Nejméně čtyři lidé zahynuli na jihovýchodě Rumunska v důsledku záplav způsobených silnými dešti. Oznámily to v sobotu podle agentury AFP rumunské úřady. S lijáky a zvýšenými hladinami řek se potýkají i další země střední a východní Evropy. Například z polské vesnice Glucholazy v Opolském vojvodství, blízko hranice s Českou republikou, bylo v sobotu ráno kvůli povodni evakuováno 400 lidí. Z břehů se tam vylila řeka Biala Glucholaska.

Pátrací týmy při záchranných operacích nalezly čtyři mrtvé v rumunské župě Galatsi u moldavských hranic.

Záchranáři kvůli vydatným dešťům a záplavám zasahovali v 19 obcích po celé zemi, zachránili desítky lidí. Na snímcích a videích jsou vidět hasiči, kteří pomáhají zaplaveným vesnicím podél Dunaje.

Na příchod tlakové níže Boris se už od čtvrtka připravovalo nejen Česko, ale i Polsko, Slovensko, Rakousko či Maďarsko. Kvůli vichru a výjimečně silným lijákům země zrušily řadu kulturních akcí, záchranné složky jsou v pohotovosti.

Slovensko: Lodní doprava na Dunaji se zastaví

Slovensko očekává zhoršení povodňové situace na Dunaji, v Bratislavě proto budou postaveny mobilní protipovodňové bariéry. Naopak se zlepšil výhled pro slovenský úsek Moravy, která by se podle posledních odhadů vylít neměla. Po jednání krizového štábu to v sobotu novinářům řekl ministr životního prostředí Tomáš Taraba.

Slovenské úřady se dříve připravovaly na možnost evakuace lidí z okolí Moravy a na řízené vypuštění vody z tohoto toku mimo obydlené oblasti. Nejvyšší stupeň výstrahy před záplavami, který úřady původně vyhlásily pro čtyři slovenské okresy sousedící s Českem a Rakouskem, bude nově platit také pro Bratislavu.

„Nemělo by dojít k vylití řeky Morava. Věříme, že situace zůstane nejbližší tři dny pod kontrolou. Horší zpráva je, že komplikovanější situace bude na Dunaji. To jsme původně neočekávali,“ uvedl Taraba.

Výraznější vzestup hladiny Dunaje očekává Slovensko kvůli vývoji na rakouském úseku tohoto evropského veletoku. „Dunaj může dosáhnout úrovně 910 centimetrů. To je úroveň, který by způsobila, že Bratislava by začala být zaplavována,“ uvedl Taraba a s odvoláním na informace slovenského ministerstva dopravy doplnil, na Dunaji bude zastavena lodní doprava.

Největší slovenská vodní elektrárna Gabčíkovo na Dunaji podle Taraby vyrábí k dnešku 400 megawatthodin elektřiny, což odpovídá zhruba čtyřem pětinám výkonu jednoho jaderného bloku. Ministr řekl, že na vodním díle Gabčíkovo je v provozu sedm turbín, na jedné další probíhají servisní práce. Podle něj nelze ovšem vyloučit, že kvůli technickým problémům bude v této elektrárně odstavena ještě další jedna turbína. To by znamenalo, že voda z řeky bude vypouštěna přes plavební komory vodního díla.

Slovenští meteorologové nadále předpokládají, že během stávajících vln vydatných srážek místy spadne na západním Slovensku za období od uplynulého čtvrtku odpoledne do nadcházejícího pondělí dohromady až 230 litrů vody na metr čtvereční. Z údajů meteorologů vyplývá, že v některých lokalitách tam napršelo už více než 100 litrů na metr čtvereční.

Slovenský vodohospodářský podnik začne v neděli od lokality Devín v západní části Bratislavy, kde se Morava vlévá do Dunaje, stavět mobilní protipovodňové zábrany směrem do centra metropole. Pracovníci podniku u Devína už v uplynulých dnech postavili bariéry, a to v souvislosti se stoupající hladinou Moravy.

