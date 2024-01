Co se děje v Polsku.Zdroj: DeníkPolsko svírá hluboká politická krize. Vše vyvrcholilo zatčením dvou opozičních poslanců, konspirací o rozbitém autobusu a hrou s čísly o počtech Poláků na demonstraci. Ale popořádku.

Mariusz Kamiński a Maciej Wasik jsou poslanci opoziční strany Právo a spravedlnost (PiS). Tedy strany, která posledních osm let v Polsku vládla. Kamiński byl ministrem vnitra a Wasik jeho náměstkem. Oba jsou známí z tzv. pozemkové kauzy a rovněž z odposlouchávání svých opozičních kolegů.

Právo a spravedlnost s Kaczyńským v čele chtěla převrátit Polsko nohama nahoru, říká Petr Janyška:



Soud oba v pozemkové kauze nepravomocně odsoudil. Prezident Andrzej Duda, jejich spolustraník, je v roce 2015 omilostnil. Nejvyšší soud následně vydal stanovisko, že milost nemohla být udělena, protože soudní proces nebyl ukončen. Ústavní soud, který vznikl za vlády PiS a je obsazen sympatizanty této strany, pro změnu prezidentskou milost potvrdil. A soudy se dál táhly. Jenže pak přišel loňský podzim, změna u vládního kormidla a varšavský soud, který vydal na oba poslance zatykač.

Zákonodárci se před policií schovali v prezidentském paláci u svého spolustraníka. Když ve středu Duda odešel na schůzku s běloruskou delegací, vstoupili policisté do paláce a poslance zatkli. Duda se chtěl okamžitě do paláce vrátit. A nyní přichází na scénu autobus.

Tomu, jako na potvoru, selhaly brzdy přesně před branou Belwederu, kde probíhala schůzka, a zrovna ve chvíli, když měla vyjet prezidentská kolona. Obvinění, že blokování autobusem nařídil varšavský starosta Rafal Trzaskowski, člen vládní Občanské platformy, přišlo od mluvčího prezidenta vzápětí. Trzaskowski to odbyl tweetem, že brzdy se prostě občas porouchají.

Mezitím vyrazil dav podporovatelů poslanců před vazební věznici ve varšavském Grochowě. Volal zde hesla o politických vězních a diktatuře. Zatčení poslanci zahájili protestní hladovku.

Podle aktuální studie by bez sociálních stipendií vysokou školu opustila téměř polovina studentů v Polsku:

Den po zatčení, tedy ve čtvrtek, PiS svolal před budovu parlamentu demonstraci. Lidí dorazilo hodně. Podle policistů vyšší desítky tisíc. Jiné odhady účasti se ale pohybovaly od 30 až do 500 tisíc protestujících, záleželo na tom, komu daný úřad či médium fandí.

Během odpoledne se pak šířila fáma, že předseda vlády Donald Tusk zneužil meteorologickou službu, aby odradil lidi od účasti na protestu. Ta totiž ve čtvrtek rozeslala výstražnou SMS na silné sněžení a následný mráz, napsala Gazeta Wyborcza. Předpověď naštěstí vyšla.

Zdroj: Youtube

„Poslední dny na politické scéně svědčí o jediném: nepřekonatelné propasti, kterou se nikdo už ani nesnaží zakopat,“ shodují se polští komentátoři.

A přidávají možný vývoj. Tento týden se má projednávat v parlamentu rozpočet. Kvůli neúčasti Kamińského s Wasikem označí opozice hlasování i shromáždění za nezákonné. Následně podá podnět k Ústavnímu soudu a bude hledat cesty k předčasným volbám. Mimochodem, ty by podle posledního průzkumu agentury Opinia24 sice vyhrálo PiS, ale strany současné vládní koalice by opět složily vládu.

U sousedů Zdroj: Deník

Rubrika U sousedů

V dnešní době víme často mnohem více o tom, co se děje na druhém konci světa, než co se děje těsně u našich hranic, v sousedních zemích České republiky. Proto jsme se rozhodli vám odlehčenou formou přinášet na tomto místě každou neděli zprávy o tom, co se děje „u sousedů“, tedy na Slovensku, v Polsku, Německu a Rakousku.

Informovat vás budou lidé, kteří buď v daných zemích žijí, jako je Eliška Gáfriková na Slovensku, Martin Kratochvíl v Polsku, nebo působí u hranic, jako Alexandr Vanžura v Děčíně, nebo Iva Haghofer u rakouských hranic na jižní Moravě. Za inspiraci k vzniku rubriky děkujeme panu Vladimíru Majerovi. Občas přispěji středoevropským pohledem do rubriky i já, evropský editor Luboš Palata.

Přejeme hezké nedělní počtení.