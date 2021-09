Možná je to tím, že se po třiceti letech Ekonomické forum přesunulo z východopolské Krynice do Karpacze, horského letoviska na druhé straně Sněžky. Ale zdá se, že se Poláci ve snaze vyřešit problém omezené produkce skleníkových plynů svojí energetikou rozhodli jít „českou cestou“.

Tedy nahradit své uhelné elektrárny nejen obnovitelnými zdroji, ale také výstavbou jaderných elektráren.

To, co je na polském případu pozoruhodné, je to, že tím, kdo zvedl v dosud bezjaderném Polsku prapor energetického využití atomu není stále váhající polský stát a vláda Práva a spravedlnosti, ale hned několik polských miliardářů.

Jedni z nejbohatších Poláků – Michal Solowow, Zygmunt Solorz a Sebastian Kulczyk ohlásili tento týden soukromé projekty na vybudování sítě střední a malých jaderných reaktorů v Polsku, které se mají stát základem nové „neemisní“ polské energetiky.

Zdroj: WEFRozdíl do české či slovenské cesty, které vede přes velké jaderné elektrárny stavěné státem, je v tom, že polští miliardáři vsadili na malé reaktory SMR s výkonem do 300 MW, nebo modulární mikroreaktory do výkonu 15 MW.

Tyto nové typy reaktorů, vyvíjené především v USA, ale i v Česku na Českém vysokém učení technickém, mají mít daleko snadnější obsluhu a díky předpokládané sériové výrobě i výrazně nižší cenu, než dosavadní obří reaktory typu elektrárny v Temelíně. Další výhodou má být také rychlost výroby a instalace.

„První reaktor bude nejpozději v roce 2030 a další v ročních odstupech,“ uvedly miliardáři Michal Solowow a Zygmunt Solorz pro deník Rzeczpospolita.

Investice desítek miliard

Dvojice polských miliardářů chce do vybudování sítě jaderných reaktorů v Polsku investovat celkem 4,8 miliardy zlotých, tedy asi třicet miliard korun. Soukromý jaderný projekt, který spoléhá na nové technologie pocházející především od amerických energetických firem, má jako partnera americkou poradenskou firmu IP3 Corporation.

Miliardáři věří, že se spoluprací soukromého sektoru a vládních orgánů Polska a USA může Varšavě, která dosud nemá žádnou jadernou elektrárnu, podařit tento energetický skluz dohonit.

Cena elektřiny z uhlí brutálně roste

Do jaderného byznysu naskočil tento týden i další z polských miliardářů Sebastian Kulczyk, který ve středu ohlásil podpis memoranda o využití středních a malých jaderných reaktorů společnosti Ciech s GE Hitachi Nuclear Energy Americas LLC v průmyslové výrobě svých závodů.

Polská společnost Ciech je jedním z největších podniků chemického průmyslu v Evropě. Od využití jádra pro výrobu energie si koncern Ciech slibuje zvýšení konkurenceschopnosti svých firem.

Impulsem pro kroky polských miliardářů je skokový růst cen emisních povolenek, které v tomto roce prudce zdražily výrobu elektřiny z uhlí.

