Oběťmi sobotního leteckého neštěstí v Rakousku jsou s největší pravděpodobností Češi. V tiskové zprávě to uvedla hornorakouská policie. Zároveň zdůraznila, že se totožnost čtyř mrtvých - dvou můžu a dvou žen - stále ještě ověřuje, a to i ve spolupráci s českými úřady. Malé letadlo vzlétlo z Příbrami a zřítilo se při špatném počasí na horu Kasberg v Horních Rakousích, zhruba 50 kilometrů jihozápadně od Lince.

Hornorakouská policie v neděli uvedla, že v okamžiku havárie panovaly v oblasti špatné povětrností podmínky, foukal silný vítr, sněžilo a viditelnost byla malá. „To vede k domněnce, že pilot mohl ztratit kontrolu nad letadlem,“ stojí v tiskové zprávě. Podle ní musela být dokonce sobotní záchranná akce nejdříve nakrátko přerušena, a to právě kvůli špatnému počasí. Na strmých svazích Kasbergu leželo až 70 centimetrů nového sněhu.

Jednomotorový stroj typu Rockwell Commander 112B podle serveru Aviation Safety Network startoval v Příbrami, mířil na chorvatskou Istrii a měl německou registraci. Podle rakouské policejní mluvčí Barbary Riedlové, kteroucitovala agentura APA, našli záchranáři části letadla kolem sobotních 14:00. Kolem 16:00 pak objevili nedaleko horské chaty na hoře Kasberg i trup, který už byl ale zasněžený.

Bulvární list Kronen Zeitung napsal, že krátce před zřícením letadlo v oblasti kličkovalo.

Mluvčí českého ministerstva zahraničí Daniel Drake ČTK sdělil, že česká ambasáda ve Vídni je v kontaktu se Zemským kriminálním úřadem, který vede vyšetřování. „Bližší informace zatím nemáme k dispozici,“ dodal.

Manažerka příbramského letiště, z něhož letadlo vzlétlo, nechtěla dnes havárii komentovat. „Mohu pouze potvrdit, že plně kooperujeme s Policií ČR, s Ústavem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod a především s rakouským vyšetřovatelem,“ uvedla Lieblová ve zprávě zaslané ČTK.

Technický problém, či lidská chyba?

Veřejnoprávní stanice ORF ráno napsala, že při podobných leteckých neštěstích se v Rakousku obvykle zřizuje zvláštní vyšetřovací komise, která má za úkol zjistit, zda havárii způsobil technický problém či byla na vině lidská chyba.

Český Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN) v sobotu ČTK sdělil, že obvykle dostává informace o pádech letadel z Česka v zahraničí se zpožděním jednoho až dvou dní a následně se podílí na vyšetřování podle toho, jaké požadavky má zahraniční oznamující organizace.

Letecký expert Christian Klopf, kterého oslovil list Oberösterreichische Nachrichten, uvedl, že podle něj byl typ letadla „nevhodný, aby v těchto povětrnostních podmínkách přelétal Alpy“. „Tento stroj je jen částečně vhodný pro let bez přístrojů, pilot tak nemůže letět nad mraky a musel letět jen podle toho, co viděl,“ řekl Klopf a dodal, že to za daného počasí bylo „extrémně obtížné“.

„Sněžilo, foukal silný vítr a byly turbulence,“ dodal odborník, podle kterého je při tomto počasí vhodnější letět přes Rakousko na jih o něco východnější trasou. Klopf také uvedl, že je možné, že pilot vletěl do jiného horského údolí, než původně chtěl, kvůli špatné viditelnosti už se ale nedokázal otočit.