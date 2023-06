Co tedy pro Slovensko znamená její ohlášený odchod z funkce? To, na čem se shodnou všichni, je, že není úplně normální a běžné, aby takto vysoce postavený politik odcházel před bojem, který má přitom v podstatě předem vyhraný. Všechny modely hovořily jasnou řečí, že Čaputová by ve volbách prezidenta příští rok zvítězila.

A v čem je ten pohled 21. století jiný? V tom, že říká, ne, kandidovala na pět let, čtyři roky ve funkci odvedla naprosto přesvědčivě. Je to práce jako jakákoli jiná. Každý má právo na únavu, na to změnit svůj život, změnit partnera, změnit zaměstnání. Tak to prostě v běžném životě je, nedělejme tu z nikoho modlu. Nevytvářejme tu nový kult osobnosti, že bez Čaputové to nepůjde. Život jde dál a vůbec nevíme, zda ten, kdo ji nahradí, nebude dokonce lepší, než byla ona.

Co úterní oznámení prezidentky Čaputové, že se už nebude ucházet v březnu o znovuzvolení , znamená pro Slovensko? Je to špatná zpráva, negativní šok? Pro mnohé je to překvapení. Nevíme, zda to ovlivní parlamentní volby na konci září. Na Slovensku , v té části obyvatelstva, které prezidentku podporuje, se objevily dva zcela rozdílné pohledy. Ten první bych nazval pohledem minulého století a ten druhý tohoto století. Jsou naprosto odlišné a vlastně neschopné pochopit se navzájem.

Nemůže se na druhou stranu opakovat případ Andreje Kisky, který byl velmi dobrý prezident, ale znovu nekandidoval, a proto mohla být zvolena ještě v mnoha ohledech lepší Zuzana Čaputová? Že by i po ní mohl přijít ještě někdo lepší, například exministr zahraničí Ivan Korčok?

Mnozí to teď na Slovensku zmiňují. Ivan Korčok může mít vysokou podporu. Je to člověk zvyklý se pohybovat v diplomacii. Ale není zvyklý hovořit i s běžnými lidmi, takže nevíme, jak by fungoval ve volební kampani. Ale ano, kdyby se Korčok stal prezidentem, může být přinejmenším tak dobrý jako Zuzana Čaputová, v některých ohledech dokonce i lepší.

Před prezidentskými volbami ale budou už v září možná ještě důležitější volby parlamentní. V nich s každým průzkumem stoupá Čaputové bývalá mateřská strana Progresivní Slovensko, která už je dokonce druhá za Směrem. Nemůže „progresivcům“ krok prezidentky sebrat vítr z plachet i šanci na vítězství v parlamentních volbách?

Se šancemi Progresivního Slovenska (PS) na výhru ve volbách bych byl opatrný. Je pravda, že jeho preference stoupají, ale i na druhé místo ho zatím dal jen jediný průzkum. Ale krok Čaputové může PS pomoci.

Opravdu? Já spíš myslel, že to PS uškodí.

Ono se to totiž nemusí interpretovat tak, že PS dodalo prezidentku, která nechce znovu kandidovat, ale naopak. Že z jeho řad vyšla prezidentka, která dobře slouží své zemi. A převážně mladí voliči PS netrpí tím heroismem 20. století, který je bližší generaci, jež zažila ještě socialismus.

Připomněl bych situaci s papežem Janem Pavlem II., který byl skutečně už velice nemocný a někteří soucitně říkali, že by měl asi odstoupit, protože velmi trpí. Ale dostalo se jim odpovědi, že je to nemyslitelné, a sám Jan Pavel II. prohlásil, že on sám chce nést svůj kříž až do konce. To však je mentálně svět minulého století, který dnešní mladí lidé nejen odmítají, ale ani mu nerozumí. Proto si nemyslím, že by to PS mělo nějak poškodit.

Co bylo tím nejdůležitějším na dosavadních čtyřech letech prezidentství Čaputové?

To, že otevírala liberální témata, které nikdo jiný nepřinášel. A také, že v některých momentech byla takovou matkou, přinášela takový mateřský pohled. Velmi to bylo citelné po vraždě u LGBT klubu na Zámecké ulici v Bratislavě, kde vystupovala jako žena, jako matka. Vnesla do té situace moment, který by žádný muž politik nedokázal vnést. Najednou byla něčím víc než jen prezidentkou, byla z ní najednou „matka národa“, byť to zní hrozně pateticky. A i ti, kteří ji nepodporovali, to oceňovali.

Sehrála Čaputová směrem do zahraničí roli reklamy na Slovensko jako moderní západní země?

Ano, Zuzana Čaputová dělala ze Slovenska modernější a evropštější zemi, než jakou ve skutečnosti je. Tím se zařadila do dlouhé řady lidí, kteří prodávají Slovensko jiné, lepší, než opravdu je. Prodávali toto menšinové Slovensko, jako kdyby takové bylo celé. Nikdy jsem si ale nebyl jistý, zda je to dobře. Mnoho lidí jako Čaputová dokázalo „prodat“ Slovensko, pak ale nebylo jasné, proč si pak Slováci stěžují na chybějící či selhávající právní stát. Mnoho lidí v zahraničí považovalo Slovensko za premianta, a přitom jím nebylo.

V té sebereklamě je Slovensko evidentně mnohem lepší než Česko. Je to tak?

Ano, prodávat pozitivní obraz Slovenska dokážou Slováci mnohem lépe než Češi Česko. To Slovákům jde skutečně velice dobře.