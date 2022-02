VIDEO: Afghánský chlapec spadl do hluboké studny. Záchranné akce byly marné

Jedny z nejhorších následků zanechalo extrémní počasí ve městě Dobrzyca. Prohnalo se jím tornádo. Podle pozorovatelů se ale v Polsku ze středy na čtvrtek objevilo tornád až pět. „Na bouřkovém systému, který v noci procházel Polskem, se prozatím prokázal výskyt pěti tornád, které se prohnaly v oblasti mezi Vratislaví a Varšavou," uvedla ve čtvrtek Česká organizace lovců bouřek, Czech Thunderstorm Research Association, na svém facebookovém profilu.

Bouřky si vyžádaly v Polsku tři oběti. „V Lubušském vojvodství na auto spadl velký strom, jeho sedmdesátiletý řidič byl na místě mrtvý," uvádí polská rozhlasová stanice Radio Zet. Další dva muži zemřeli poté, co je v Krakově zavalil třicetimetrový jeřáb. Šlo o dělníky ve věku 23 a 63 let. Zranění byli i jejich dva kolegové, ti ale událost přežili.

#Lubuskie Nie żyje kierowca osobowego seata, który został przygnieciony przez drzewo. Do tragedii doszło na jednej z ulic na obrzeżach Międzyrzecza. Drzewo przewróciło się wprost na jadący samochód. Niestety, ale około 65-letni kierowca zginął na miejscu. @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/l4oZ1jhONh — Kamil Lewera (@KamilLewera) February 17, 2022

Extrémní počasí v Polsku pokračovalo až do čtvrtečního odpoledne. „Do třetí hodiny hasiči v celé zemi zaznamenali deset tisíc výjezdů souvisejících se silným větrem," uvádí polská stanice TVN24. Vichřice převracela i plně naložené kamiony, trhala střechy, shazovala stromy, unesla dokonce obytný karavan.

Nejhorší situace byla na západě země a právě zde lidé zažili běsnění tornáda. „Zničeno bylo asi padesát domů," uvádí stanice TVN24.

Jako po boji

Jakou přesně mělo sílu tornádo, které se prohnalo městem Dobrzyca, se zatím neví, město ale aktuálně vypadá jako po apokalypse a obrázky z něj jsou velmi podobné těm, jaké byly k vidění po červnovém tornádu na jihu Moravy. „V jedné z ulic jsme prakticky nenašli budovu, která by nebyla poškozená," uvedl velitel hasičů Jarosław Zamelczyk.

Ve chvíli, kdy tornádo procházelo městem, se domy rozpadaly jako domečky z karet. „Vichr byl tak silný, že odnášel části budov a ty pak narážely do dalších domů, někde se doslova zakously do zdí," poznamenal Zamelczyk pro stanici TVN24.

Silný vítr odstřihl statisíce lidí od proudu, strhl střechy, zastavil dopravu

Obyvatelé města jsou stále v šoku a pomalu sčítají škody. „Bylo to poprvé, co jsem něco takové zažila. Nikdy předtím jsem nic podobného neviděla. Soused nemá střechu a my máme porozbíjená okna," uvedla pro TVN24 jedna z obyvatelek. Další popisovala, že při tornádu to vypadalo, jakoby se z nebe na zemi řítily kameny. A celý dům se třásl.

Zničeno je nakonec asi padesát domů. „Nikdy jsem neviděl takový rozsah škod, je to jako po boji. Když jsem přišel k obětem, do očí se mi draly slzy," uvedl starosta města Jarosław Pietrzak, který v čele místa stojí patnáct let.

Obyvatelé Dobrzyce pro polská média uvedli, že bouře trvala asi pět minut a začala kolem páté hodiny ráno. „Probudil mě hlasitý zvuk. Stihl jsem manželce říct, že musíme najít svíčku, protože za chvíli nepůjde elektřina. A najednou všechno začalo létat. Něco podobného jsme předtím znali jen z televize a teď jsme to zažili naostro," uvedl obyvatel města pro portál pleszew.naszemiasto.pl. Tornádo mu zničilo nové auto, všechna okna na jeho domě jsou rozbitá. Jak ale zmínil, střecha domu naštěstí běsnění vydržela.

Jiní takové štěstí neměli. „Trvalo to jen okamžik. Nejdříve bylo slyšet praskání, všude byla tma, a pak zazněla velká rána. Všechno je poškozené a vypadá to tady žalostně. Pokud střechy nejsou zcela rozbité, jsou minimálně poničené. Většina domů má rozbitá okna," uvedl další ze svědků pro rádio RMF 24.

Bez střechy na hlavou

Jak v pátek uvedla polská média, z pěti desítek težce poškozených domů jich minimálně šest již nebude možné opravit a čeká je demolice. Podle stanice RMF 24 je bez střechy nad hlavou v současné chvíli deset rodin, aktuálně je pro ně připraveno ubytování v místní tělocvičně. Poláci mluví o obrovské soudržnosti a úřady již přislíbily možnost zažádat o kompenzaci.

#Wielkopolskie. Po wichurze zerwanych lub uszkodzonych jest kilkadziesiąt dachów w Dobrzycy. W niektórych domach są powybijane szyby w oknach. Na ulicach leżą fragmenty blachy. Przy domach stoją zniszczone samochody. @RMF24pl. pic.twitter.com/fEqxxKrP7g — Paweł Pyclik (@P_Pyclik) February 17, 2022

Mnozí ji budou velmi potřebovat. „Když to vidíte, chcete plakat. Celoživotní snaha je za deset minut pryč. Po bouři jsem otevřel vchod do podkroví. Dívám se, a střecha zmizela. Nevím, kde je. Jen na zbývajících zdích je trochu eternitu. V přístavbě máme rozbitá okna, střecha tam také skoro není," uvedl obyvatel města Dobrzyca pro stanici RMF 24.