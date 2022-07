Španělsko

Státní meteorologická agentura v celé zemi hlásila různé stupně pohotovosti a varovala před teplotami dosahujícími v některých regionech až 44 stupňů Celsia, napsal The Guardian s odkazem na španělská média.

Do Česka se vrátí tropy. Teploty budou atakovat i 36 stupňů

Více než šest stovek příslušníků španělské vojenské pohotovostní jednotky pomáhalo hasičům a strážcům přírody při likvidaci desítek lesních požárů po celé zemi, kde plameny dosud zničily přes dvacet tisíc hektarů porostu. Kvůli jednomu z požárů na jihu země musely úřady na více než dvanáct hodin uzavřít úsek klíčové dálnice spojující Madrid s portugalským Lisabonem.

Under a scorching heatwave, wildfires rage across Europe. So far the blaze has torn through at least 14,000 hectares in Spain alone. Take a look at the devastating fire:pic.twitter.com/FYUDMHwN4C — Steve Hanke (@steve_hanke) July 17, 2022

Jiný požár poblíž města Málaga na jihu země si vynutil preventivní evakuaci více než tří tisíc lidí. „Bylo to velmi rychlé. Nebral jsem to příliš vážně. Myslel jsem, že to mají pod kontrolou. Byl jsem docela překvapený, když to vypadalo, že se oheň pohybuje naším směrem,“ řekl agentuře Reuters britský turista William McCurdy. „Jen jsme popadli pár nezbytných věcí a prostě jsme utíkali. V tu dobu už byli všichni na ulici v pohybu,“ dodala jeho manželka Ellen.

Na světě existují místa, kde je horko jako v pekle. Přesto tam lidé žijí

Tisíce hektarů bylo sežehnuto také v jihozápadním španělském regionu Extremadura, kde byl podle vedoucího regionální lesnické správy Pedra Muñoze dokonce jeden požár založen úmyslně. Další šířící se oheň zničil dvě stě hektarů národního parku Monfragüe, který je známý svou biologickou rozmanitostí a bohatým ptačím životem.

První obětí nynějších lesních požárů ve Španělsku se stal podle deníku El País dvaašedesátiletý hasič, který na rozdíl od ostatních kolegů nestačil utéct před rychle se šířícím ohněm v provincii Zamora na severozápadě země v regionu Kastilie-León. Soustrast pozůstalým vyjádřil na twitteru i předseda španělské vlády Pedro Sánchez. Ten také ocenil práci všech, kteří téměř bez odpočinku bojují s požáry.

Zdroj: Youtube

Ještě nebezpečnější než požáry jsou ale zatím pro lidi samotná vedra. Podle údajů španělského Institutu veřejného zdraví Carlose III. zemřelo kvůli horku od minulé neděle do pátku 360 lidí, z toho 123 jen v pátek. Jednou z obětí byl i šedesátiletý zametač ulic v Madridu, který dostal úpal, což přimělo městskou radu vyhlásit pružnou pracovní dobu, aby se zaměstnanci městského úřadu mohli vyhnout nejteplejším obdobím dne.

Portugalsko

Meteorologický ústav předpověděl teploty až 40 stupňů Celsia i během následujícího týdne. Počet aktivních požárů na pevnině se snížil z dřívějších dvaceti na jedenáct. „Riziko požárů ale zůstává velmi vysoké,“ uvedl pro The Guardian šéf civilní obrany Andre Fernandes. „O tomto víkendu je nutné být mimořádně ostražitý,“ dodal.

V zemi minulý týden při požárech zahynuli dva lidé a více než šedesát jich bylo zraněno. Shořelo až patnáct tisíc hektarů lesa a chrastí.

Lisabonská vláda měla v neděli rozhodnout, zda prodlouží týdenní stav nouze. Portugalské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že v důsledku vlny veder od 7. do 13. července zemřelo 238 lidí, většinou starších osob se závažnými onemocněními.

