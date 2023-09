Varšava už Ukrajině nedodává zbraně. V budoucnu se uvidí, řekl polský ministr

ČTK

Polsko nedodává zbraně Ukrajině v současné době, jak to bude v budoucnu, se uvidí. Rádiu Plus to ve čtvrtek řekl polský ministr pro správu státních aktiv Jacek Sasin, který reagoval na dotaz ohledně vyjádření premiéra Mateusze Morawieckého. Ten o den dříve uvedl, že jeho země už nedodává Ukrajině výzbroj, protože vybavuje svoji armádu. Podle prezidenta Andrzeje Dudy si mnozí premiérův výrok interpretovali nejhůře, jak to jen šlo.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a polský premiér Mateusz Morawiecki | Foto: ČTK