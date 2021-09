Co se děje v Rakousku.Zdroj: Deník

Rakouští školáci se stejně jako ti v České republice zatím testují třikrát týdně. Novinkou jsou zde však povinné kloktací PCR testy. Na některých ministerstvem školství vybraných školách se takto děti testovaly už v dubnu po dvoutýdenní distanční výuce. Dolnorakouská vláda tehdy avizovala, že na tento typ testování uvolní až 2,9 milionů eur.

„A teď už je to tady. Děti nám do školy nevezmou, pokud nepodepíšeme souhlas s testováním jak antigenními testy, tak i s těmi kloktacími,“ popsala Deníku Rovnost Klara, matka devítiletého chlapce, který v navštěvuje čtvrtou třídu v obci nedaleko Mistelbachu.

Děti se v škole, kam chodí, testují třikrát týdně. V pondělí a v pátek antigenními testy z kraje nosní dírky, v úterý pak PCR testy. Vzorky posledních jmenovaných si odveze laboratoř, která pak následující den brzy ráno sdělí vedení školy výsledky.

„U testování jsme jako rodiče být nemohli. Nemůžeme totiž kvůli koronaviru už měsíce vstoupit do budovy školy. Z ředitelství školy jsme žádné zprávy o těchto testech neměli. Čerpala jsem informace jen z novin. Syn mi pak doma popisoval, jak to probíhalo. Každý žák dostal zkumavku s nějakým, údajně solným, roztokem uvnitř. Co mě zarazilo jako první bylo, že ta zkumavka nebyla nijak popsaná. Kdyby si je tedy děti prohodily, tak se může stát, že ani nemám výsledek svého syna,“ vyprávěla Klara.

Solný roztok měly děti v ústech převalovat po dobu třiceti sekund. „Syn říkal, že nic hnusnějšího nikdy v puse neměl a že se bál, že vyklopí obsah svého žaludku s ranní snídaní přímo na lavici,“ řekla Rakušanka.

Zatímco rakouští rodiče nutnost tohoto typu testování ve školách zpochybňují, děti si údajně zvykly a přizpůsobily se. „To mě na tom děsí asi nejvíce. Že už testování berou jako standard. Je mi líto učitelek. Moc nevěděly, do čeho jdou, a musely se s tím vypořádat. Slyšela jsem, že snad v první třídě téměř polovině dětí ve středu přišel výsledek PCR testu neplatný. A že si proto opět musely udělat antigen z nosní dírky. Takhle se tedy tento týden vlastně z pěti dní otestovaly hned čtyřikrát. To je šílené,“ kroutila hlavou mladá žena.

Věří, že šéf rakouského ministerstva pro vzdělávání, vědu a výzkum Heinz Faßmann skutečně u testování ve školách setrvá pouze po dobu tří týdnů od zahájení školního roku, jak ostatně i předem avizoval. „Moc v tom nevidím smysl. Co se kloktacích PCR testů týče, slyšela jsem jen samé stížnosti a problémy. Aspoň, že nemusejí ve třídách děti sedět s rouškami,“ zmínila Klara.

Jak píše server ORF Niederösterreich, po zahájení školního roku vyšel v Dolním Rakousku, Vídni a Burgenlandsku pozitivní antigenní test 106 dětem. Z toho v Dolním Rakousku, které přímo sousedí s Českou republikou, jich bylo 35.

Příbývá také tříd, které musí do karantény. Jak dále server ORF Niederösterreich informoval, kupříkladu na nižším stupni školy ve Stockerau museli doma na čtrnáct dní zůstat žáci hned dvou tříd. V každé z nich bylo po jednom pozitivním případu. „V žádném z případů se však nejedná o takzvaný školní cluster. Vždy jde pouze o jednotlivce v různých školách,“ uvedli z úřadu spolkové radní pro zdravotnictví Ulrike Königsberger-Ludwig.

Testy z automatů na pumpách

Kloktací PCR testy jsou nově k dispozici pro zájemce také v přistavených automatech na vybraných čerpacích stanicích v Dolním Rakousku. Nabídka je zprvu zdarma. Poté, co se zájemci registrují přes mobilní telefon, odeberou test, který během dvou minut podle návodu provedou. Vzorek následně odloží do k tomu určeného boxu.

Nabídka testování je společnou kooperací spolkové země, řetězce čerpacích stanic OMV a laboratoře Novogenia. Od pondělí se do ní zapojilo devět benzinek ve městech Sankt Pölten, Melk, Amstetten, Wiener Neustadt, Baden, Gföhl, Horn/Frauenhofen, Mistelbach/Hobersdorf a Klosterneuburg,“ napsali z ORF Niederösterreich. „Do čtyřiadvaceti hodin je lidem známý výsledek. Ten následně platí po dobu dvaasedmdesáti hodin,“ doplnila radní Königsberger-Ludwig.

Od 17. září se má síť rozšířit o dalších čtrnáct čerpacích stanic. Automaty s kloktacími testy mají být k dispozici do konce letošního roku. „Pandemii můžeme dostat pod kontrolu pouze skrze očkování,“ zdůraznil v pondělí opět zástupce dolnorakouské hejtmanky Stephan Pernkopf.

Rubrika U sousedů

U sousedů. Zdroj: DeníkV dnešní době víme často mnohem více o tom, co se děje na druhém konci světa, než co se děje těsně u našich hranic, v sousedních zemích České republiky. Proto jsme se rozhodli vám odlehčenou formou přinášet na tomto místě každou neděli zprávy o tom, co se děje „u sousedů“, tedy v Česku, Polsku, Německu a Rakousku. Informovat vás budou lidé, kteří buď v daných zemích žijí, jako Tomáš Skřivánek na Slovensku, Martin Kratochvíl v Polsku, nebo působí u hranic, jako Alexandr Vanžura v Děčíně, nebo Iva Haghofer u rakouských hranic na jižní Moravě. Za inspiraci k vzniku rubriky děkujeme panu Vladimíru Majerovi. Občas přispěji středoevropským pohledem do rubriky i já, evropský editor Luboš Palata. Přejeme hezké nedělní počtení.