Z požárů mají obavy turisté v okolí Tučepi v Chorvatsku. V úterý večer oheň rychle zachvátil okolní porost, nízkou vegetaci a borové lesy. Podle hasičů se rozšířil vlivem silného větru bóry. Podle zpravodajského serveru danas.hr na místě zasahují jednotky hasičů z Makarské, Omiše a Splitu, později na pomoc přijely i jednotky ze Záhřebu a další. „Podle operačního střediska hasičů župy Split byla v tom místě uzavřena státní silnice. Oheň se nese silným větrem a šíří se směrem na Podgoru,“ informoval server nad ránem.

Hasiči v noci bránili jednotlivé domy a evakuovali obyvatele. Podle chorvatských médií se z místa celou noc ozývaly i silné detonace, které způsobily výbuchy plynových lahví patrně ze starých opuštěných aut.

Obyvatelé spolu s hasiči polévali své domy vodou a snažili se ochránit svůj majetek. Několik olivovníků a vozidel shořelo, ale k dispozici zatím nejsou žádné oficiální údaje o škodách. „Některé starší domy vyhořely,“ řekl pro danas.hr velitel hasičů Slavko Tucaković s tím, že rozsah škod se ukáže až později.

Cestovní agentura Travel Family ve středu dopoledne informovala, že turisté nemusejí propadat panice. „Naši klienti nejsou ohroženi. Volná je i příjezdová cesta do letoviska. Oblast požárů je spíše v oblasti se starší zástavbou, netýká se apartmánů,“ řekla Deníku zástupkyně agentury v Chorvatsku Lenka Laus.

Starosta unikl o vlásek

Podle prvních informací se obyvatelé Tučepi stihli zachránit. Přesto podle šéfa hasičů Tucakoviče byla situace napjatá, jelikož silný vítr celou noc šířil plameny dál. Přesto hasiči ve středu ráno ohlásili částečné uklidnění situace. Na místě je celkem 237 hasičů a 55 hasičských vozů. Byly nasazeny také dvě kanadská letadla a dva Air Tractory, aby pomohly z nebe. Jak shrnulo velení chorvatských hasičů, od večera do středečního rána zasahovali hasiči v zemi 133krát, dva z nich utrpěli zranění, jeden v oblasti Skradinu a druhý v Tučepi.

Podle listu Slobodna Dalmacija je ve středu dopoledne nejhorší situace ve vesnici Šimići v Gornji Tučepi a směrem na Podgoru a přírodní park Biokovo. Byly uzavřeny silnice z Vrgorace do Makarské a do Podgory, což vedlo k objížďkám.

Média zmínila příběh starosty Tučepi Ante Čobrniče, který se sám ocitl v ohnivém kruhu, když se snažil dostat do Čovići autem. Měl uniknout jen o vlásek a jeho vozidlo zcela shořelo. Jak sám popsal, před plameny vyskočil z auta. Fotografie a videa z požáru, které kolují na sociálních sítích, ukazují děsivé scény z ohnivého pekla.

Národní park Krka v ohrožení

Chorvatští hasiči ve středu ráno stále krotí další požár u města Skradin v zadarském regionu, aby se nerozšířil do Národního parku Krka. Kvůli bezpečnosti návštěvníků navrhl velitel hasičů, aby byl ve středu turistům zakázán vstup do turisty vyhledávaného parku.

Hořelo také v oblasti Smoković v Zadarské župě. Podle hasičů se tento požár podařilo dostat pod kontrolu v úterý v noci.

Před nebezpečím požárů v Chorvatsku v úterý varovalo české velvyslanectví v chorvatském Záhřebu. „Upozorňujeme naše občany na možnost zvýšeného výskytu požárů prakticky po celém území Chorvatska. Požáry jsou v letních měsících v Chorvatsku relativně běžným jevem, avšak ve většině případů nejsou důvodem k obavám během letní dovolené. Obezřetnost je nicméně vždy na místě,“ sdělili zástupci velvyslanectví.

Rady pro Čechy

Čechům i pro tyto situace doporučují registraci do systému Ministerstva zahraničních věcí „Drozd“, prostřednictvím kterého je kontaktují v případě hrozícího nebezpečí.

V případě požáru je zapotřebí v první řadě brát ohled na vlastní bezpečnost a pokud možno se co nejdříve dostat do bezpečné vzdálenosti, odkud je třeba obratem informovat příslušné záchranné složky, a to nejlépe prostřednictvím mezinárodní linky 112.

Chorvatsko má dobře organizovaný záchranný systém. Důležitou pomocí zejména při hašení rozlehlých lesních požárů jsou hasicí letadla, a to 4 letadla Canadair CL-415, dále 6 letadel typu Air Tractor AT-802 a helikoptéra Mi-171Sh. Kromě hasicích letadel jsou využívána i speciální vozidla určená k hašení požárů v nepřístupném terénu, společně s bezpilotními prostředky a systémem kamer s vysokým dosahem a rozlišením. Díky schopnosti rychlé detekce požáru a okamžitému nasazení požárních letadel se tak daří velkou většinu požárů uhasit bez toho, aniž by docházelo k ohrožení zdraví či majetku.