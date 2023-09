Pozemní tým českých hasičů ráno dorazil k městu Alexandrupoli, kde se zapojí do boje s lesními požáry v Řecku. Češi nyní čerpají vodu a pohonné hmoty, nasazeni budou přímo v okolí Alexandrupoli, uvedla mluvčí českých hasičů Martina Götzová. V Řecku dál hoří v několika oblastech, v Aténách a dalších regionech je silně cítit štiplavý kouř a zápach spálené vegetace. Řecké úřady uvedly, že utichl silný vítr, což by mohlo usnadnit boj s požáry, uvedla agentura DPA. V posledních dnech bylo při požárech v Řecku zraněno 60 hasičů, uvedl jejich mluvčí.

Hasiči bojují s požáry v Řecku, srpen 2023 | Foto: ČTK/ Costas Baltas / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM

Šestým dnem hoří u velkého přístavního města Alexandrupoli u tureckých hranic. Linie boje s požáry má asi 40 kilometrů a oheň se dál šíří západním směrem. Hrozí, že by se mohl spojit s požárem v pohoří Rodopy, uvedla řecká veřejnoprávní stanice ERT.

Na místě pomáhají či pomáhat začnou hasiči z několika zemí Evropské unie, včetně právě těch z České republiky nebo Německa.

Z Řecka přichází děsivé záběry požárů. Největší jsou u Atén a u Alexandrupoli

„Pozemní tým hasičů, který mířil do oblasti Alexandrupoli, dorazil ráno na místo. Nyní probíhá tankování pohonných hmot a doplňování vody do cisteren od místních hasičů, seřazuje se technika a upřesňuje se místo našeho ubytování a nasazení. Stejně tak pozemní podpora modulu leteckého hašení už dorazila do cíle nedaleko Atén. Připojila se k týmu pilotů a leteckých záchranářů s vrtulníkem Black Hawk, i v tomto případě čekáme na upřesnění nasazení,“ uvedla mluvčí českých hasičů Götzová.

Vrtulník českých hasičů do Řecka odletěl ve středu, už v úterý se na cestu vydala i kolona 33 kusů hasičské a záchranářské techniky, kterou provázelo 64 profesionálů.

Požár v parku Parnitha zesílil

Plocha zasažena ohněm v Alexandrupoli je více než 10 tisíc hektarů, tedy asi desetkrát větší, než jakou zasáhl loni požár v Českém Švýcarsku, uvedli na sociální síti X čeští hasiči. Celkově je v Řecku nyní aktivní plocha požárů kolem 62 tisíc hektarů. Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) zveřejnila záběry, na nichž je dým nad řeckými požáry viditelný z vesmíru.

Podle údajů programu Evropské unie Copernicus jsou to dosud největší požáry na území EU. Na sociální síti X to napsal evropský komisař pro humanitární pomoc a krizové řízení Janez Lenarčič. Oheň už podle něj pohltil 73 tisíc hektarů vegetace.

Hasiči dál svádí boj s ohněm v parku Parnitha severně od Atén, který v noci na čtvrtek zesílil. Oheň sestoupil ze zalesněných kopců až na vzdálenost 100 až 200 metrů od hlavní třídy s obchody, restauracemi a lanovkou vedoucí do hor.

Nad ránem dostali místní obyvatelé výstrahu formou textové zprávy, aby byli připraveni na případnou evakuaci. Na místě zasahuje 260 hasičů a 77 vozidel, uvedla ERT.

Desítky zraněných hasičů

V posledních dnech bylo při požárech v Řecku zraněno 60 hasičů, uvedl jejich mluvčí Jannis Artopios. Situace je podle něj velmi vážná u pohoří Parnitha, kde vzplálo několik nových požárů. Mluvčí také dodal, že letový prostor nad požáry je vyhrazen výlučně zasahující technice. Novináře vyzval, aby do něj neposílali své pozorovací drony, který by mohly ohrozit zásahy. Špatná je podle mluvčího situace v celé Bojótii u Atén, kde zasahuje i vrtulník českých hasičů.

Kromě řeckých jednotek jsou v akci také hasiči a piloti s hasičskými letadly z Německa, Albánie, Francie, Bulharska, Česka, Švédska a Kypru, dodal Artopios podle ERT.

Zdroj: Youtube

Na řeckém ostrově Kefalonia ve středu obvinili hasiče ze žhářství. Muž se přiznal, že v posledních letech na ostrově založil celkem šest požárů. Soud mu dal čas do pátku na přípravu obhajoby. Vedení profesionálních hasičů pro podezřelého v případě prokázání viny žádá „exemplární trest, aby se již neopakoval tento nepřijatelný fenomén, který ničí pověst instituce (hasičů)“, uvedl server Kathimerini.