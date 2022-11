Kdo může za tragédii? Polsko zveřejnilo první výsledky vyšetřování dopadu rakety

Ve skutečnosti odtud někteří obyvatelé odešli jinam, za prací. Nezaměstnanost zde přesahuje 13 procent a je vyšší než celostátní průměr. Z Przewodówa je to blíž do Lvova než do Lublinu, hlavního města vojvodství.

Poté, co vesnici v úterý zasáhla raketa a zabila dva lidi, ji nyní zahaluje strach a smutek. Oba zabití byli otcové od rodin, všem obyvatelům dobře známí. Je to poprvé, co zbraň z konfliktu na Ukrajině překročila hranice Polska, a pro mnohé je nyní válka nebezpečně blízko.

Polsko, USA i NATO se domnívají, že raketa byla s největší pravděpodobností zbloudilá z ukrajinské protivzdušné obrany - což Ukrajina v současné době nevylučuje.

Redaktoři televize Sky News malou vesnici navštívili a hovořili s očitými svědky. Stanislav chodil s oběma muži, kteří se stali oběťmi výbuchu rakety, do školy. Novinářům vyprávěl, že když raketa dopadla, zrovna krmil krávy a vyděsil se, že se blíží Rusové. „Běhal mi mráz po zádech a myslel jsem, že na nás útočí,“ řekl.

Osmapadesátiletá žena, která bydlí několik kilometrů od vesnice, reportérům sdělila, že síla výbuchu otřásla jejím domem. Slyšela dvě exploze a vzápětí viděla oblak prachu. „Vyběhla jsem z domu, začaly se mi třást ruce a nohy. Nikdo nevěděl, co se stalo, ale věděli jsme, že se děje něco zlého,“ řekla.

Zdroj: Youtube

Mateusz, který pracoval ve zničeném skladu obilí, byl po výbuchu na místě mezi prvními a viděl těla svých kolegů. „Jak je to možné? Jdete do práce a zemřete. Oba ty muže jsem znal. Naše komunita truchlí, ale zároveň si uvědomuje, že měla štěstí v neštěstí,“ řekl Mateusz, který se stále vzpamatovává z šoku. Poukázal na to, že v tuto chvíli sice boje přes hranice nepřešly, ale tato událost připomíná, jak snadno se konflikt může rozšířit.

Kdo byly oběti?

Jednou z obětí byl, podle polského listu Interia Wydarzenia, Bogda W., dlouholetý obyvatel vesnice. Žil se svou ženou a tchyní, o kterou se manželé společně starali. Na zesnulého muže zavzpomínal jeho přítel Stanislaw Staszczuk, současný tajemník místního úřadu.

„Seznámili jsme se ještě před vojnou, kde jsme spolu sloužili. Bogdan je… byl muž s hlubokým srdcem. Každého podporoval, každému pomáhal, úžasná osobnost. Jakmile vypukla válka, neuvěřitelně pomáhal. Vlastním autem vozil Ukrajince na různá místa. Jeho pomoc byla neocenitelná. Nehleděl na to, že je unavený, že nemá sílu, prostě se zapojil. Takový byl," zavzpomínal Stanislaw Staszcuk pro polský list.

Vyšetřování dopadu rakety v Polsku: Varšava je ochotna pustit na místo Ukrajince

S Bogdanovou ženou Stanislaw dosud nemluvil, prý neví jak. „Je to pro ni neuvěřitelné trauma. Pro mě také. Když jsem zjistil, že Bogdan zemřel, nemohl jsem tomu uvěřit,“ dodal.

Druhý muž, kterého exploze připravila o život, žil v nedaleké vesnici Setniki. V sušárně obilí, kde k incidentu došlo, pracoval podle místních teprve krátce.