V Evropské komisi bývalý předseda Jean Claude Juncker zavedl alespoň „prázdninové služby“, kdy je během srpnové pauzy v úřadě vždy nejméně jeden eurokomisař. Podobné je to i na nižších stupních evropských úředníků, kdy většinou najdete v budově jen vrátného a zcela nezbytný personál pro případ, že by v Unii došlo k nějaké opravdu zásadní krizi.

Prázdniny si vybírá v srpnu i Evropský parlament, který během tohoto měsíce nezasedá. Ani v Bruselu, ani ve Štrasburku. Europoslanci ale mohou pracovat v kancelářích svých mateřských zemí. Mohou…

Kratší předsednictví

Marně byste v srpnu hledali nějakou akci i v kalendáři předsednictví České republiky v EU. V srpnu tam opravdu nic nenajdete, byť některé summity na září se už v předstihu organizují a zajišťují. Pro předsednickou zemi, která se do čela Unie dostane v druhém půlroku, to znamená, že její šéfování EU je de facto o měsíc srpnového „nicnedělání“ kratší. Vánoční svátky, které se začínají na chodu evropských institucí projevovat už ve druhé polovině prosince, do toho nepočítaje.

Je však pravda, že když je třeba, například u přijímání dlouhodobého rozpočtu EU nebo zásadních smluv, tak Brusel i šéfové států a vlád pracují až do Štědrého dne a někdy dokonce až do silvestrovské půlnoci. Pak však nastává mrtvolný klid, který končí až po Třech králích, tedy 7. ledna. Takže země, které předsedají EU v zimě, mají svůj půlrok kratší o týden.