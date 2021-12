Co se děje v Rakousku.Zdroj: Deník

Přestože nynější lockdown se všemi svými omezeními právě na děti dopadá zdánlivě nejméně, školy jsou totiž v alpské zemi otevřené, odborníci i rodiče hovoří o opaku. Situace je zmatečná, rozpačitá, nejasná, nejsou stanovená žádná pevná a směrodatná pravidla, jak se ve vztahu rodič – žák - škola zachovat. To vyplývá mimo jiné z ankety mezi rodiči, kterou na svém webu před pár dny zveřejnil rakouský magazín Profil.

Stejně hovořili i rodiče, které s podobnými otázkami oslovila redakce Deníku. Mnozí děti ze škol stáhli. Nepotřebují k tomu ostatně ani omluvenku od lékaře. V době lockdownu je totiž zcela na jejich rozhodnutí, zda pošlou dítě do školy, nebo zda si zvolí variantu distanční výuky. „První den lockdownu se mi vrátily dcery domů ze školy s tím, že celý den musely sedět v rouškách. Obě byly unavené, bolela je hlava. Shodli jsme se doma s manželem, že za takových podmínek je ve škole nenecháme. Vždyť je to šílené. Třikrát týdně se testují,“ kroutila hlavou Manuela, která s rodinou žije v Dolním Rakousku nedaleko českých hranic, a jejíž celé jméno redakce zná.

Testy v rakouských školách narazily. Rodiče zpochybňují výsledky

Dcery měla nakonec doma dva týdny. Od učitelek dostala vždy v pondělí přípravu na daný týden. Hotové úkoly pak v pátek odevzdávala. Od šestého prosince už ale děti zase posílá do školy. „Bohužel už nemůžu zůstat doma a nemám tuto situaci, jak řešit. Vím, že rodičů, kteří to mají podobně, je jen u nás ve škole více,“ posteskla si. Co bude dál, se neodvažuje odhadovat.

Od sedmadvacátého listopadu se na školách v Dolním Rakousku testuje dvakrát PCR testem kloktací metodou. K tomu jsou školáci jednou testovaní antigenním testem z kraje nosní díky. Stále více pak sílí tlaky i na povinné očkování právě u dětí již od pěti let věku.

Vzdělání má přednost

Tamní ministerstvo pro vzdělávání, vědu a výzkum pravidelně skrz školní systémy informuje rodiče o výhodách očkování dětí a rozesílá informační brožury. „Koronavirová pandemie nás má i nadále v hrsti. Jsme nyní konfrontováni s obzvlášť silným nástupem infekcí. S vyšší nakažlivostí delta varianty jsou stále častěji napadené i děti. Bohužel, vzrůstá i počet těch s těžkým onemocněním, které je nutné hospitalizovat v nemocnici, častokrát i na jednotce intenzivní péče,“ stojí mimo jiné v dopise adresovaném rodičům, který čtyřiadvacátého listopadu rozeslal šéf dolnorakouského ředitelství pro vzdělávání Johann Heraus.

Drážďany jsou bez trhů posmutnělé. Stritzelmarkt letos kvůli covidu nebude

Z poslední zprávy z jeho úřadu ostatně vyplývá, že přes osmdesát procent žáků se v Dolním Rakousku vzdělává i v době lockdownu prezenčně. „I tohle je známka, že rozhodnutí nechat školy otevřené bylo správné. Vždycky bylo naším nejvyšším záměrem nechat školy co nejdéle na prezenční výuce. A to se nám díky nejrůznějším bezpečnostním i hygienickým opatřením daří,“ pochvalovala si spolková radní pro oblast školství Christiane Teschl-Hofmeister.

Za potěšující označila také fakt, že se proočkovanost u učitelů a učitelek konkrétně ve spolkové zemi přímo sousedící s Českou republikou ke třicátému listopadu vyšplhala na pětaosmdesát procent.

Rubrika U sousedů

