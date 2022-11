Tak už to v Evropské unii někdy chodí. Na počátku to vypadá na něco převratného. Pak to členské státy zablokují, vynutí si velké zmírnění a odložení v čase. A když se z návrhu Evropské komise stane nakonec evropská směrnice, tak to je ve výsledku jen mírná změna dosavadního stavu, nikoli zásadní zvrat.