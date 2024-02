Stop útokům na věřící! Stop homosexuálním sňatkům! Stop homosexuálním adopcím! Stop LGBT! To jsou hesla a zároveň teze občanské iniciativy Kaji Godekové a Krzysztofa Kasprzaka s názvem Život a rodina, se kterými do polského Sejmu poprvé vkročili v roce 2021, tedy za vlády pravicové konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS). Na podporu svých myšlenek dokázali sesbírat za tři měsíce 140 tisíc podpisů.

Zdroj: DeníkKasprzak běžně přirovnává homosexuály a lidi, kteří se narodili s jiným pohlavím, než ke kterému se hlásí, k nacistickým bojůvkám NSDAP. „Nemám v úmyslu se omlouvat, protože jde o lidi, ne o samotnou ideologii LGBT. Za každou ideologií jsou lidé, stejně jako byli za tou komunistickou nebo nacistickou,“ tvrdí.

Aktivisté z LGBT komunity přitom podle listu Gazeta Wyborcza označili tuto iniciativu za nejhanebnější v dějinách polského parlamentarismu.

Podzimní volby vyhrála liberální koalice, iniciativa Stop LGBT se ale přesto právě nyní dostává na plénum Sejmu. Poslanci se jí budou zabývat v nejbližších dnech. „Jedná se občanskou iniciativu, kterou ze zákona musíme projednat,“ sdělila ministryně pro rovné příležitosti Katarzyna Kotula z koaliční strany Levice. V televizi TVN ale také uvedla, že připravuje normy, které by postihovaly nenávistné projevy tak, aby obsah podobný tomu z projektu Stop LGBT mohl být stíhán, a to včetně přednesu na plénu Sejmu.

Zároveň se podle ministryně intenzivně připravuje zákon o partnerských svazcích. „V Polsku je mnoho párů stejného pohlaví, které by měly mít stejná práva jako všichni ostatní občané. Přestaňme konečně předstírat, že tito lidé neexistují,“ řekla pro Wyborczu.

O co hnutí kolem Kaji Godekové vlastně jde? Iniciativa Stop LGBT cílí především na takzvané pochody rovnosti. Chtějí v Polsku zakázat všechna shromáždění, která „propagují neheterosexuální orientaci“ a „zpochybňují vztah mezi mužem a ženou jako jediný správný“.

Náboženské symboly by se nesměly používat pro umělecké protesty. Lidé by nesměli nosit „erotické kostýmy“. LGBT aktivisté se podle hnutí ohánějí nahotou, provokují a urážejí katolické symboly.

„Sejm není správné místo pro tento typ debaty,“ řekla poslankyně za vládní Občanskou platformu Dorota Łoboda. Obává se nenávistných projevů i násilí.

Důvodem pro obavy může být i prosincový exces konfederačního poslance Grzegorze Brauna, který v Sejmu minimaxem uhasil chanukový svícen. Prý tam neměl co dělat. „Pod rouškou občanské iniciativy chtějí akorát omezit občanskou svobodu a lidská práva,“ uporzornila poslankyně.

Krystian Kamiński z Konfederace, tedy uskupení, které prosadilo projednávání této iniciativy, s ní nesouhlasí. „Řadu těchto průvodů doprovázelo nevhodné chování. Viděli jsme s velkou chutí se obnažující lidi. Musíme se na to snad dívat?“ ptá se.

Maršálek Sejmu Szymon Hołownia z koaliční strany Polsko 2050 pro média podotkl: „V této situaci neexistuje žádná jiná legální možnost. Pokud se podepíše 100 tisíc Poláků pod jakýkoliv občanský projekt, Sejm se tím musí zabývat. Samozřejmě je možné, že budou návrhy zamítnuty v prvním čtení.“

