Co se děje v Polsku.Zdroj: DeníkAntisemitismus. Z něho je nyní obviňována polská nomenklatura. Novela správního řádu, která omezila možnost napadení správního rozhodnutí třicetiletou lhůtou, má sice na jednu stranu za cíl ukončit tzv. divokou reprivatizaci znárodněného poválečného majetku, ale na stranu druhou může podle Izraele a USA zabránit možnosti restitucí pro přeživší holokaustu.

Izrael odvolal z Varšavy svého charge d'affaires a ministr zahraničí Jair Lapid doporučil polskému velvyslanci Markovi Magierowskému, aby se nevracel z dovolené. Spojené státy se v kritice novely svého spojence rovněž nijak nežinýrovaly. Podle polského prezidenta a právníka Andrzeje Dudy, který i přes americké důrazné varování novelu již podepsal, má ale norma poskytnout právní jistotu současným majitelům a navíc se netýká již vznesených nároků.

Polský liberální deník Gazeta Wyborcza ve svém komentáři napsal, že by obavy tradičních spojenců byly iracionální za normální situace, jenže v ní podle listu Polsko poslední roky není. Zemi vládne konzervativní strana Právo a spravedlnost se silným příklonem k mocné katolické církvi. Antisemitismus v zemi není nijak razantně popírán. Státní televize běžně a bez postihu opoziční politiky vykresluje jako všehoschopné Židy. Navíc na varšavské vládě leží stigma zákona z roku 2018, podle něhož hrozil těm, kteří by připisovali spoluvinu na holokaustu Polákům až tříletý trest. Paragraf byl po protestech židovských organizací i USA urychleně ze zákoníku vyškrtnut. Ve varšavských ulicích se pak křičelo, že Židé jsou hyeny holokaustu.

Většina polských historiků potvrzuje, že v zemi dosud neproběhla hluboká a nestranná analýza účasti Poláků na nacistických zvěrstvech. Natož sebereflexe. „Vyzdvihuje se odvaha jedinců, kteří za války pomohli našim židovským spoluobčanům, aby se zakryla svinstva stovek šmejdů,“ kritizovala Wyborcza.

Pravdou také je, že Polsko nikdy žádný restituční zákon – podobný třeba tomu českému - neschválilo. „Jen si představte ten objem majetku, který změnil majitele. Ať už během okupace, ale hlavně po ní během masivních přesunů obyvatel kvůli zásadní změně hranic. Rusko ukradlo kus Polska na východě, Poláci na oplátku získali kus Německa na západě a severu. A miliony lidí – Poláků, Ukrajinců, Rusů, Němců a přeživších Židů - se musely odstěhovat,“ zdůvodňuje se jeho nepřijetí. Navíc po něm nikdy nebyla v zemi ani poptávka. Strach ze ztráty po válce získaného majetku je v zemi stále velký a skoro všechny politické strany ho i třicet let od pádu komunismu v předvolebních kampaních využívaly.

Přichází o tradiční spojence

Polští komentátoři rovněž připomínají i jeden ne zcela na první pohled viditelný dopad přijetí kontroverzní novely. Polsko přichází o tradiční spojence. Diplomatická roztržka se spřáteleným Izraelem, ať se to laikovi nemusí tak jevit, je zkázonosná. Bez velvyslanců spolu země přestávají mluvit. Nic na tom nemění fakt, že se polský zákon stal předmětem politické hry v izraelské politice. Ani obrana Poláků, že je lží, že by byl snad antisemitský.

USA také nemají moc důvodů Poláky podporovat. Za prvé souhlasí s Izraelem a za druhé polská vládní klika právě projednává zákon, podle něhož by mohla americká mediální firma Discovery přijít o zásadní vlastnický podíl v oblíbené polské televizi TVN. I zde Washington silně protestoval a Varšava opět nenaslouchá.

Evropská unie s Polskem zase vede spor o nezávislost polského soudního systému a viní stranu Právo a spravedlnost ze snahy ho ovládnout. Zemi kvůli tomu hrozí mnohamiliardové pokuty a Brusel navíc varoval, že zemi neschválí národní plán obnovy ekonomiky po pandemii ve výši 150 miliard eur.

„Pokud se potvrdí izraelský odhad, že je Polsko na mezinárodní scéně osamocené a lze s ním manipulovat, co se stane, až si to uvědomí Kreml? A jak se k tomu postaví vládní propaganda? Co řekne svým voličům? Již v roce 2018 byla státem ovládaná média plná antisemitských pomluv. Nyní může tato mašinerie ztratit poslední zábrany. A následné škody už nepůjde opravit,“ napsal polský list.

Rubrika U sousedů

