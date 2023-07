Hasiči v Řecku už týden bojují s rozsáhlými požáry, které devastují oblíbené turistické destinace. Lidé aktuálně prchají z Korfu i z Rhodosu, který ve středu odpoledne vyhlásil ohrožení na celém svém území. Požáry jsou i v severní části poloostrova Peloponés a na Krétě. Podle nových informací sužují už i Portugalsko, Itálii a Chorvatsko, kde se přiblížily na dvanáct kilometrů k Dubrovníku. Cestující na místě v Řecku popisují stres, obavy a také vztek kvůli nefungující komunikaci ze strany cestovních kanceláří.

Peklo v Řecku. Rozsáhlé požáry devastují oblíbené turistické destinace. Lidé prchají z Korfu, Rhodosu, požáry jsou i v severní části poloostrova Peloponés a na Krétě. | Foto: ČTK/AP Photo/Petros Giannakouris

Daniel a Luna Rolfeovi dorazili na Rhodos před několika dny. Z letiště je převezli rovnou do evakuačního centra, a to i přesto, že jim jejich cestovní kancelář Tui sdělila, že do Řecka je bezpečné cestovat. Později podle portálu BBC zjistili, že cestující v místě, kde měli být ubytovaní, úřady dvakrát evakuovaly kvůli hustému kouři.

Rhodos v plamenech: Vše je uhašené, dostali Češi zprávu. Hotel v tu chvíli hořel

Rekreanti museli kvůli situaci opustit hotely, nechat v nich své věci a přespávat ve školách a sportovních centrech. Přespat na podlaze školy s jinými britskými rodinami musela nakonec i dvojice Rolfeových. Pár z Glasgow svou zkušenost popisuje jako zážitek z „katastrofického filmu“.

Apokalyptická zkušenost

Podobně svou dovolenou na řeckém Rhodosu vnímá i Katie Piercefield-Holmesová, která se se svou rodinou z Newmarketu rozhodla letět do plážového letoviska Kiotari.

„Bylo to surrealistické a téměř apokalyptické. Všude byly opuštěné kufry. Když strom naproti nám začal hořet, byla jsem připravena odejít,“ svěřila se portálu BBC.

Nakonec s rodinou v hotelu zůstali, uchýlili se v přízemní místnosti s bazénem, protože je podle nich bezpečnější přebývat u vody. „V noci spadlo hodně popela, druhý den kolem oběda už byla obloha oranžová a hnědá,“ vypověděla turistka.

S rodinou údajně viděli stovky lidí, kteří procházeli po pláži a prosili o vodu. Chtěli pomoct, ale kvůli hustému kouři radši zůstali uvnitř. Podle ní se z dovolené stalo cvičení přežití.

Mizerná komunikace s cestovkou

Od své cestovní kanceláře Jet2 na začátku obdrželi rady, aby si nechali zapnuté telefony a v případě potřeby zavolali na linku pomoci. To také zkoušeli, přičemž jim zaměstnanci kanceláře řekli, ať zůstanou na místě. „Ujistili nás, že ačkoli ruší lety, přiletí prázdnými letadly, aby přivezli lidi zpět podle plánu,“ řekla Holmesová.

Přesto dodala, že komunikace ze strany cestovní společnosti byla špatná. „Mohli udělat mnohem lepší práci při kontaktování lidí z postižených oblastí,“ poznamenala.

Požáry v Řecku přehledně: Nebezpečná místa. Kdy má člověk nárok na vrácení peněz

Britka naopak pochválila majitele hotelu, kteří je po několika dnech zavezli do jiného hotelu, aby se najedli. Turistka popsala i to, jak je tamní oblast po požárech zpustošená. „Půda je úplně spálená, dokonce až na pláž. Už nezbylo nic, co by hořelo,“ přiblížila.

Řecký ostrov Rhodos zachvátily požáry:

Zdroj: Youtube

Spousta turistů přišla o své věci

Své zkušenosti z Rhodosu sdílela Deníku i Pardubačka Lucie Kodytek. Nyní řeší dilema, zda odletět domů do bezpečí, anebo ve své dovolené pokračovat. „Při obrovské smůle na lokalitu jsme měli velké štěstí, že jsme těsně za ohněm, bez stromů a hned na pláži,“ vylíčila Češka. Hotel, ve kterém přebývá, je poslední zastávkou prchajících před ohněm, pak už se dá utéct jedině po vodě.

Během jedné noci se v něm usídlilo na pět tisíc utečenců. „Ty příběhy byly děsivé. Na cestující se v mnoha případech cestovní kanceláře vykašlaly,“ okomentovala dění žena z Pardubic.

Češka v ohnivém pekle Rhodosu: Děti i dospělí spí, kde se dá, i na chodbách

V hotelu kromě turistů přebývá i dvacet hasičů, kteří dva dny odpočívají a pak musejí své kolegy bojující s ohněm vyměnit. Lidé spí, kde se dá - v jídelnách, u bazénu i na chodbách. „Spousta z nich přišla při útěku před požárem o všechny svoje věci,“ popsala Kodytek náročnou situaci utečenců. Věří ale v lepší zítřky. Když se situace uklidní, stane se Rhodos podle Češky opět vyhledávanou turistickou destinací. Řecko totiž z turismu žije.

Nebezpečná situace na Rhodosu nezasáhla jen turisty, museli se evakuovat i Řekové. Je to případ postaršího páru Heleny Rendellové a jejího manžela Raye, kteří museli opustit svůj dům v Lardos a vydat se do města Rhodos. „Dopad na zdejší lidi je hrozný. Je to strašné,“ okomentovala situaci žena. Úřady chtějí evakuovat také obyvatele vesnic Pefki a Kalathos.

Zdroj: Youtube

Ostrov Rhodos opustilo kvůli týden trvajícím požárům tisíce lidí. S ohněm bojují kromě běžných hasičských jednotek i hasičská letadla a vrtulníky, jejich práci ale komplikuje vítr a vysoké teploty. Podle řecké státní televize ERT hoří na třech místech a popelem už lehlo na deset procent rozlohy ostrova.