Varšava už Ukrajině nedodává zbraně. V budoucnu se uvidí, řekl polský ministr

Polsko nedodává zbraně Ukrajině v současné době, jak to bude v budoucnu, se uvidí. Rádiu Plus to ve čtvrtek řekl polský ministr pro správu státních aktiv Jacek Sasin, který reagoval na dotaz ohledně vyjádření premiéra Mateusze Morawieckého. Ten o den dříve uvedl, že jeho země už nedodává Ukrajině výzbroj, protože vybavuje svoji armádu. Podle prezidenta Andrzeje Dudy si mnozí premiérův výrok interpretovali nejhůře, jak to jen šlo.