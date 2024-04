Čtyřnásobný slovenský premiér Robert Fico se stal prvním hostem nového seriálu Deníku Mocní Evropy. V rozhovoru prohlásil, že je připraven pomáhat Ukrajině a že si nepřeje kapitulaci Kyjeva. Z hodinového záznamu vám v článku nabízíme ty nejdůležitější pasáže, kompletní rozhovor si ale můžete pustit na videu.

Robert Fico | Video: Deník/Luboš Palata

Co v rozhovoru se slovenským premiérem Robertem Ficem zaznělo? Najděte si na videu, co vás zajímá:

• 0:25 O napadení Ukrajiny Ruskem

• 2:05 O dodávkách zbraní Ukrajině

• 6:15 Hrozí Slovensku válka?

• 7:30 O nákupech obranné techniky

• 14:05 Slovensko a EU

• 23:05 Měla by ČR po vzoru Slovenska přijmout euro?

• 29:32 O nejbližší české politické straně

• 32:07 O přerušení mezivládních konzultací s Českem

• 34:13 Slovenští studenti v ČR

• 37:51 O bojkotu některých médií

• 40:55 O rozdělení slovenské společnosti

• 43:00 O změnách v RTVS

• 49:37 Ficovo stíhání

• 53:13 Cíle Ficovy vlády

Platí nadále vaše stanovisko, že Rusko napadením Ukrajiny hrubě porušilo mezinárodní právo?

Samozřejmě.

Považujete tedy Rusko za agresora?

Pokud někdo hrubě poruší mezinárodní právo, to není jen případ Ukrajiny, já si myslím, že bylo hrubě porušeno mezinárodní právo také v Iráku, klidně můžeme používat i výraz agresor. To je téma, v němž chci být úplně transparentní. Na V4 v Praze jsem tím zachránil jednání, když jsem to přirovnal ke kmeni stromu. Ten se skládá z toho, že na Ukrajině bylo hrubě porušeno mezinárodní právo a že Ukrajina potřebuje pomoci. Potom z toho stromu vyrůstají větve a každá je jiná. Vojenská pomoc, civilní pomoc, mírová jednání… A tam máme jiné názory. Já nevěřím ve vojenské řešení.

Kdyby se všechny západní země zachovaly jako vy, tedy kdyby Ukrajině nepomáhaly dodávkami zbraní, jaký by to mohlo mít jiný konec než kapitulaci Ukrajiny?

Já si nedovolím vyčítat něco zemím, které jsou rozhodnuté pomáhat Ukrajině vojensky. Nikdy jsem neřekl, že Češi, nebo nevím kdo, jsou špatní jen proto, že na Ukrajinu posílají zbraně. Pokud má někdo názor, že vojenské řešení je dobré, já mu v tom nedokážu zabránit. Ale já jsem suverénní slovenský politik, já reprezentuji suverénní slovenskou vládu a my nevěříme ve vojenské řešení. Ale chceme Ukrajině pomáhat. A doufám, že dobrým důkazem této pomoci bude společné zasedání slovenské a ukrajinské vlády 11. dubna v Michalovcích.

Slovenský expremiér Eduard Heger: Krizi s Českem vyvolala vyjádření Fica

Máte obavy, že by se válka mohla přelít na Slovensko?

Představa, že by Rusko napadlo členský stát NATO, hraničí s absurdností. Já si něco takového jednoduše nedokážu představit. Proto tento strach nemám a nemůžu tyto argumenty brát v potaz, pokud jde o mé přemýšlení o Ukrajině.

Slovenské ministerstvo obrany dělá kroky k tomu, aby po velkých dodávkách slovenských armádních zbraní na Ukrajinu za předchozí vlády obnovilo plnou obranyschopnost Slovenska. Kupujete americké stíhačky F-16, americké vrtulníky. Chystáte se koupit i americký protiraketový systém Patriot?

Víte, to je tak. Když kupujeme zbraně od země NATO, tak prý zrazujeme naše voliče. A když se náš ministr zahraničních věcí setká s ministrem zahraničí Ruska, tak jsme proti slovenské zahraničně politické orientaci. Já už někdy nevím, co kdo po nás kdy chce. Letouny F-16 se kupovaly už v letech 2016 až 2019, ty dodávky trvají dlouhé roky. Pokud jde o vrtulníky, ty už se koupily v minulosti. Copak máme kupovat zbraně z Ruska? Teď nám všichni říkají: Kupujete zbraně z NATO. A odkud bychom je měli kupovat, jsme přece členský stát aliance, musí tady být přece nějaká míra kompatibility?

To neměla být kritika, to měla být spíš pochvala. Jak je to s těmi Patrioty?

Pokud jde o Patrioty, ty nenajdete na skladě, ty si nekoupíte jako kilo cukru. To nejde jen tak.

