Žluté 175 za kilo, červené za 135 a zelené za 125 korun. Ne, to nejsou ceny paprik v českých obchodech, tolik tato zelenina dnes stojí v Polsku. A podle ekonomů bude hůř.

Středně velký supermarket v polském Lešně bzučí sobotním nakupujícím davem. Regály jsou plné zeleniny, ovoce a dalších potravin. V tomto pětašedesátitisícovém městě ve středu země natáčeli reportéři rádia Eska. „To je prostě šílené! Kilo žlutých paprik stojí 35 zlotek, za červené dáte 27 a zelené, které stejně děti nejedí, vyjdou na 26,“ durdí se jedna ze zákaznic. „Chtěla jsem uvařit lečo, ale asi to nechám na léto,“ pokračuje další nakupující.

Ceny zeleniny na polské poměry narostly do enormních výšin. „Raději koupím zmražené, je to za půlku. Musím si hlídat, co se dá koupit nejlevněji,“ doplňuje. Zvláště ceny rajčat, paprik, květáku, okurek a cuket podle ní vyletěli do nebes. Fascinující pro ni je, že snad jen čínské zelí stojí skoro stejně. Je třeba dodat, že polský zloty dnes vyjde na něco málo přes pět korun českých.

Za pravdu jí dává i zelinář z nedaleké tržnice pod širým nebem. „Víme, že něco prostě neprodáme. Je to tak drahé, že to nikdo nekoupí. Třeba tady ledový salát. Ale i svazeček kopru dnes stojí přes tři zloté. A to je hodně. Lidé se teď ptají na ceny neustále. Každý počítá s každou zlotkou,“ říká.

Podle unijního statistického úřadu Eurostat byly ceny zeleniny v Polsku letos v lednu v průměru o 20,9 procenta vyšší než před rokem. „Zelenina a ovoce jsou skvělými příklady důsledku nárůstu cen energií v posledním roce,“ vysvětlila pro televizi TVN24 ekonomka z poznaňské univerzita Edyta Wojtyla.

A zlepšení není podle ní na obzoru. „I v příštích měsících budou neúměrně drahé ve srovnání s jinými produkty,“ dodala.

Soběstačné Polsko



Mnoho zeleniny se do Polska dováží ze zahraničí a cenu ovlivňuje nejen slabý kurz zlotého či enormní náklady na energie, ale také počasí. A to zrovna ve Španělsku a Maroku, odkud se dováží především, zelenině ani ovoci nepřeje. Přitom je Polsko jedním z největších producentů v Evropské unii. Podle portálu Interia Byznes mu patří 3. místo v produkci ovoce a 4. v zelenině.

„Naše země je soběstačná ve většině druhů zeleniny a ovoce mírného klimatu. Sklizeň byla loni dokonce nejvyšší za posledních pět let,“ řekl pro portál Dariusz Mamiński z ministerstva zemědělství a rozvoje venkova.

Jenže problematické nejsou ceny mrkve, celeru nebo polských jablek. Mimochodem, ty ve varšavském Carrefouru koupíte i za necelé tři zloté za kilo. Drahá je importovaná zelenina a ta, která se pěstuje v Polsku přes zimu ve sklenících. Jsou zde většinově vytápěné uhlím a toho bylo loni v Polsku citelný nedostatek.

Pro portál Interia Byznes to potvrdila i prezidentka Polské obchodní a distribuční organizace Renata Juszkiewicz. „Topí se v nich plynem, který je drahý, ale spíše uhlím. To je drahé už také, ale hlavně máme dlouhodobé problémy s jeho dostupností na trhu. I proto polští pěstitelé nechtějí urychlit letošní první setbu,“ řekla.

„Problém nemáme pouze my. Celé odvětví ovoce a zeleniny je v Unii v současné době postiženo vysokými výrobními náklady, což má za následek nižší výnosy, zejména v případě energeticky náročných plodin, jako jsou rajčata, okurky nebo saláty. Některé členské státy kvůli vysokým cenám energií zaznamenaly výrazné snížení produkce skleníkové zeleniny, například rajčat, a proto zvyšují její dovoz,“ poznamenal k důvodům tak zběsilého růstu cen Mamiński z ministerstva zemědělství.

Cenový armagedon

„Samozřejmě, že si zemědělci, kteří mají skleníky, stěžují na ceny energií. Tedy ti, kteří je kvůli nákladům ještě neuzavřeli,“ sdělil pro portál Aleksander Poznański z Velkopolské zemědělské komory Kalisz. Podle něho se kvůli cenové nestabilitě na mnoha místech letošní první výsadba zpozdí i o padesát dní.

Odklad je sice problém, ale mnohem horší je, že se kvůli výrobním nákladům někteří polští zemědělci rozhodli, že omezí rozsah své produkce. To by mohlo přispět k nižší úrodě. Podle Romana Włodarze ze Slezské zemědělské komory to nebude znamenat nedostatek na polském trhu, jen to bude další faktor pro další nárůst na cenovkách.

„Cenově nás čeká armagedon,“ odhadl další vývoj Poznański.

