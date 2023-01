„Před restauracemi se tvoří dlouhé fronty, parkoviště jsou kompletně zaplněná, na sjezdovkách není k hnutí,“ hlásil reportér místní regionální redakce Gazety Wyborczy. Portál Booking.com, který zprostředkovává ubytování, informoval, že 96 procent pokojů v Zakopaném a okolí bylo o tomto svátečním víkendu obsazeno.

Přitom počasí horským střediskům nepřeje. Až 30 tisíc zlotych (tedy něco přes 150 tisíc korun) za den může podle webu Money.pl stát umělé zasněžování sjezdovky. A vzhledem k rekordně vysokým teplotám ze začátku roku je pro většinu areálů v polských horách takové řešení jedinou možností.

Polský boj o teplo: Země zdaní všechny velké firmy

Podnikatelé i přes značné zdražení počítají ztráty a netrpělivě čekají na dobré zprávy o počasí. A turisté a školáci, připravující se na férie, jak se v Polsku říká jarním prázdninám, očekávají rekordně vysoké výdaje. Řada z nich proto raději pojede na sever k Baltu než do superdrahého Zakopaneho.

Na sever, nebo na jih?

Zimní prázdniny začínají polským školákům a studentům v pondělí 16. ledna. Podobně jako v Česku se postupně až do 26. února během nich prostřídají všechny regiony a okresy.

Podle rezervačního portálu Travelist.pl si letos téměř 37 procent zákazníků v tomto období rezervovalo pobyt na polských horách. To je méně než v roce 2019, kdy si ho zakoupilo 40 procent zájemců. Zároveň to je o dvě procenta více než v předchozí sezoně, kdy kulminovala pátá vlna pandemie. Zájem o jih Polska je ale – stejně jako před rokem – až druhý v pořadí. Opět vedou baltská letoviska. Přes 40 procent Poláků se letos rozhodlo strávit zimní dovolenou u moře.

„Peníze zde hrají samozřejmě klíčovou roli. Zatímco průměrná cena za noc v hotelu u Baltského moře činí letos 430 zlotych (2200 Kč), v Krkonoších se vyšplhala na 733 zlotych, tedy 3700 korun. Rozdíl je 333 zlotych na den, a to už je značná suma. Před rokem byl rozdíl 269 zlotych a předloni 168,“ uvedla pro vratislavskou mutaci Gazety Wyborczy Eliza Maćkiewiczová z Travelist.pl.

Cenové nůžky se rozevírají

„Rok od roku tak rostou nejen samotné ceny, ale i cenové rozpětí mezi zimními pobyty na horách a u Baltského moře. Kolosální rozdíl lze pozorovat i v průměrné ceně za celý pobyt. Ten pro horská střediska je téměř o 1500 zlotych (7700 Kč) dražší než u moře,“ řekla analytička.

Největší polská konference v Karpaczi. Vodíková auta a fobie Kaczynského

Aktuální data výletního portálu dále ukazují, že mezi horskými regiony je o letošních prázdninách nejoblíbenější Dolní Slezsko. Nejvíce rezervací má krkonošská Szklarská Poręba (21 procent) a Karpacz a okolí (13 procent). Až na třetím místě bylo luxusní Zakopane s 11 procenty.

Zájem o zimní dovolené celkově je v Polsku stále o něco nižší než před pandemií, i když po Vánocích povyskočil. Jen od 26. prosince do 1. ledna byl na Travelistu počet rezervací na prázdniny téměř stejný jako od začátku prosince do Vánoc a jen o něco málo nižší než za celý listopad, kdy ale probíhala tradiční výprodejová akce Black Week.

Fenomén krátkého okna

Stejně jako všude po světě, i v Polsku se změnil styl objednávaní pobytů. Polští hoteliéři hovoří o takzvaném fenoménu krátkého okna. I Poláci, kteří si v dnešní době nejsou jisti stavem rodinných financí a mají obavy ze stále rostoucí inflace, si mnohem častěji než před pandemií rezervují ubytování až na poslední chvíli.

„Pozorujeme také výrazné zkracování délky pobytů. V roce 2021 a 2019 strávili Poláci na horách 4,76 a 5,2 dne. Podobně tomu bylo i u pobytů u moře. Letos pojedou na dovolenou k moři v průměru na 4,2 dne, v případě jihu Polska to zatím vychází na 4,4 dne. Opačná situace je v případě zájezdů na několik dní do velkých měst a populárních center, jako je Zakopane. Zde si Poláci prodloužili pobyt z 1,3 na 3,2 dne,“ pokračovala Maćkiewiczová.

Sníh je jen v Tatrách

Kromě cen hraje důležitou roli v rozhodování, zda se vydat na lyže, především počasí. „Sníh v Polsku dnes najdete jen na Podhalí a v Tatrách,“ řekl mluvčí polských hydrometeorologů Grzegorz Walijewski pro televizi TVP.

Raketa v Polsku? Chtěl jsem mít výbuch potvrzený našimi službami, prozradil Duda

Podle dlouhodobých předpovědí by se během ledna mělo dále oteplovat. „V polovině února je podle našich modelů šance, že se počasí umoudří a opravdu se ochladí,“ dodal.

Podle aktuální předpovědi by ale sněžit v nejbližších dnech přeci jen mohlo: V Zakopaném ve Vysokých Tatrách by mohl začít padat sníh v neděli 15. ledna. Ve Szklarské Porębě v Krkonoších možná v úterý o dva dny později.

