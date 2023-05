Trosky letecké střely nalezené v dubnu v lese u města Bydhošť (Bydgoszcz) na severozápadě Polska jsou pozůstatkem ruské řízené střely Ch-55, která není v polské výzbroji, uvedla dnes na svém webu polská rozhlasová stanice RMF FM. Střely Ch-55, vypouštěné z bombardérů, používá Rusko k útokům na ukrajinská města a další cíle.

„Střela, která dopadla u Bydhoště, nebyla vyzbrojena (bojovou hlavicí),“ uvedla stanice s odvoláním na neoficiální informace z technického ústavu letectva, který zkoumal trosky několikametrového objektu náhodně nalezeného v lese na konci dubna. Ze zkoumání vyplývá, že střela nejspíše přiletěla z východu, protože polské vojsko takovou zbraň nemá ve výzbroji ani ve skladech.

Tento poznatek podle stanice vylučuje prvotní verzi, že jde o raketu vystřelenou na polském cvičišti během cvičení či střeleb protivzdušné obrany.

„Pokud se potvrdí, že jde o střelu Ch-55, znamenalo by to, že byla odpálena z ruského letadla a přiletěla k nám z východu,“ uvedl web RMF FM. Připomněl, že v polovině loňského prosince ruské letectvo podniklo nálet na Ukrajinu s využitím letadel, bombardérů Su-34, rozmístěných v Bělorusku. Jejich nálet sledovaly polské radary, které zaznamenaly objekt, který vletěl do Polska z Běloruska.

Právě u Bydhoště ale tento objekt zmizel, a to asi dva kilometry od místa, kde se nakonec našly trosky rakety. Prosincové pátrání po objektu ale bylo neúspěšné, nejspíše i kvůli husté vánici. Polská armáda nicméně podle rozhlasové stanice neinformovala prokuraturu, což působí podle RMF FM dojmem, že buď incident podcenila, anebo jej chtěla zatajit. Vyšetřování se tak rozběhlo až po nálezu trosek na konci dubna.

Střely C-55 byly vyvinuty a vyráběny za Sovětského svazu. Mohou mít dolet až 3000 kilometrů a mohou být vyzbrojeny i jadernými hlavicemi. Rusko ve válce proti Ukrajině používá verzi vyzbrojenou konvenční hlavicí.

Nález v lese nedaleko Bydhoště na severozápadě Polska vyvolal velkou pozornost zřejmě i proto, že na východě země loni v listopadu nedopatřením dopadla podle všeho raketa ukrajinské protiletecké obrany. Dva Poláci tehdy přišli o život. Bydhošť je vzdálena stovky kilometrů od hranic Ukrajiny, která se už více než rok brání ruské invazi.