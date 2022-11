Záměrná provokace?

Podle středečního prohlášení ruského ministerstva obrany, citovaného mezinárodní tiskovou agenturou Reuters, provedlo Rusko v úterý 15. listopadu 2022 masivní útok na vojenské cíle a energetickou infrastrukturu na Ukrajině s tím, že tento úder dosáhl svých cílů. Obvinění z dopadu ruských raket na polskou vesnici Przewodów jsou podle ruského ministerstva obrany záměrnou provokací k eskalaci situace.

„Vysoce přesné údery byly prováděny pouze na ukrajinském území a ne blíže než 35 km od ukrajinsko-polské hranice. Fotografie trosek nalezených v Polsku jsou identifikovány jako prvky ukrajinského S-300,“ cituje Reuters ruské prohlášení s tím, že tvrzení v něm nemohla být nezávisle ověřena.

Raketu, která zasáhla Polsko, odpálila Ukrajina, řekl Duda. Šlo o nehodu

Tvrzení o záměrné provokaci se chytili i někteří čeští dezinformátoři, podle nichž prý zásah polského území představuje „další Gliwice“.

(Gliwice je jméno hornoslezského města, v němž dne 31. srpna 1939 provedla speciální jednotka SS takzvanou operaci Himmler, což byl inscenovaný přepad německé vysílací stanice údajnými polskými vojáky. Jako důkaz tohoto vymyšleného přepadu ponechali esesáci na místě mrtvá těla postřílených vězňů z koncentračního tábora Dachau, převlečená do polských uniforem. Celá akce měla vyvolat dojem, že německý útok na Polsko, zahájený 1. září 1939, je jen odvetou za toto přepadení, pozn. red.)

Podle dosavadních informací však zřejmě nešlo o provokaci, ale o tragickou nezamýšlenou nehodu.

Byla to nehoda, říká Duda

Podle britského novináře a diplomatického zpravodaje deníku Guardian Patricka Wintoura nasvědčují publikované snímky zbytků rakety dopadnuvší na polské území, že šlo skutečně o obrannou raketu typu země-vzduch S-300 v držení Ukrajiny.

Mezinárodní tisková agentura Associated Press (AP) uvedla s odvoláním na tři nejmenované představitele americké administrativy, že podle prvotních zjištění šlo zřejmě o raketu ukrajinské protivzdušné obrany, která byla vypálena na přilétající ruskou raketu, jež byla součástí úterní drtivé salvy proti ukrajinské elektrické infrastruktuře. Úředníci hovořili pod podmínkou anonymity, protože nebyli oprávněni věc veřejně diskutovat.

Jako pravděpodobnou variantu to připustil také americký prezident Joe Biden a později i polský prezident Andrzej Duda.

„Podle informací, které my a naši spojenci máme k dispozici, šlo o raketu S-300 vyrobenou v Sovětském svazu, starou raketu a neexistuje žádný důkaz, že by byla vypuštěna ruskou stranou. Je vysoce pravděpodobné, že ji odpálila ukrajinská protiletadlová obrana,“ uvedl polský prezident Duda na oficiálním twiterovém účtu své prezidentské kanceláře ve středu 16. listopadu krátce po poledni.

Podle něj se dopad rakety jeví jako nešťastná náhoda a neexistují žádné důvody domnívat se, že incident s raketou byl úmyslný útok, nebo že raketu odpálila ruská strana.

Agentura AP nicméně ještě předtím zmínila také to, že podle úterní informace vysoce postaveného představitele amerických tajných služeb přeletěly polské hranice ruské rakety.

Chceme vyšetření, odpovídá Ukrajina

Tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny Oleksij Danilov zveřejnil ve středu 16. listopadu 2022 před půl druhou odpoledne na svém oficiálním twitterovém účtu následující ukrajinské stanovisko:

„Zasazujeme se o společné vyšetření incidentu s dopadem rakety v Polsku. Jsme připraveni předat indicie o ruské stopě, kterou máme. Od našich partnerů očekáváme informace, na základě kterých byl učiněn závěr, že jde o raketu ukrajinské protivzdušné obrany.“

Ve vláknu k tomuto stanovisko Danilov dále uvedl, že Ukrajina žádá o okamžitý přístup pro zástupce svého Ministerstva obrany a své Státní pohraniční služby na místo výbuchu rakety.

