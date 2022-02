„Nikdy vám nedovolíme, abyste nám říkali, co máme říkat a co máme dělat. Ať žije Bulharsko, Maďarsko, (maďarský premiér Viktor) Orbán, (maďarská vládní strana) Fidesz a Evropa národních států," řekl předtím bulharský nacionalistický poslanec za nacionalistickou stranu VMRO.

We are appalled that MEP @djambazki gave a Nazi salute in the @Europarl_EN, the house of European democracy.