Tragédie ve Francii. Při požáru domu zemřelo sedm dětí a jejich matka

ČTK

Sedm dětí ve věku od dvou do 14 let a jejich matka zemřely při požáru, který v noci na pondělí zachvátil jejich dům v Charly-sur-Marne na severu Francie. Otec rodiny byl s vážnými popáleninami z domu v obci se zhruba 2600 obyvateli vyproštěn a převezen do nemocnice, informovali podle agentury AFP hasiči a policie. Oběti zemřely udušením a požár vznikl podle předběžných závěrů od sušičky, napsala AFP.

Ilustrační snímek | Foto: ČTK