Slovenský premiér Robert Fico (vpravo) během rozhovoru se šéfredaktorem Deníku Romanem Gallo (uprostřed) a zahraničním zpravodajem Deníku Lubošem PalatouZdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Ale vy jste věnovali Ukrajině svůj protiraketový systém, tak nemáte na to určité přednostní právo?

Ne my, předchozí vláda…

Myslel jsem Slovensko. Znovu, máte přednost před jinými?

Se spojenci jsme o tom mluvili opakovaně. Byly tu baterie patriotů, ale ty už byly stáhnuty. Jako náhrada přišel italský systém, který se stahuje nyní. Máme ještě německý systém, ale to je spíš systém na ochranu základen, jenž se používal v Afghánistánu. Ten je dnes velmi nedostačující. Patrioty, to je i obrovské množství peněz. Já chápu, že systém protivzdušné obrany je důležitý, ale já tu mám lidi.

Lavrov posloužil jen k uklidnění voličů Fica, tvrdí slovenský politolog Strážay

A dostáváte od Evropské unie kompenzace za zbraně, které jste na Ukrajinu dříve dodali?

Zatím ne. My jsme teď na Evropské radě schvalovali jeden dokument o pomoci Ukrajině z výnosů zabavených ruských aktiv, to jsme podobně jako všechny další země EU podpořili, nikdo nic nenamítal. Z toho budou propláceny zbraňové systémy, které jsme poslali Ukrajině. Čekáme.

Máte spočítáno, jak velká pomoc ve zbraních byla Slovenskem poskytnuta?

Kdybych mohl vyhodnotit, jak velkou vojenskou pomoc jsme Ukrajině dali, tedy ne moje vláda, ale ta předcházející, tak se to pohybuje mezi 700 až 800 miliony eur (asi 20 miliard korun, pozn. red.). Pokud k tomu dáme pomoc, kterou dáváme na Ukrajince na Slovensku, tedy platby na bydlení a podobně, tak už je to přes jednu miliardu eur.

O vztahu k Evropské unii

Vy jste v minulosti vždy zdůrazňoval, že Slovensko by mělo být v jádru Evropské unie. Dnes ale mluvíte o tom, že trváte na zachování prvků národní suverenity. Které by to měly být, když má být Evropská unie zároveň více akceschopná?

Nemůžete neschopnost vedení Unie a evropského politického lídrovství nahrazovat kroky, jako je odebrání práva veta. Buď to umíte dělat a dosahujete dohody mezi všemi státy, nebo to dělat neumíte a jděte dělat něco jiného.

A pokud jde o to jádro Evropské unie, chcete v něm pořád být?

My jsme momentálně dosáhli nejvyšší úrovně evropské integrace. Jsme v Schengenu a v eurozóně. Vstup do Schengenu byl mimořádně důležitý a i euro je pro Slovensko úspěšný příběh. Možná nejsme v měnové politice tak pružní, jako je Česká republika s korunou, ale má to svoje obrovské výhody. Někdy má význam se vzdávat určitých prvků suverenity ve prospěch dobré věci. Schengen je určitým zásahem do suverenity, společná měna také, protože měnová politika vám z vaší centrální banky přechází na Evropskou centrální banku. Toho my se nebojíme.

Češi a Slováci spolu přestali mluvit, klín mezi ně vrazilo Rusko, píší ve světě

A čeho se tedy bojíte?

Přijde okamžik, kdy si povíte, počkejte, to nemá se suverenitou nic společného.

Například?

Právo veta. Jak mohu být v Evropské unii a velcí mně pak řeknou: „Roberte, tak to bude.“ Já povím, že s tím nesouhlasím, a oni na to: „Sorry, máme kvalifikovanou většinu.“ Proto pokud někdo byť jen přemýšlí o zrušení práva veta v EU, mluví o začátku konce Evropské unie. Já chci být velice integrovaný v Unii, ale musíte státu zachovat nějakou míru volnosti, v které ten stát dokáže dýchat. Kde si může říci svůj názor a prohlásit, toto je můj suverénní postoj. Pokud přestanete členské státy respektovat, rozbíjíte Evropskou unii. Pokud se právo veta zruší v nejzávažnějších zahraničněpolitických otázkách, je to pro Slovensko červená čára. Nedovedu si představit, že by neplatilo právo veta při rozhodování o rozpočtu EU. Pokud se někdo domnívá, že vznikne nějaký superstát, kde budou rozhodovat nějací tři nebo čtyři, nebude to nikdy fungovat.

S vaší zkušeností s eurem, doporučil byste Čechům, aby euro přijali?

Když se mě ptáte na nějaké rady, vy jste to vždy dělali jinak než my. To se projevuje na struktuře vašeho průmyslu i celkově. Vy jste šikovný národ a lhal bych, kdybych si myslel něco jiného. Vy nejlépe víte, co je pro vás dobré. Já tu nejsem na to, abych někomu radil. Za Slovensko mohu říci naši zkušenost, euro je zatím velmi úspěšný příběh.

