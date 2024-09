Dolní Rakousy v úterý oznámily pátou oběť povodní, je jí podle policie 81letá žena z obce Würmla nedaleko Tullnu. Povodňová situace se nicméně zlepšuje a hladiny rozvodněných toků začaly opadat, uvedla hejtmanka Johanna Miklová-Leitnerová. Situace podle ní nicméně místy zůstává dramatická, kvůli nebezpečí zaplavení bylo v této rakouské spolkové zemi v noci na dnešek evakuováno sedm vesnic a obcí. Jen během v pondělí se odehrálo 21 menších či větších protržení hrází.

Obyvatelé Nisy se zmobilizovali, aby zachránili město

Stovky obyvatel polského města Nisa se v noci na úterý zapojily spolu s vojáky a hasiči do opravy a zpevnění poškozené protipovodňové hráze, jejíž zhroucení by vedlo k zaplavení centra města, uvedla polská média. Podle nich i podle místních úřadů byla kolektivní snaha o záchranu města nedaleko českých hranic prozatím úspěšná.

Na jiném místě na jihu Polska, u obce Wawrzeńczyce asi 35 kilometrů jihozápadně od Vratislavi, se protrhla hráz na řece Strzegomka a přívaly vod strhly i místní most. Strzegomka je přítokem řeky Bystrzyca, která se vlévá do Odry ve Vratislavi. Odra má dnes kulminovat ve městě Opole a ve středu ve Vratislavi, kde se dnes do zpevňování hrází zapojí armáda. V Polsku podle agentury Reuters zemřeli v důsledku povodně čtyři lidé.

Hladina Dunaje v Bratislavě v noci na dnešek kulminovala na úrovni 9,7 metru a škody způsobené nepříznivým počasím dosáhly na Slovensku kolem 20 milionů eur (půl miliardy korun). Na sociální síti to napsal slovenský ministr životního prostředí Tomáš Taraba. Ve své horní části slovenského úseku už nestoupala ani řeka Morava, která se do Dunaje vlévá na okraji Bratislavy. Obě řeky dosáhly třetího stupně povodňové aktivity.

Dunaj byl ráno v Bratislavě na úrovni 9,6 metru a kolem této hodnoty setrvával i dopoledne. Nepřekonal tak své dosavadní maximum z roku 2013, kdy ve slovenské metropoli vystoupal na více než deset metrů. I tehdy město chránily mobilní protipovodňové bariéry, které slovenští vodohospodáři postavili také v uplynulých dnech. Podle meteorologů Dunaj bude ještě dál stoupat na jižním Slovensku.

Počet obětí záplav způsobených tlakovou níží Boris vzrostl také v Rumunsku. Sedmou oběť nalezli záchranáři v nejpostiženější župě Galatsi na východě země. Stav ohrožení vyhlásily úřady v župě Galatsi a také župách Jasy a Vaslui. V některých oblastech východního Rumunska napršelo za 12 hodin až 170 milimetrů srážek, což bývá úhrn za několik měsíců.

Labe v Sasku stoupá

V Sasku dál pomalu stoupá hladina Labe, které přivádí vodu z Česka. V Drážďanech je už téměř na 5,9 metru, normální stav je přitom zhruba 1,5 až dva metry. Podle dnešní prognózy zemského povodňového centra se ale saská metropole nemusí připravovat na čtvrtý, nejhorší stupeň povodňového nebezpečí. Zvýšenou hladinu hlásí také další místa v Sasku na Lužické Nise a Černém Halštrově. Vydatný déšť z posledních dní zvýšil také hladiny řek na východě Bavorska, v Pasově v noci na dnešek překročil Dunaj třetí povodňový stupeň. Déšť ale dnes dopoledne ustane.

Česká policie oficiálně potvrdila smrt tří osob v důsledku záplav.