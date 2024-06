O těžké předvídatelnosti některých vrtochů počasí se nedávno přesvědčili posádka i pasažéři jednoho z rakouských letadel. To během nedělního letu narazilo na bouři, kterou radary nezachytily. Kroupy mu urvaly špičku a málem rozbily i čelní okna. Nikdo se naštěstí nezranil a letoun v neděli večer bezpečně přistál ve Vídni.

Letadlo společnosti Austrian Airlines. | Foto: Wikimedia Commons, MarcelX42

Internet během pondělí obletěla fotografie, na které je vidět letadlo rakouské společnosti Austrian Airlines, jež postrádá špičku. Během letu OS434 z Palmy de Mallorca do Vídně narazilo na bouřkovou komoru o které piloti nevěděli. „Podle současných informací krupobití poškodilo dvě přední okna kokpitu, příď letadla a některé panely,“ sdělila společnost v pondělí stanici CNN.

Bouřková komora je vzduchová masa obsahující vzestupné a sestupné proudy, které mohou způsobit turbulence. Může se stát, že ji radary nezaznamenají, jako tomu bylo i během rakouského letu. „Myslím, že jsme se do mraku krup a bouřky dostali asi 20 minut před přistáním. Pak začaly turbulence,“ řekla stanici ABC News pasažérka Emmeley Oakleyová.

Posádka letadla, které patří dceřiné společnosti německé Lufthansy, volala do Vídně o pomoc. „Cítili jsme, jak kroupy dopadají na letadlo. Bylo to docela hlasité a samozřejmě na chvíli hodně houpavé,“ dodala Oakleyová.

Při turbulenci se letadlo propadlo o kilometry. Cestující: Kabinou létali i lidé

Piloti nakonec v neděli pozdě večer dokázali bezpečně přistát v cílové destinaci a nikdo ze 173 pasažérů a 6 členů posádky se nezranil.

Turbulence pasažéry neohrozily

Airbus A320 byl v bouřkové komoře přibližně dvě minuty. Turbulence byly silné tak akorát na to, aby kolem cestujících létaly lehčí věci jako jsou kelímky a mobily. „Někteří lidé křičeli. Palubní personál ale odvedl úžasnou práci a všechny uklidnil,“ uvedla Oakleyová.

Zdroj: Youtube

Kvůli bezpečnosti musí letadla při letu odolat nepříznivým povětrnostním podmínkám včetně krupobití, zásahu bleskem a turbulencím. Technický tým Austrian Airlines poškození vyšetřuje, aby zjistili, kde se stala chyba. „Že nám chybí špička letadla, jsme uviděli až poté, co jsme z bouřky vyletěli ven,“ poznamenala Oakleyová.

Poslední měsíc je ve znamení turbulencí

Počasí v posledním měsíci překvapilo letecké společnosti po celém světě. Během května se staly dokonce dva případy, kdy cestující velké turbulence vyhodily do vzduchu a zranily se tak desítky lidí.

Během letu společnosti Singapore Airlines z Londýna do Singapuru jeden člověk i zemřel. Celkem se zranilo přes 100 lidí a 71 z nich muselo zůstat v nemocnici v Bangkoku, kde letadlo nouzově přistálo. „Turbulence mě probudily, vymrštily do stropu a pak na podlahu. Trvalo to jen pár vteřin. Všichni kolem panikařili,“ svěřila se Australanka Teandra Tukhunenová stanici Sky News.

Boeingu za letu upadly dveře. Díra hned lidem vysála některé věci, uvedli svědci

Při jiném letu, tentokrát společnosti Qatar Airways, se zranilo 12 lidí, informovala stanice BBC. „Měl jsem naštěstí zapnutý pás. Letušky ale zrovna rozdávaly jídlo, takže se jich hodně zranilo,“ popsal události pasažér Paul Mocc. I při tomto letu byly turbulence dostatečně silné na to, aby nepřipoutané lidi vynesly ke stropu.