A Evropská unie?

Unie také, jen je ve špatných rukou. Evropská unie potřebuje výměnu, výměnu lidí. My na Slovensku říkáme, že když nefunguje nevěstinec, nestačí vyměnit postele, musíte vyměnit děvčata. Je důležité, aby tam personálně přišla nová kvalita lidí.

O vztazích s Čechy

Kdybyste měl říci, kdo je vám v Česku ze stran nejbližší, je to stále ČSSD?

Ano. I v České republice došlo jako jinde ve střední Evropě k oslabení sociální demokracie. Já tam mám mnoho přátel, a proto věřím, že je dost témat, která ČSSD umožní, aby šla dál a dál. My, a to je určitý politický zázrak, dohromady s Peterem Pellegrinim a jeho poslanci jako sociální demokracie stále reprezentujeme od 35 do 40 procent voličů na Slovensku.

Je něco, co ještě dnes berete na Česku jako vzor, něco co nám závidíte?

O co máte lepší politickou scénu než my? No, o nic. Nevím, nechci to stavět do této roviny. Vy jste v něčem lepší, my jsme v něčem lepší. Dejme to do společného balíku. Kdybychom dnes měli společnou třeba hokejovou ligu, mohlo by to vypadat úplně jinak, kdyby si to třeba Slovan mohl rozdat se Spartou. Jsou věci, které jsou škoda, že se přerušily, protože spolupráce mohla zůstat.

Vrátila se doba, kdy člověk na Slovensku může dostat pěstí jen za to, že je Čech

Je dobře, že v Česku stále studují desítky tisíc studentů ze Slovenska?

Samozřejmě. Nikdy jsem nevyčítal a nebudu vyčítat studentovi ze Slovenska, že se rozhodne jít studovat do zahraničí. Druhou věcí, ale ta už je na nás, je jak zabezpečit, aby Slovensko bylo dostatečně atraktivní, aby pro ně mělo význam se vrátit zpátky. Jsem ale velmi vděčný, že tu je možnost, aby v České republice studovali.

O bojích s novináři

Bojkotujete čtyři významná slovenská média s velkým čtenářským zásahem. Nemyslíte si, že ta politika, že s nimi nemluvíte, přispívá k rozdělení společnosti? Neměl byste jako premiér všech občanů překousnout pocit, že se k vám nechovají vždy tak, jak byste očekával, a mluvit i s nimi?

To je diskuse, kde nenajdeme společnou řeč. Média na Slovensku nic nepochopila. Nepochopila, že svět jde dál a my dokážeme žít i bez nich. Pokud si myslí, že já bez nich nedokážu v politice existovat, tak jsou na obrovském omylu. Já nikomu neubližuji, ale pokud jsou média, která se k nám budou chovat otevřeně nepřátelsky, média, která nás označují za dezoláty, která nám nadávají, jsou neslušná, já je ignoruji. Myslím, že ignorovat je je to nejmenší, co, pokud jde o nesouhlas s jejich politikou, mohu dělat.

Slovenskou televizi a rozhlas za nepřátelská média označit nelze. Proč je nutné dělat tak zásadní změny, které oznámilo ministerstvo kultury? Nebylo by lepší naopak vrátit tato média opět do systému koncesionářských poplatků, které zrušila předchozí vláda?

Já jsem položil na stůl tuto otázku, ale jeden z našich koaličních partnerů nesouhlasil.

Proč je tedy nutné dělat tak zásadní změny?

A proč bychom nemohli? Oni můžou všechno. Když byla předchozí vláda, oni nás zavírali, lidé umírali ve věznicích, o tom jste nikdo nepsali. Protože byla dobrá vláda, která poslouchala Brusel, která poslouchala USA. Všechno bylo nezákonné a nespravedlivé a my v nějaké reakci na to jdeme udělat zákon. A my jsme ti špatní? Já jsem byl dva centimetry od vazby. Cílem bylo vzít mě do ní za každou cenu. Držet mě ve vazbě bezdůvodně až do parlamentních voleb, aby Směr neměl politického lídra. Naštěstí jsme tehdy zabojovali.

Hostem projektu Mocní Evropy byl slovenský premiér Robert Fico, 25. březen 2024, BratislavaZdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Ale podrželi vás i poslanci vládních stran…

Tři. Všichni jste byli zticha. Nikdo z vás na to nic neřekl, že politický lídr za neekonomickou trestnou činnost, za politickou trestnou činnost, je perzekvovaný a stíhaný. Nekřičeli jste, když lidem ráno vykopávali dveře. Nekřičeli jste, když novináři měli informaci o zásahu dřív než orgány činné v trestném konání.

