplulo na povrch, byl jeho telefon prohledán softwarem minimálně třicetkrát. Ožehavé je, že k napadení došlo v době, kdy řídil opoziční volební kampaň. Nyní Brejza tvrdí, že kvůli tomu mohly být volby zmanipulovány. Vládní televize TVP z informací z jeho telefonu totiž na něj utvořila velmi hanlivou reportáž.

Předseda vládní PiS a šedá eminence polské politiky Jaroslaw Kaczyński v provládním týdeníku W sieci potvrzené útoky na telefony významných osobností bagatelizoval. „Historky opozice o tom, že Pegasus je využíván k politickým účelům, jsou naprostý nesmysl,“ uvedl v něm mimo jiné. Zároveň ale potvrdil nákup tohoto softwaru, čímž zesměšnil polského premiéra, který před tím zatvrzele tento vládní nákup popíral.

Podle všeho software nakoupila polská tajná služba za 25 milionů zlotych (cca 137 milionů korun), přičemž jak ta civilní, tak ta vojenská rozvědka, je v Polsku řízena přímo příslušnými ministry – a těmi jsou členové vládní strany PiS. Zároveň je ale třeba říci, že neexistuje žádný důkaz, který by infiltraci opozičních telefonů spojoval s vládnoucí stranou.

Vyšetřování může položit vládu

Kvůli všem nejasnostem vznikla v Senátě vyšetřovací komise a podobná se chystá i v Sejmu. Z ní zatím vycházejí stále zajímavější informace. Minulý týden Gazeta Wyborcza uvedla, že stát použil Pegasus už v roce 2017 a to proti třem odbojným poslancům a straníkům.

Oblíbenost dlouholeté vládní strany PiS dlouhodobě klesá, nyní se její preference pohybují těsně pod třiceti procenty, což je nejméně za dobu, co je u vlády. Ovšem i s tímto číslem by PiS volby vyhrál.

Polští novináři poukazují v této kauze i na další konsekvence. Všichni napíchnutí jsou významnými osobnostmi opozičního hnutí, kteří pravidelně komunikují s dalšími opozičními tvářemi a lídry. Například třeba právě s Donaldem Tuskem…

A aby toho nebylo málo. Kromě odposlechů se nyní v Polsku rozmáhá i další nechutný nešvar. A to poměrně hojně. Telefonické vyhrožování smrtí, nebo rovnou falešné informování o tragické smrti někoho blízkého. A cílené tyto telefonáty nejsou pouze na osobnosti, ale i na jejich blízké a děti.

Vyhrožováno smrtí tak bylo například dceři šéfredaktora polské mutace týdeníku Newsweek Tomasze Lisa, který na svém Twitteru neskrývá kritické názory na současnou vládní sestavu. Manželce významného opozičního politika Borise Budky neznámý hlas zase volal, že její manžel zahynul.

V ten samý okamžik někdo telefonoval i Budkovi samotnému, že pro změnu zahynula jeho žena. Oba ale zrovna seděli u jednoho stolu a podařilo se jim telefonáty nahrát. Policie tyto lavinovitě šířící se výhrůžky intenzivně vyšetřuje. Zatím bez výsledku.

Rubrika U sousedů

U sousedůZdroj: DeníkV dnešní době víme často mnohem více o tom, co se děje na druhém konci světa, než co se děje těsně u našich hranic, v sousedních zemích České republiky. Proto jsme se rozhodli vám odlehčenou formou přinášet na tomto místě každou neděli zprávy o tom, co se děje „u sousedů“, tedy v Česku, Polsku, Německu a Rakousku. Informovat vás budou lidé, kteří buď v daných zemích žijí, jako Martin Kratochvíl v Polsku, nebo působí u hranic, jako Alexandr Vanžura v Děčíně, nebo Iva Haghofer u rakouských hranic na jižní Moravě. Za inspiraci k vzniku rubriky děkujeme panu Vladimíru Majerovi. Občas přispěji středoevropským pohledem do rubriky i já, evropský editor Luboš Palata. Přejeme hezké nedělní počtení.