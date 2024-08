Několik dní bojují řečtí hasiči s rozsáhlým požárem nedaleko hlavního města Atény. Požáry vypukly v době vrcholící sezóny letních dovolených a v zemi, kam míří ročně tisíce turistů z Česka. Cestovní kanceláře ujišťují, že současná situace by jejich letní dovolenou neměla ohrozit, lety zatím nijak neruší. Češi více míří na ostrovy jako Kréta, Korfu nebo Zakynthos a hlavní město jejich zájem spíše míjí. Cestovky přesto nabádají k opatrnosti, sledování situace a sdílení informací s ministerstvem zahraničí. Podle údajů Evropské komise letos padají v počtu požárů rekordy. Jak se nejlépe připravit a co nezanedbat, radí přehled Deníku.

1. Kde hoří?

Požáry v Řecku zdramatizovaly dovolené už v roce 2023 a i letos si vysoké teploty a sucho vybraly svou daň. Už několik dní hoří v bezprostřední blízkosti hlavního města Atény. Na místě zasahují nejen hasiči z Řecka, ale také posily z Česka v pozemních vozidlech. „Po dvanácté hodině jsme z Česka vyrazili do Řecka. Předpokládáme, že na místě budeme ve středu večer,“ informoval v úterý mluvčí českých hasičů Martin Kavka.

Jak požáry pustoší Evropu Požáry v letních měsících nejsou nic neobvyklého ani v tuzemsku, ani ve státech na jihu Evropy, jako je Itálie, Španělsko, Bulharsko nebo Řecko. V posledních letech jsme ale i vlivem vyšších teplot a sucha svědky stále častěji velmi rozsáhlých požárů, které si vybírají velkou daň na majetku i lidských a zvířecích životech. Už rok 2022 vyhlásila Evropská komise jako druhým nejhorším rokem co do počtu lesních požárů. V tomto roce shořelo 900 tisíc hektarů lesa, což odpovídá rozměrům Korsiky. Hasiči krotili živel hlavně ve Francii, Itálii a Španělsku. V roce 2023 padaly na mnoha místech teplotní rekordy a shořela plocha o rozměrech Lucemburska. Čechům zkomplikovaly dovolenou na řeckém ostrově Rhodos, hořelo také v Itálii, Chorvatsku, Španělsku nebo Portugalsku. Předpovědi a odhady pro rok 2024 příliš optimistické nejsou. Evropská komise uvedla, že jen do poloviny března letošního roku vypukl v Evropské unii dvojnásobek běžného průměru požárů a padají teplotní rekordy. Na konci června vypukly rozsáhlé požáry i v Turecku, v polovině července pak v Bulharsku.

2. Ruší se do Řecka lety?

Zatímco v roce 2023 musely cestovní kanceláře kvůli požárům na Rhodosu měnit své i plány turistů, v roce 2024 je situace zatím klidná. „V tuto chvíli jsme v souvislosti s požáry nemuseli rušit zájezdy ani organizovat evakuace. Hoří v oblasti u hlavního města, kterou Češi primárně jako hlavní místo své letní dovolené nevolí. Cestují především na ostrovy,“ potvrdil mluvčí cestovní kanceláře CK Fisher Jan Bezděk. Na Krétě, Rhodosu, Korfu nebo Zakynthosu požáry nezuří.

3. Doporučilo něco ministerstvo?

Ministerstvo zahraničních věcí situaci sleduje, prozatím v souvislosti s požáry zveřejnilo informace pouze pro Turecko, kde se výskyt požárů předpokládá až do poloviny září 2024. „Nebylo nalezeno žádné aktuální upozornění nebo varování pro cesty,“ uvádí úřad na profilu Řecka.

| Video: Youtube

4. Předpovědi hlásí nadále sucho a mám strach. Co můžu pro svoje bezpečí udělat?

Pokud se chystáte do Řecka a cítíte se nesví z představy, že by mohly propuknout ohně i jinde a vy jste se dostali do nesnází, Asociace cestovních kanceláří (ACK) má několik rad, které přispějí ke klidu a v případě potíží k rychlé asistenci. „Doporučujeme všem turistům registraci do systému DROZD, respektovat pokyny bezpečnostních složek a uvádět cestovním kancelářím správné telefonní kontakty, které mají s sebou v destinaci, aby je bylo možné včas kontaktovat s dalšími informacemi a zjistit, kde se v případě mimořádných okolností nacházejí,“ upozornil místopředseda pro vnější vztahy ACK ČR Jan Papež. Systém DROZD, tedy projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí, je dostupný dálkově online, nemusíte kvůli tomu na úřad.

5. Kde se nachází v Řecku české zastoupení?

Neuškodí, pokud budete přesně vědět, kde v Řecku funguje české zastoupení a také na které tamní úřady a kontakty se obrátit. Mimo velvyslanectví a českého centra v Aténách funguje v Řecku i síť honorárních konzulátů České republiky. Na pevninské části Řecka je to v Soluni, Pireu, dále na ostrovech Rhodos, Lefkada nebo v Heráklionu na ostrově Kréta. Kontakty najdete na webových stránkách českého ministerstva zahraničí.