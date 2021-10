Opoziční vůdce Donald Tusk se podle Independentu snaží najít k otázce migrantů takový postoj, aby nevypadal ani slabě, ani krutě. "Tusk se snaží zůstat vyvážený mezi argumenty pro otevřenou hranici a obviňováním vlády, protože ví, že přílišný příklon na jednu či druhou stranu by ho mohl stát politické body. Polská společnost je totiž obecně protipřistěhovalecká," uzavírá pro Independent Renata Mieńkowská, politoložka z Varšavské univerzity.

"Šokujícím spojováním migrantů, uvízlých na polských hranicích, s hrůznými způsoby trestné činnosti zabředává Polsko stále hlouběji do skandálu ohledně svého jednání s lidmi, kteří s pozvolným příchodem chladnějšího počasí čelí na hranicích stále drsnějším podmínkám," glosoval tiskovku polských ministrů britský deník Independent .

"Materiály, které dnes ukazujeme, svědčí o výzvě, které čelí příslušníci pohraniční stráže a vojáci polské armády na polské běloruské hranici," řekl polský ministr obrany. "To jsou lidé, kteří útočí na polskou hranici," dodal.

Oba polští ministři na tiskové konferenci dále uvedli, že se podařilo ověřit identitu několika stovek nelegálních přistěhovalců pokoušejících se projít přes Bělorusko do Polska a že dvě třetiny z nich byly vybrány k "hloubkovému prověření", protože mohou údajně představovat hrozbu pro polskou bezpečnost.

Podle Politico navíc začala řada lokálních médií okamžitě upozorňovat na to, že snímek ve skutečnosti nepochází z mobilního telefonu, ale jde o staré záběry, které se dají stáhnout z internetu. Navíc prý nešlo ani o krávu, ale o koně, což ovšem na věci samé příliš nemění.

Ten nastal, když ministři ukázali snímek muže souložícího s krávou. Podle nich byl ten snímek nalezen v mobilním telefonu jednoho z migrantů a představuje "důkaz zoofilie", před kterou se musí Polsko chránit. "Znásilnil krávu a chtěl se dostat do Polska?" provázel tento záběr popisek ve státní televizi TVP.

Co se v Polsku stalo? Ministr vnitra Mariusz Kamiński a ministr obrany Mariusz Błaszczak uspořádali v pondělí 27. září tiskovou konferenci, kde prohlásili, že u desetiny migrantů z Blízkého východu, uvízlých na polských hranicích, bylo zjištěno, že mohou být spojeni s terorismem, organizovaným zločinem a pašováním lidí. To ale pořád nebyl zlatý bod tiskovky.

"Nevěřte všemu, co slyšíte o lidech souložících se zvířaty. Polští ministři zkoušejí taktiku extrémního šokování, aby varovali lidi před nebezpečím představovaným cizinci," glosoval akci dvou polských ministrů z tohoto týdne server Politico .

