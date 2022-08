Prezident Emmanuel Macron oznámil na twitteru, že do Francie posílají hasiče a techniku Německo, Řecko, Polsko, Rumunsko a Rakousko. Paříž požádala o podporu v rámci evropského mechanismu. Po celé zemi podle Macrona s ohněm aktuálně bojuje "10.000 hrdinů".

Polsko do Francie posílá 146 hasičů a 49 požárních vozidel, uvedlo podle agentury PAP polské ministerstvo vnitra. Polští hasiči jedou na desetidenní misi v reakci na francouzskou žádost o mezinárodní pomoc. Německé jednotky už jsou na cestě. Z Řecka přiletí dvě hasicí letadla Canadair, ze Švédska dva Air Traktory. Později Macron doplnil, že pomoc ve formě Canadairů posílá i Itálie.

Borneová se vydala do Gironde na Macronovu žádost a v obci Hostens se setkala s představiteli složek, které bojují s požárem. Mluvila se záchranáři, hasiči, vojáky i místními starosty. Velitel zásahu jí u mapy popsal strategii i průběh operace. Borneová slíbila absolutní podporu vlády v boji s ohněm i při obnově spálené krajiny.

Ministr Darmanin dnes dopoledne apeloval na firmy, aby uvolnily z práce své zaměstnance, kteří jsou dobrovolní hasiči, aby se mohli zapojit do bojů s plameny. Dobrovolných hasičů jsou ve Francii desítky tisíc a jsou v tomto boji opravdu potřeba, uvedl Alexandre Jouassard z ministerstva vnitra ve vysílání BFM TV. Spí dvě až tři hodiny přímo na místě zásahu a pak jdou opět do akce. Pokud je to potřeba, využijí k odpočinku třeba nedaleké tělocvičny, dodal.

Od středy vzrostl také počet evakuovaných o dalších 2000 na 10.000 lidí. Uzavřená je nadále dálnice A63 mezi Bayonne a Bordeaux v obou směrech, dým z požáru tam snižuje viditelnost.

Dílo žháře?

Hasiče podle jejich velitelů čekají těžké dny, o ohni mluví jako o "příšeře". Požár takového rozsahu, který by se šířil tak rychle, většina z nich nezažila, uvedl jejich mluvčí. Ve Francii by nejméně do soboty měly panovat vysoké teploty až 39 stupňů Celsia a nárazový vítr.

Ministr Darmanin ve středu večer naznačil, že oheň nejspíš někdo založil úmyslně.

Zdroj: Youtube

Požár v Maine-et-Loire na severu Francie se hasičům již podařilo dostat pod kontrolu, ale stovky jich zůstávají na místě, dohašují a střeží oblast.

Nebývalou rychlostí se dnes začal šířit požár na jihu departementu Jura poblíž hranic se Švýcarskem, oznámila dnes podle AFP tamní prokuratura. Na místě je 90 hasičů a 28 kusů techniky, včetně dvou vrtulníků. Shořelo 400 hektarů vegetace, z toho 80 během dnešního dopoledne. Další požár jen o 20 kilometrů jižněji se již podařilo dostat pod kontrolu, podle hasičů jsou to ale největší zásahy od 90. let.