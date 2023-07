Majitelé psů v jihofrancouzském městě Béziers budou mít nově povinnost mít u sebe „genetický pas“ svého mazlíčka. Psům se budou odebírat vzorky slin, aby exkrementy nalezené na ulicích bylo možné spojit s konkrétním zvířetem. Místní úřady se tak snaží bojovat s množstvím psích výkalů na veřejných prostranstvích, informoval list The Guardian. Majitelům, kteří exkrementy neuklidí, bude hrozit pokuta.

Francouzské město chce zakročit proti neukázněným pejskařům, kteří nesbírají po svých mazlíčcích výkaly | Foto: Shutterstock

Starosta Robert Ménard, bývalý novinář a spoluzakladatel organizace Reportéři bez hranic, říká, že místní obyvatelé i návštěvníci města už mají dost psích exkrementů na chodnících. Představil proto dvouletý experiment, jehož cílem je sledovat a pokutovat ty, kteří po svých mazlíčcích neuklízejí. „Musíme přijít s tresty, aby se lidé chovali lépe,“ řekl Ménard rozhlasové stanici France Bleu.

V rámci plánovaného projektu budou majitelé psů vyzváni, aby vzali své mazlíčky k veterináři nebo požádali některého z veterinárních specialistů města o odběr slin. Ten bude geneticky otestován a majiteli psa bude vydán doklad. Ti, kteří při kontrole neukážou genetický pas svého mazlíčka, dostanou pokutu 38 eur (900 korun).

Máte sáčky na exkrementy? Strážníci si posvítili na pejskaře

Psí výkaly na ulici budou sbírány a testovány a detaily odeslány policii. Ta porovná registr zvířat a vzorek přiřadí konkrétnímu psu a jeho majiteli. Ten bude muset zaplatit za úklid ulice částku až 122 eur (2900 korun).

Ménard poprvé navrhl sběr DNA od odhadovaných 1500 psů v centru města již v roce 2016, tehdy ale tuto iniciativu zarazil místní správní soud s tím, že jde o útok na osobní svobodu. Tehdy se odhadovalo, že celý program bude stát 50 tisíc eur ročně (1,2 milionu korun).

Nyní starosta uvedl, že o své iniciativě týkající se genetického pasu informoval již začátkem roku místní prefekturu a tentokrát nikdo neměl žádné námitky. „Spočítali jsme to a měsíčně uklidíme přes 1000 psích výkalů, někdy i více, jen v centru města. Takto to dál nejde,“ uvedl Ménard a dodal, že experiment by měl skončit v červenci 2025.