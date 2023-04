Je jasno. Ústavní rada ve Francii potvrdila změny důchodů, protesty pokračují

ČTK

Francouzská Ústavní rada v zásadních bodech potvrdila platnost návrhu nepopulární důchodové reformy, která především posouvá věk odchodu do důchodu ze 62 na 64 let. Informovala o tom agentura AFP. Rada, obdoba ústavního soudu, zároveň v pátek zamítla návrh opozice na uspořádání referenda o zákazu posunu hranice pro odchod do důchodu. Prezident Emmanuel Macron zákon podepíše v příštích dnech a chce, aby se reforma začala uvádět do praxe do konce roku, uvedl dnes prezidentský úřad. Odbory a Macronovi političtí oponenti naopak slíbili, že budou pokračovat v tlaku na stažení reformy.

Protesty ve Francii proti kontroverzní důchodové reformě, která prodlužuje odchod do důchodu o dva roky na 64 let. | Foto: Profimedia