Several European countries including France, Spain and Turkey are dealing with wildfires brought on by an intense heatwave.



In Portugal, one journalist filmed himself caught up in the middle of a fire. pic.twitter.com/IWs97jT7VE — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 15, 2022

Francie

Hasiči v pobřežní obci Arcachon v jihozápadním francouzském departementu Gironde bojovali se dvěma požáry, které v uplynulém týdnu zničily více než deset tisíc hektarů lesa. „Je to herkulovská práce,“ prohlásil pro The Guardian podplukovník hasičské a záchranné služby Olivier Chavatte, která má v akci 1200 hasičů a pět letadel.

Britský turista natočil sesuv ledovce v Kyrgyzstánu. Vyvázl o kousek

Od úterý muselo uprchnout více než čtrnáct tisíc lidí, místních obyvatel i turistů. Pro příjem evakuovaných bylo zřízeno sedm nouzových přístřešků. Francouzská vláda zvýšila úsilí o ochranu lidí v domovech důchodců, bezdomovců a dalších zranitelných skupin obyvatel poté, co v roce 2003 vedla krutá vlna veder a špatné plánování k téměř patnácti tisícům úmrtím, zejména starších lidí.

V neděli odpoledne vláda regionu Gironde uvedla, že situace zůstává velmi nepříznivá kvůli nárazovému větru, který přes noc přispěl k dalšímu vzplanutí ohnisek. Záchranáři také varovali, že vysoké teploty a vítr v neděli a v pondělí zkomplikují snahy o zastavení šíření požárů. „Musíme zůstat velmi obezřetní a pokorní, protože den bude velmi horký,“ sdělil v neděli regionální hasičský úředník Eric Florensan rádiu France-Bleu.

Wildfires raged in southwestern France and Spain, forcing thousands of people to be evacuated from their homes as blistering summer temperatures put authorities on alert in parts of Europe https://t.co/6NgHRX8h2m pic.twitter.com/3I6xBahXSX — Reuters (@Reuters) July 16, 2022

Úřady ve francouzských Alpách vyzvaly horolezce mířící na Mont Blanc, nejvyšší horu západní Evropy, aby svou cestu odložili kvůli opakovaným pádům skal, za nimiž stojí výjimečné klimatické podmínky a sucho.

Řecko

Civilní obrana hasí plameny zuřící na středomořském ostrově Kréta v okolí města Rethymnon na severním pobřeží. V sobotu oznámili, že se požár podařilo částečně zastavit.

I zde si boj s plameny vyžádal oběti. Při jednom ze zásahů u ostrova Samos spadl vrtulník do moře. „Dva lidé z čtyřčlenné posádky nehodu nepřežili,“ píše Balkan Insight.

Authorities across southern Europe battled to control huge wildfires in countries including Spain, Greece and France, with hundreds of deaths blamed on soaring temperatures that scientists say are consistent with climate change https://t.co/0Qh4vPBO0k pic.twitter.com/IvNicpZMS9 — Reuters (@Reuters) July 17, 2022

Chorvatsko

Několik požárů vypuklo také v blízkosti chorvatských letovisek Zadar a Šibenik. Ačkoliv si nevyžádaly žádnou větší evakuaci obyvatel a turistů, pomoci hasičům dorazili i vojáci.

Chorvatský Šibenik obklíčily plameny. Požár v letovisku už je pod kontrolou

Všepohlcující plameny způsobily především majetkové újmy místním. Například ětapadesátiletý Arndt Dreste se letos přestěhoval do vesnice Raslina nedaleko Šibeniku poté, co prodal svůj majetek v Německu. Jeho dům teď ale vážně poškodil požár. „Koupil jsem ho v lednu. Od Německa jsem odříznutý. Můj život je zde… byl zde,“ pověděl Dreste agentuře Reuters, když ukazoval na ohořelé zdi svého obydlí.