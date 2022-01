Polská ambasáda bude brzy zase opuštěná. Polský premiér Mateusz Morawiecki ve čtvrtek večer rozhodl zahájit proces odvolání polského velvyslance Miroslawa Jasinského v České republice. Na twitteru to uvedl mluvčí polské vlády Piotr Müller, který v souvislosti s ambasadorem informuje o „krajně nezodpovědných výrocích o dole v Turówě.“ Každý polský diplomat má povinnost pečovat o polské zájmy, doplnil mluvčí.

Rozhodne Duda

Paradoxní je, že v Polsku, stejně jako v Česku není premiérem ten, kdo velvyslance jmenuje a odvolává. Tím je pouze prezident. Proto budoucnost polského velvyslance leží v rukou nikoli polské vlády a jejího premiéra, ale prezidenta Dudy. Ten je nyní v izolaci kvůli covidové nákaze. V minulých týdnech navíc zavetoval vládou prosazený klíčový zákon o vyvlastnění investory z USA vlastněných médií, především nezávislé zpravodajské televize TVN.

Velká šance na udržení velvyslance přes odpor vlády není.

Na Čechy vedení dolů kašlalo

Velvyslanec Miroslaw Jasinski ve svém rozhovoru pro polskou redakci Deutsche Welle přitom neudělal nic jiného, než konstatoval fakta, o nichž od počátku mluví čeští diplomaté a politici, kteří se pokoušeli s Poláky na vyřešení kauzy Turów několikrát dohodnout.

Polská strana se roky, v podstatě až do hrozby podání žaloby u Evropského soudu v Lucemburku odmítala s českou stranou bavit. „Šlo o nedostatek empatie, nedostatek porozumění a nedostatek ochoty k dialogu - a to především na polské straně," uvedl polský velvyslanec a za hlavní viníky označil lidi u vedení polských dolů PGE.

Krajně nezodpovědné výroky. Morawiecki chce odvolat polského velvyslance v ČR

Připomněl navíc, že Polsko v podobných případech jako Turów polské občany v blízkosti dolů v minulosti už odškodnilo. Proto podle něj nebyl žádný důvod, proč na podobném principu neodškodnit Čechy žijící nedaleko Turówa. „Totéž platí pro okolí Turówa na polské straně. Otázkou je, proč by se to nemělo vztahovat na lidi, kteří žijí kilometr nebo dva od dolu, ale na druhé straně hranice.“ A dodal, že vidí šanci na smírnou dohodu Prahy a Varšavy, která by obešla Evropský soud. Ten už nařídil předběžným opatřením zastavení těžby a udělil Polsku za její pokračování milionové pokuty, které se každým dnem zvyšují.

Velvyslanec odmítl odvolat

Od svých výroků v rozhovoru pro Deutsche Welle se Jasinski nedistancoval ani dodatečně. „Nelituji toho, co jsem řekl. Kauzu Turów je třeba vyřešit, protože vrhá stín na naše vztahy s Čechy,“ uvedl ve čtvrtek v rozhovoru pro Onet.pl.

Jasinki patří k největším znalcům Česka v polské diplomacii. Patřil ke spoluzakladatelům Polsko-československé Solidarity, v jejímž rámci spolupracovali disidenti z obou zemí. Na začátku 90. let působil na polské ambasádě v Česku, v letech 2001 až 2007 vedl Polský institut v Praze. Patří k sympatizantům současné vlády Práva a spravedlnosti a má výborné kontakty na politiky ODS premiéra Petra Fialy.

Velké plány usmíření s Prahou

V rozhovoru pro Deutche Welle navrhoval vedle možného kompromisu kolem dolu Turów i mnoho věcí, které by mohly zlepšit česko-polské vztahy. Třeba lepší plánování budování dálniční sítě, kde zmínil chybějící napojení dálnice mezi Jaroměří a Polskem, kde je vybudována dálnice skoro od české hranice až k Baltickému moři.

Tankování v Polsku je ještě výhodnější. Cena spadla o téměř dvě koruny

Jasinski také v plánu iniciovat společné akce a výstavy k tisíciletí korunovace Boleslava Chrabrého, jednoho z největších polských panovníků, který byl navíc po matce z poloviny Čech. Velvyslanec chtěl také dosáhnout plnohodnotného obnovení katedry polonistiky na Karlově Univerzitě a mnoha dalších kroků ke zlepšení vzájemných vztahů.

Co udělá česká vláda?

Teď ale z těchto plánů, pokud nezasáhne prezident Duda, nebo se nepodaří české straně Varšavu uklidnit, nic nebude. Vztahy se mohou navíc ještě výrazně zhoršit. Svědčí o tom agresivní výroky politiků vládnoucího PiS, kteří obviňují velvyslance ze „zrady národa“. Polsko nemělo velvyslance v Praze téměř dva roky. Právě v době, kdy byla polská ambasáda v Praze bez ambasadora, upadly česko-polské vztahy do asi nejtěžší poválečné krize.

Vedle žaloby u Evropského soudu se zhoršily i vztahy na česko-polské hranici a na polské straně byly za žalobu proti Turówu zaznamenány útoky proti Čechům i tehdejší vládě v čele s Andrejem Babišem. Nový český kabinet Petra Fialy doufal, že spor kolem Turówa rychle vyřeší a vztahy s Varšavou vrátí do normálu.