Raketový systém je ruský, ale mají ho obě strany

Co jsou vlastně rakety S-300, používané oběma stranami konfliktu? Jde o rodinu ruských raketových systémů protivzdušné obrany, schopných zaměřovat a zasahovat současně až 24 vzdušných cílů, jako jsou drony, nepřátelské střely, letadla nebo bojové vrtulníky. Rakety S-300 by měly být velmi přesné a schopné zasahovat cíle ve výšce od 10 metrů až do 30 000 metrů.

Rakety S-300 jsou k dispozici ve třech variantách: S-300F (námořní verze, jíž disponoval například ruský křižník Moskva, který se potopil v dubnu), S-300P (původní verze systému S-300, namontovaná na nákladním automobilu vybaveném jedním nebo více radary) a S-300V (anti-balistický, umístěný na pásovém vozidlu.).

Podle think-tanku CSIS se sídlem ve Washingtonu, citovaného agenturou Reuters, používá tento systém jak Rusko, tak Ukrajina, stejně jako 18 dalších zemí včetně členů NATO Řecka, Slovenska a Bulharska. Zdá se, že Rusko během války na Ukrajině používá přepracované střely S-300 k úderům na pozemní cíle - což je známka potenciálně tenčících se zásob raket, uvádějí podle Reuters vojenští analytici.

Moskva již dříve prodala rakety S-300 mimo jiné do Venezuely, Číny, Íránu a Egypta. Rusko je také rozmístilo v Sýrii a umístilo je na ukrajinském poloostrově Krym, který Moskva anektovala v roce 2014. Podle ruských vojenských médií byl raketový systém S-300 poprvé použit v konfliktu během války mezi Ázerbájdžánem a Arménií o Náhorní Karabach v roce 2020.

Francouzský web Sudouest uvedl, že v současné rusko-ukrajnské válce byly rakety S-300 používány zejména ruskými silami v Charkově a Mikolajvě. Ty rakety S-300, které má Ukrajina, by mohly podle tohoto webu pocházet z některých zemí bývalého sovětského bloku, včetně Slovenska a Bulharska.

Slovensko letos v dubnu skutečně věnovalo Ukrajině na obranu před ruskou invazí jednu baterii protivzdušného systému S-300 PMU, kterou „zdědilo“ ještě po Československu, jež ji získalo ze Sovětského svazu v roce 1990 (podle Wikipedie je S-300 PMU exportní modernizovaná verze systému S-300P, jejíž vývoj byl zahájen v roce 1983. S-300PMU je vybavena modernějšími raketami 48N6 nebo 48N6E, pozn. red.).

Tajemník NATO: Odpovědnost nese Rusko

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg ve středu 16. listopadu prohlásil, že incident v polské obci byl pravděpodobně způsoben raketou ukrajinské protivzdušné obrany, nicméně konečnou odpovědnost za tento incident nese Rusko, protože je zodpovědné za invazi na Ukrajinu.

„Za to, co se včera stalo v Polsku, nese odpovědnost Rusko, protože je to přímý důsledek probíhající války a včerejší vlny útoků Ruska proti Ukrajině. Ukrajina má samozřejmě právo sestřelovat vlnu ruských raket mířících na ukrajinská města a kritickou ukrajinskou infrastrukturu,“ uvedl Stoltenberg.

Deník proti fake news.Zdroj: DeníkZdůraznil, že vyšetřování incidentu stále pokračuje, nicméně, že se členové i spojenci NATO se shodují na tom, že nic nenasvědčuje úmyslnému útoku. Na základě těchto zjištění podle něj nikdo nevznesl výzvu k aktivaci článku 4, tedy ke společné konzultaci členských zemí NATO kvůli ohrožení územní celistvosti, politické nezávislosti nebo bezpečnosti některé z nich.