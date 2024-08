Požár se rozhořel u chorvatské obce Žrnovnica v Dalmácii, kterou mohou znát fanoušci seriálu Hry o trůny. V pondělí se místem prohnala bouřka, a tak hasiči spekulují, že mohl oheň roznítit úder blesku.

Poblíž Splitu bojovaly s lesním požárem podle serveru TVP World až tři stovky chorvatských hasičů s 86 vozy. Tři z nich utrpěli lehčí zranění. Na pomoc přijely posily z různých regionů včetně Zadaru, Splitu, Šibeniku a Záhřebu. Portál českého ministerstva zahraničí informuje, že jim pomáhají čtyři hasící letadla Canadair CL-415, šest letadel typu Air Tractor AT-802 a vrtulník Mi-171Sh. Chorvatský svaz hasičů (HVZ) navíc sdělil, že bylo za několik dní spáleno na 700 hektarů trávy, nízké vegetace a lesa.

Portál Euro News zopakoval, že oheň pravděpodobně začal hořet po úderu blesku, úterní silný vítr ho pak rozptýlil. „Situace je rozsáhlá a složitá. Podařilo se nám uhasit některé části požárů u domů v Žrnovicici, teď ještě bojujeme s ohněm u vesnice Donje Sitno ve Splitsko-dalmatské župě. Žádné domy zatím nebyly poškozeny,“ uvedl před několika dny hasič Mario Mikas.

Někteří lidé sledovali oheň jen patnáct metrů od svých domovů „Takhle se nám v roce 2017 dostal oheň až k domům a teď je to stejné, vítr to šíří. Hasiči bojují s ohněm v temné noci, a dostávají za to mizernou mzdu, hanba,“ citoval chorvatský deník Dalmacija Danas obyvatele obce Lolići.

Příznivější situace

Noc na středu byla pro hasiče dramatická, v jednu chvíli byla dokonce ohrožena i raketová základna chorvatské armády. Portál Total Croatia doplňuje, že ve středu ráno informoval hlavní velitel hasičů Chorvatské republiky Slavko Tucaković, že se jednotkám podařilo ubránit všechny budovy v Podstraně a obci Donje Sitno. „Část požáru v noci na čtvrtek zesílila kvůli silné vichřici. Jeho hašení ztěžoval nepřístupný terén. Rychlou reakcí se hasičům podařilo jeho šíření zastavit, požár je pod kontrolou a situace je dnes ráno příznivější,“ uvedl na webu hlavní velitel hasičů Slavko Tucaković.

V současné době u požáru zasahuje 230 hasičů a 64 vozů. Pro provoz byla opět otevřena silnice ŽC 6142 a v tuto chvíli nejsou v oblasti žádná dopravní omezení.

Kvůli rozsahu požáru a povětrnostním podmínkám je možné, že i lidé žijící ve vzdálenějších městech zaznamenají padající popel a ucítí zápach kouře. „V tuto chvíli nehrozí bezprostřední nebezpečí pro občany nacházející se v oblasti. Důrazně však doporučujeme řídit se pokyny záchranných složek, dodržovat případná dopravní omezení a nevystavovat se zbytečnému riziku,“ píše se na webu Ministerstva zahraničí České republiky.

Zajímavostí je, že dvě místa v ohněm sužované Žrnovnici mohou znát fanoušci amerického fantasy seriálu Hra o trůny. Patří mezi ně lom, jenž představoval vstup do města Meereen. Místní řeka a vodní mlýn byly zase místy, kde se točila legendární bitva Daario Naharis.

Cestovní kanceláře komplikace nezaznamenaly

K událostem se pro Deník vyjádřilo i několik zástupců cestovních kanceláří. „Současnou situaci sledujeme ve všech destinacích, ve kterých máme klienty. Zatím jsme je nemuseli nikde přesouvat nebo evakuovat či pobyty rušit. Když je ale potřeba je informovat, tak to ihned děláme. Obecné doporučení je řídit se pokyny místních autorit, které mají sledování krizových situací na starosti,“ řekl Jan Bezděk z kanceláře Fisher.

Problémy nezaznamenala ani Invia. „Komplikace či omezení vyvstávající pro klienty během dovolené v Chorvatsku v souvislosti s požáry nám v tuto chvíli nehlásily ani pořádající cestovní kanceláře ani samotní klienti. Rovněž jsme neobdrželi varování od Asociace českých cestovních kanceláří a agentur,“ vyjádřila se pro Deník mluvčí Jiřina Ekrt Jirušková.

Horké jihoevropské léto

Letošní léto je pro chorvatské hasiče náročné. Na konci července museli bojovat s požáry u Zadaru a Tučepi, kde ohrožovaly přírodní park Biokovo. Nakonec je dostali pod kontrolu a nikdo z rekreantů v letoviscích nebyl ohrožen.

V červnu zase vypukl rozsáhlý požár na ostrově Hvar. Na místě pomáhalo velké množství hasičů a obyvatelé preventivně polévali okolí svých domů vodou. S požáry ale bojovali i hasiči v Řecku či na Madeiře.