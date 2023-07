Stovky hasičů v centrální části Řecka v okolí Atén bojují od pondělí s rozsáhlými požáry. Oheň do dnešního dne už poničil stovky tisíc hektarů lesa a desítky domů. Jaká je aktuálně situace?

Řecko se potýká s rozsáhlým požárem, červenec 2023 | Foto: ČTK

Přes 170 tisíc hektarů porostů zdevastovaly podle evropského satelitního systému Copernicus plameny v Řecku. Během čtvrtka se stovkám místních hasičů s pomocí posil z dalších evropských zemí podařilo dostat požáry na západ od Atén i na turisty vyhledávaném ostrově Rhodos pod kontrolu, píše francouzský list Le Monde.

Požár od počátku přinášel dramata. Hned zkraje týdne musely řecké úřady evakuovat ohrožené letní tábory poblíž letoviska Loutraki, uvedl Le Monde. „Zachránili jsme dvanáct set dětí, které tady byly na táborech,“ řekl starosta Giorgos Gkionis soukromé televizi Skai.

K epicentrům boje s požárem patří průmyslové město Mandra ležící pětadvacet kilometrů západně od Atén. Místní obyvatelka Varvara Paraskevopoulouová, uvedla pro agenturu AP, že k jejímu domu dorazily plameny dřív než hasiči. V úterý musela před požárem utéct, potom se ale vrátila, aby s dalšími místními pomáhala chránit jejich majetek.

Místní se snaží zachránit majetek. Někdy marně

„Uhasili jsme sami, co se dalo a některé domy se nám podařilo zachránit. Ale tady kus dál nad námi můžete vidět, že tři nebo čtyři domy - obydlí i sklady - vyhořely kompletně,“ řekla Paraskevopoulouová.

Zdroj: Youtube

Když úředníci nařídili evakuaci vesnic nedaleko města, snažili se lidé zachránit, co se dalo. V Pounari odváděli koně ze stájí, rodiny vesnici opouštěly i s domácími miláčky, píší Euronews.

Vlna veder ve Španělsku a Itálii polevila. V Řecku ale čekají až 45 stupňů

„Pojedeme do Mandry, nebo kamkoliv, kde bude rodina v bezpečí. Snad nás ruka Páně ochrání, co vám mám povídat. Můžete vidět trpkost v očích mé ženy. Vzali jsme si to nejnutnější, oblečení, vodu, pár obložených chlebů pro děti a mléko po nejmenší. Je nás šest, dva dospělí a čtyři děti. Máme s sebou i dva psy a ptáky,“ řekl místní obyvatel Meletis Redoumis.

Zdroj: Youtube

V pátek byli řečtí hasiči opatrně optimističtí. Jak uvedla řecká agentura AMNA, profesionální i dobrovolní hasiči celou noc pracovali na likvidaci ohnisek v západní Attice v centrální části země, v Lakónii na jihu v oblasti Peloponésu i na ostrově Rhodos. „Podle hasičského sboru se všechny tři lesní požáry jeví lépe, protože se už plameny nešíří jednotnou frontou, ale stále zůstávají roztroušená ohniska. I v pátek ale bude pokračovat horko a požáry se proto mohou dál šířit,“ citovala agentura řecké hasiče.

Desítky hasičů v akci

V západní Attice bojuje v pátek s požárem 300 hasičů, kterým pomáhají tři letadla a čtyři helikoptéry. V Lakónii na jihu je nasazených padesát hasičů a čtyři letadla. Na Rhodu pracuje stovka hasičů se čtyřmi letadly a dvěma helikoptérami.

Oblasti nejvíce ohrožené požáry v Řecku



Výstrahu před velmi vysokým rizikem požárů vydaly řecké úřady podle agentury AMNA pro regiony Attika a Bojótie v centrálním Řecku, pro oblast Peloponésu na jihu země (zejména okolí Korintu a Argosu), oblasti severního a jižního Egejského moře (zejména ostrovy Samos, Ikária a Kyklady).



Zdroj: AMNA