/OD ZVLÁŠTNÍHO ZPRAVODAJE DENÍKU/ Bývalý ministr zahraničí a hlavní opoziční kandidát Ivan Korčok dokázal se ziskem 42,4 procenta hlasů vyhrát první kolo slovenských prezidentských voleb. Svého soupeře - předsedu parlamentu Petera Pellegriniho, který obdržel 37 procent - navíc porazil poměrně velkým rozdílem. Pět procent hlasů totiž při volební účasti přesahující padesát procent činí přes sto tisíc voličů.

První kolo prezidentských voleb na Slovensku, 23. března 2024. Ivan Korčok | Foto: ČTK

„Vypadá to, že jsem vyhrál,“ prohlásil Ivan Korčok po půlnoci ze soboty na neděli za jásotu svých podporovatelů, mezi nimiž byli politici z různých opozičních stran. Zároveň dodal, že nic nekončí, ale naopak začíná a hned svolal do centra Bratislavy na neděli podvečer velký předvolební mítink, po kterém vyrazí i do dalších míst Slovenska.

Zdroj: Deník/Luboš Palata

„Budu se ucházet i o hlasy voličů vládní koalice, kteří jsou zklamaní z toho, že vláda neplní své sliby,“ uvedl Korčok a jmenoval stále drahé potraviny, nebo neřešení problému vysokých úroků na hypotékách. V odpovědi na otázku Deníku Korčok dodal, že chce také oslovit slovenské voliče v Česku, aby přijeli v druhém kole volit. „Nechci, aby nad Slovenskem lámali hůl,“ vyzval je.

Jako prezident chce pomoci tomu, aby mladí Slováci neodcházeli masově do Česka a jinam do zahraničí, ale naopak pomáhali rozvoji Slovenska.

U původního favorita prvního kola a voleb celkově Petera Pellegriniho, který měl štáb na druhém břehu Dunaje, byla nálada o dost zaraženější. Pellegrini se však snažil své spolustraníky a trochu i sám sebe uklidňovat, že nic není ztraceno. „Je to jen semifinále,“ prohlásil.

Po sečtení drtivé většiny hlasů konstatoval, že „většina slovenských voličů si nepřeje kandidáta, který by byl ve sporu s vládou“. A že je připraven ucházet se o hlasy voličů kandidátů, kteří v sobotu neuspěli.

Zdroj: Deník/Luboš Palata

Především jde o otevřeně prorusky vystupujícího bývalého předsedu Nejvyššího soudu a exministra spravedlnosti Štefana Harabina. Harabin získal přes jedenáct procent hlasů a byl třetím nejúspěšnějším kandidátem. „Chci dělat suverénní politiku, která nezavleče Slovensko do války,“ prohlásil Pellegrini. Harabin ale v sobotu přímou podporu Pellegrinimu nevyjádřil, byť konstatoval, že jeho voliči „sami dobře vědí, co mají dělat“.

Pellegrini je stále papírovým favoritem

Ani Harabinovy hlasy však nemusí Pellegrinimu stačit. Proto se bude šéf koaličního Hlasu ucházet i o hlasy slovenských Maďarů. Jejich kandidát Krisztián Forró sice dostal jen asi tři procent hlasů, ale i to může v konečném součtu sehrát svoji roli.

Při součtu hlasů pro všechny kandidáty ideově bližší Pellegrinimu zůstává předseda parlamentu papírovým favoritem. Klíčová ale bude účast, která nyní překročila jen padesát procent, i to, čí voliči nakonec k volbám přijdou.

Výsledek druhého kola je tak podle většiny slovenských pozorovatelů stále velice otevřený. Do rozhodujícího klání však Korčok nastupuje v mnohem výhodnější pozici, než jak ukazovaly dosavadní průzkumy veřejného mínění.

Ty z posledního měsíce mu nedávaly šanci na vítězství ani v prvním, ani v druhém kole voleb.