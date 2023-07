Lidé, kteří mají koupený zájezd na požárem zasaženou část ostrova Rhodos, mohou bez jakékoli sankce neodcestovat a cestovní kanceláře jim musí vrátit veškeré uhrazené platby. Naopak zákazníci, jejichž cílovou destinaci požár nezasáhl, musí v případě odstoupení od smlouvy hradit přiměřené odstupné. ČTK to řekla Svatava Veverková, advokátní koncipientka v brněnské kanceláři Kroupahelán a externí spolupracovnice Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Řecko se potýká s rozsáhlým požárem, červenec 2023 | Foto: ČTK

„Upozornění na webu ministerstva zahraničních věcí vyjmenovává postižené oblasti, kam nedoporučuje odcestovat. Toto upozornění je indikátorem, že před zahájením zájezdu do takto vyjmenovaných oblastí mohou zákazníci od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd,“ řekla.

Pokud se klienti rozhodnou neodcestovat na sever Rhodu, kde požáry aktuálně nejsou, je prodejce zájezdu podle ní oprávněn zaúčtovat klientům odstupné.

Oheň se šíří. Stav nouze kvůli požárům nově platí pro celý řecký ostrov Rhodos

Ombudsman Stanislav Křeček radí lidem, aby se v takovém případě pokusili dohodnout s cestovní kanceláří na změně destinace nebo termínu. „V těchto případech jde o její dobrou vůli, nikoli povinnost. Většina cestovních kanceláří vychází klientům změnou vstříc, avšak ne všechny. Pokud se nedohodnete, musíte zvážit, zda odstoupíte od smlouvy i s rizikem storna poplatků, nebo zájezd absolvujete,“ uvedl Křeček.

Veverková se nicméně domnívá, že v takové situaci by lidé mohli najít zastání u soudu. „Vzhledem k rychlosti a nepředvídatelnosti šíření požáru si dokážu představit, že by soudy rozhodly spíše ve prospěch zákazníků. To znamená, že by i tyto ostatní dosud nezasažené oblasti považovaly za bezprostřední okolí zasažených míst, a proto přiznaly zákazníkům nárok na vrácení všech plateb,“ sdělila.

Pokud je účastník zájezdu evakuován, má nárok na přiměřenou slevu. Její výše by měla zohlednit třeba to, že byl člověk přestěhován do hotelu nižší kvality nebo byl jeho zájezd kratší. „Po návratu co nejdříve kontaktujte pořadatele zájezdu a reklamujte u něj vady. V těchto případech by bylo dobré mít vše zdokumentované a své nesnáze doložit,“ dodal ombudsman. Pokud se cestovní kancelář a účastníci nedohodnou na výši slevy či kompenzace, mají možnost využít systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Když ani tak neuspějí, je třeba obrátit se na soud.

Padající popel, opuštěné kufry. Řecko připomíná apokalypsu, shodují se turisté

Na slevu mají nárok i klienti, které cestovní kancelář vypravila do severní oblasti, v případě, že by se i tam později objevil požár. „Mohou žádat o náhradu škody a také náhradu za újmu za narušení dovolené, protože už jde o záležitost, o které cestovní kancelář věděla, a přesto tam své klienty poslala,“ dodal ombudsman.

Pokud lidé měli na Rhodos cestovat bez cestovní kanceláře a řeší zaplacené letenky, doporučuje Veverková zkontrolovat podmínky letecké společnosti, zda nenabízí bezplatné storno. Obecně nebude mít zákazník nárok na vrácení peněz od leteckých společností, když se rozhodne neodletět a let zároveň nebude zrušený. Pokud společnost odmítá let zrušit a zákazník má za to, že by to z bezpečnostních důvodů měla udělat, může se obrátit s podnětem na Úřad pro civilní letectví.