My vás neobviňujeme, že nemáte právo měnit zákon o Slovenské televizi a rozhlasu (RTVS). Ale ta otázka směřovala k tomu, jak chcete zajistit kontrolu objektivity RTVS. Jak ta bude nově zajišťovaná?

Už to může být jen lepší, protože horší než dnes to být nemůže.

Chcete dát důležitou roli veřejnosti právě při sledování objektivity? Protože jde o to, aby to nebyli politici, kdo bude určovat, co má televize vysílat.

Zákon je v připomínkovém řízení. Ještě stále nejde ani na jednání vlády a ještě to určitě nějaký čas bude trvat. Nechme ty, kteří tento zákon připravují, ať ho připraví pořádně. Jen nám neberte právo demokraticky a legitimně přijímat zákony. My jsme špatní a oni jsou dobří. Tento dvojitý standard jednou zničí Evropskou unii. Jednou povede k tomu, že si jednoduše některé země řeknou, dost a stačilo.

Mají tam úplně normální život. Robert Fico zpochybnil, že je v Kyjevě válka

A shodneme se alespoň na tom, že cílem vaší vlády je, aby se ty věci, o nichž jste teď mluvil, neopakovaly v obráceném gardu?

Kdybychom přistoupili k politice, která tu byla poslední tři roky, tak minimálně dvacet lidí má ráno vykopnuté dveře. Ale od nástupu mojí vlády nikomu dveře nevykopli. A nikdo nebyl obviněný takovým hrubým a neprofesionálním způsobem. Žádné zemi na světě a žádnému politikovi nepřeji to, co tu tihle gauneři vyváděli v letech 2020 až 2023. My to neděláme. My jsme jen přijali změnu zákona. A přesto jsme ti špatní, nejhorší na světě. Protože máme jiný názor na válku na Ukrajině.

Vy říkáte nechci se mstít. Co je vaším cílem, aby tady po vás, po vaší čtvrté vládě po dalších skoro čtyřech letech zůstalo?

Pro mě je nepodstatnější zvyšování životní úrovně a přibližování se k průměru životní úrovně Evropské unie. Na to se chceme soustředit. Budu podporovat výrazné zvyšování minimální mzdy. Musíme se víc věnovat lidem. Máme tu obrovský podíl práce v noci. Máme tu obrovský podíl práce o sobotách a o nedělích. Těch témat v levicové oblasti je opravdu hodně. Chápu, že témata kolem RTVS nebo homosexuálů vyvolávají emoce, ale mám jiná témata, která chci řešit.

Slovenský premiér Robert FicoZdroj: Deník/Lukáš Kaboň

A to jsou?

Chci, aby na tom Slovensko bylo, pokud jde o životní úroveň, lépe. Mám velkou radost z poklesu inflace, která skutečně lidi velmi zatěžovala, měli jsme pokud šlo o potraviny 30procentní inflaci, dnes jsme někde okolo čtyř procent a jde to dolů. Ekonomická prognóza nevypadá špatně, zdá se, že přežijeme. Ale hlavně se připravujeme na přechod na elektromobilitu. Protože pokud to nezvládneme, může to být vážný problém. To je můj cíl.

Chcete po těch necelých čtyřech letech znovu vyhrát volby?

Samozřejmě chci opět připravit stranu Směr na dobrý výsledek v dalších volbách. Chceme se pobít s těmi liberály a sluníčkáři na Slovensku i pokud jde o Evropský parlament. Velmi výrazně se chceme pobít. A myslíme si, že přesto, že jsme levicová strana, strana, která nejde do extrémů, máme šanci porazit liberály, kteří do extrémů jdou. Chci stranu Směr posílit. Je fantastické, že dvě sociálně demokratické strany, jak už jsem říkal, mají dnes stálou podporu až čtyřiceti procent voličů. To dává základ k úvaze, že sociální demokracie společně může opět vyhrát následující parlamentní volby. Ať budou dříve, nebo později. Ale na základě toho, že se lidé budou cítit spokojenější.

Mnohem více se dozvíte v kompletním rozhovoru, který si můžete poslechnout na videu:

• 0:25 O napadení Ukrajiny Ruskem

• 2:05 O dodávkách zbraní Ukrajině

• 6:15 Hrozí Slovensku válka?

• 7:30 O nákupech obranné techniky

• 14:05 Slovensko a EU

• 23:05 Měla by ČR po vzoru Slovenska přijmout euro?

• 29:32 O nejbližší české politické straně

• 32:07 O přerušení mezivládních konzultací s Českem

• 34:13 Slovenští studenti v ČR

• 37:51 O bojkotu některých médií

• 40:55 O rozdělení slovenské společnosti

• 43:00 O změnách v RTVS

• 49:37 Ficovo stíhání

• 53:13 Cíle Ficovy vlády

Zdroj: Deník/Luboš Palata