Turisty vyhledávanou Banku Lásky na Radničním náměstí Banské Štiavnici zachvátil v sobotu dopoledne požár. Slovenský premiér Eduard Heger kolem páté hodiny odpoledne oznámil, že se ho podařilo stabilizovat. Plameny do té doby poškodily sedm domů. Město a hornické památky v okolí jsou zapsané do seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Požár v Banské Štiavnici, 18. března 2023 | Foto: Profimedia

Desítky hasičů bojovali od sobotního dopoledne v centru Banské Štiavnice na středním Slovensku se silným požárem, který se rozšířil po střechách historických domů. Vedle oblíbené Banky lásky zasáhl i hornický archiv a muzeum, restauraci a základní uměleckou školu.

„Mnohé střechy shořely, v některých (budovách) i celá poschodí,“ prohlásil v sobotu večer slovenský premiér Eduard Heger. Vláda podle něj udělá vše pro to, aby uvedla poškozené budovy do původního stavu. „Je to klenot našeho kulturního dědictví, přichází sem spousta turistů. Chceme, aby toto město z toho mohlo dále prosperovat,“ řekl.

Kvůli silnému větru se požár rozšířil na sedm domů. Podle hasičů stojí blízko u sebe a mají staré krovy, proto se požár rychle přenáší a snadno ujímá. Naproti tomu hasiči se svou technikou se v historickém jádru města pohybovali s obtížemi. Do boje s požárem se zapojilo sedmdesát hasičů a osmdesát vojáků.

Hasiči nyní likvidují lokální ohniska, na místě budou nejméně do nedělního rána. „Experti začali zjišťovat možné příčiny požáru. Momentálně je předčasné o nich spekulovat,“ informoval prezident Hasičského a záchranného sboru Pavol Mikulášek na tiskové konferenci.

„Přesná příčina požáru zatím známá není, pravděpodobně ale jde o zkrat elektrického vedení,“ uvedla již dříve policie.

Požár se podařilo stabilizovat kolem páté hodiny odpoledne. Heger při té příležitosti poděkoval vojákům, hasičům a také všem místním lidem, kteří se podíleli na vynášení uměleckých děl a dalších historických pokladů z ohrožených budov. Do evakuace se zapojily desítky pracovníků postižených institucí i dobrovolníků.

Požár v Banské Štiavnici, 18. března 2023Zdroj: Profimedia

Ministyně kultury Natália Milanová v sobotu odpoledne uvedla, že shořely střechy pěti národních kulturních památek. „V akutním ohrožení bylo i Slovenské hornické muzeum a nedaleká galerie,“ citoval ministryni Denník N.

Primátorka: Takové neštěstí město nepamatuje

Primátorka Nadežda Babiaková prohlásila, že město takové neštěstí nepamatuje. „Jde o skutečně rozsáhlý požár, zasáhl čtyři objekty. Jelikož mají šindelové střechy, šíří se plameny po nich. Jsou to hodnotné architektonické památky. Požár se rozšířil i do ulice, která je za náměstím. Měli jsme velkou radost, že jsou naše památky krásně opravené,“ citují primátorku noviny.sk. Požár se poté ještě rozšířil.

Nad škodami v Banské Štiavnici projevila lítost prezidentka Zuzana Čaputová, která město označila za jedno z nejkrásnějších na Slovensku. „Velký dík patří profesionálním a dobrovolným hasičům, vojákům a všem ochotným lidem, kteří se snaží dostat oheň pod kontrolu,“ uvedla na facebooku.

Pomoc Slovensku nabídl český ministr zahraničí Jan Lipavský. „S obrovskou lítostí sleduji záběry požáru z centra Banskej Štiavnice. Se slovenskou stranou jsme v kontaktu. Česko je připraveno okamžitě pomoci,“ napsal na twitteru.