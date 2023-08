Řecké úřady nařídily evakuaci obyvatel na předměstí Atén. Píše to agentura AFP s odvoláním na hasiče. K obydlené části obce Ano Liosia se přiblížil požár a reportér agentury viděl na místě hořící domy. V oblasti bydlí desítky tisíc lidí. Vážná je situace také ve městě Aspropyrgos, které se rovněž nachází nedaleko od Atén.

Nad městem Atény stoupá dým z lesního požáru, který hoří na západním předměstí města, 22. srpna 2023 | Foto: ČTK

Podle odpoledního prohlášení hasičů dnes v zemi vypuklo 65 lesních požárů. Hasiči dnes večer zasahovali u 14 velkých požárů. Za nejvážnější označili situaci v Attice, tedy v oblasti kolem hlavního města Atén, a také na severovýchodě země u řeky Evros a u města Alexandrupoli. „Meteorologické podmínky jsou extrémní,“ uvedl mluvčí hasičů Jannis Artopios. Podle něj požáry nabraly během krátkého času „obrovský rozsah“.

U hlavního města hoří v současnosti dva velké požáry. Jeden se týká města Fylis, pod které spadá i Ano Liosia, kde žije na 25 tisíc lidí. Hoří tam na pohoří Parnitha a oheň podle místních úřadů již zničil několik domů. V oblasti jsou hlášeny výpadky elektřiny i internetu. Hasiči se však snaží zajistit, aby oheň dále nepostupoval od obydlené části obce. Další rozsáhlý požár je ve městě Aspropyrgos, které se nachází méně než 20 kilometrů od centra Atén.

Už v pondělí řecké úřady vyzvaly obyvatele i turisty, aby se výnosům o evakuaci podřizovali. Dnes úřady nařídily dalších několik evakuací. Ve města Alexandrupoli na severovýchodě země byla v pondělí nařízena evakuace nemocnice.

V souvislosti s požáry za poslední dva dny zemřelo v Řecku 20 lidí. Dnes záchranáři nalezli těla 18 lidí u řeky Evros na hranici s Tureckem. Úřady se domnívají, že se jednalo o migranty. Jedno tělo objevili záchranáři už v pondělí a úřady se obávají, že bilance není konečná.

Do Řecka míří nová pomoc z Chorvatska, Německa a Švédska. Do Řecka se dnes odpoledne vydala i výprava českých hasičů, kteří nasadí v zemi i vrtulník Black Hawk. Pomáhat by měli v okolí města Alexandrupoli.

Podle výpočtu deníku Kathimerini od soboty do pondělí požáry zničily v Řecku 435 kilometrů čtverečních území, což je rozloha srovnatelná s Prahou. Největší plocha připadá na severovýchod země.