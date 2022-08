K incidentu došlo v úterý večer při přepravě pasažérů z Calais do Folkestone. Poté, co se ve vlaku po několika minutách jízdy spustily alarmy, museli cestující opustit své vozy a byli odvedeni do servisního tunelu.

„Po asi deseti minutách jízdy světla zhasla a vlak zastavil. Bylo nám řečeno, že se objevil problém s koly. Trvalo přibližně hodinu a půl, než to prozkoumali, a evidentně nic nenašli. Nakonec jsme museli vlak opustit nouzovým tunelem a přesunout se do servisního tubusu,“ uvedl podle britského deníku The Guardian cestující Michael Harrison.

Stovky lidí pak kvůli poruše musely i se svými zavazadly absolvovat cestu stísněným prostorem servisního tunelu. Pasažéři sdíleli své zážitky na sociálních sítích. Videa ukazují cestující, jak procházejí alternativním tunelem podél padesátikilometrové železniční trasy mezi Británií a Francií. Někteří si nesli kufry, jiní procházeli tunelem se svými psy.

„Servisní tunel byl děsivý. Bylo to jako v katastrofickém filmu, nikdo nevěděl, co se vlastně děje. Všichni jsme museli zůstat pod mořem ve frontě plné lidí. Někdo ze stresu plakal, a jedna žena, která cestovala sama, dokonce dostala panický záchvat," řekla tiskové agentuře PA sedmatřicetiletá Sarah Fellowsová z Birminghamu.

Další cestující, který si nepřál být jmenován, řekl agentuře: „Několik lidí doslova šílelo z toho, že musí být dole v servisním tunelu. Je to trochu divné místo… Byli jsme tam dole nejméně pět hodin," popsal.

Evakuovaní cestující se poté přesunuli do náhradního vlaku, který podle svědků nicméně také několik desítek minut řešil technické potíže. Nakonec je souprava odvezla do terminálu Folkestone v Kentu. Harrison po vystoupení médiím řekl, že do cílové stanice dorazil asi šest hodin po nástupu do vlaku.

Fronty u terminálu

Cestující na straně Calais byli v úterý zaměstnanci vyzváni, aby až do středečních ranních hodin k terminálu nejezdili. Přesto se u vstupu v úterý večer tvořily fronty a na místě musela být zavedena kyvadlová doprava.

Zástupci společnosti Eurotunnel Le Shuttle, která přepravuje cestující a jejich vozidla mezi Folkestone a Calais, v prohlášení nejprve potvrdili, že v tunelu skutečně došlo k poruše vlaku. „Pasažéry přesouváme do samostatné osobní kyvadlové dopravy skrze servisní tunel, abychom je mohli přepravit do terminálu ve Folkestone. Za tuto nepříjemnost se upřímně omlouváme,” sdělili.

Později však společnost pro BBC dodala, že vlak se ve skutečnosti neporouchal, ale spustily se v něm výstražné alarmy. Kvůli tomu bylo potřeba cestující evakuovat. Příčinu závady společnost vyšetřuje.

Eurotunel je podmořský tunel pod Lamanšským průlivem, vedoucí mezi anglickým Folkestone a francouzským Coquelles u Calais. Byl otevřen v roce 1994, měří 51 kilometrů, z toho 38 kilometrů vede pod hladinou moře. Je tak nejdelším podmořským tunelem na světě. Firmu Eurotunnel provázely potíže již od spuštění projektu koncem 80. let minulého století. Náklady na vyhloubení tunelu mezi Francií a Británií překročily původní odhady a přeprava v tunelu po jeho otevření v roce 1994 zaostávala za původními předpoklady.