Kromě vydatných srážek některé regiony Slovenska čelí silnému větru. Hasiči uvedli, že za období 24 hodin do sobotního rána zasahovali v souvislosti s počasím hlavně v Bratislavském a Trnavském kraji, a to dohromady při více než 220 případech. Důvodem byly například popadané stromy či odčerpávání vody ze sklepů rodinných domů a ze silnic.

V Polsku evakuovali 400 lidí

Z polské vesnice Glucholazy v Opolském vojvodství, blízko hranice s Českou republikou, bylo kvůli povodni evakuováno 400 lidí. Evakuovali se i někteří obyvatelé nedaleké vesnice Jarnoltówek, kde srážkový rekord překonal ten z povodní z roku 1997. Situace je podle serveru onet.pl na mnoha místech složitá, zejména ve vojvodstvích na jihu a jihozápadě Polska.

Z polské vesnice Glucholazy v Opolském vojvodství, blízko hranice s Českou republikou, bylo kvůli povodni evakuováno 400 lidí. Z břehů se tam vylila řeka Biala Glucholaska, která podle hasičů ve městě vystoupala dva metry nad poplašný stav. Místo v noci navštívil i polský ministr vnitra Tomasz Siemoniak, který na platformě X zveřejnil fotografie zachycující práci záchranářů. Situace je podle serveru onet.pl na mnoha místech složitá, zejména ve vojvodstvích na jihu a jihozápadě Polska.

Siemoniak dopoledne uvedl, že úřady sledují srážky a stav vodních toků v Česku. „Tyto údaje nejsou dobré, mírně řečeno,“ dodal podle agentury PAP.

Část obyvatel musela být evakuována také z vesnice Morów dále na sever, protože se tu v korytu neudržela místní říčka Mora.

Evakuovali se i někteří obyvatelé nedaleké vesnice Jarnoltówek, kde srážkový rekord překonal ten z povodní z roku 1997. Místní stanice v Jarnoltóweku za posledních 24 hodin naměřila rekordních 161,5 milimetru srážek, což je o 30 milimetrů více než v roce 1997, napsal list Gazeta Wyborcza. Ničivé povodně tehdy zasáhly Polsko a zaplavily Moravu, Slezsko a východ Čech.

Další rekordy podle onet.pl padly v Dolnoslezském, Slezském a Opolském vojvodství. Stanice v lázeňském městě Swieradów-Zdrój u hranic s Libereckým krajem zaznamenaly za posledních 24 hodin 120 milimetrů srážek, předchozí rekord byl 56 milimetrů.

Polský meteorologický ústav předpovídá vytrvalé dešťové srážky. Na 41 stanicích překročila úroveň hladiny toků pohotovostní stupeň, oznámil institut.

Polští hasiči do 6:00 v souvislosti s lijáky zasahovali na 1300 místech, hlavně v Dolnoslezském a Opolském vojvodství na hranicích s Českem.

Přípravy na povodně v Rakousku

Hasiči v rakouské spolkové zemi Dolní Rakousy byli od pátečního večera povoláni ke 160 zásahům, zejména kvůli škodám působeným bouřkami, řekl agentuře APA mluvčí zemského velení Klaus Stebal. Situace se podle něj zhoršila a v několika obcích byly zřízeny mobilní protipovodňové zábrany. Nejvyššího stavu by hladiny vodní toků měly dosáhnout převážně v noci na pondělí.

V sobotu brzy ráno byl preventivně přerušen provoz na několika železničních tratích. Toto opatření během dne začne platit také v regionální autobusové dopravě na levém břehu Dunaje v oblasti Wachau.

Na Dunaji se očekává 30letá voda. Na řece Kamp by měla být až stoletá voda. V některých obcích již v pátek večer začaly evakuace.

Stebal očekává vážnou situaci hlavně podél řeky Kamp. V Dolních Rakousích se již několik dní připravují na povodeň. Kromě výstavby mobilních ochranných systémů plní pytle s pískem a vytvářejí se prostory pro zachycování vody.

Nástup zimy na horách a bouřka již v pátek způsobily dopravní potíže a uzavřely několik silnic. Kvůli počasí musely být zpožděny některé lety na vídeňském letišti Schwechat.