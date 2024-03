Znali písmo, ale svoje vědění jeho prostřednictvím dál nepředali. Mistrně dokázali falšovat mince a jejich abstrakce a způsob výtvarného vyjádření daly základ modernímu umění. Kým vlastně byli Keltové? To se lidé dozvědí na nové stejnojmenné výstavě v dolnorakouském MAMUZ Museum v Mistelbachu. Odstartovala v sobotu 16. března a vůbec poprvé v desetileté historii muzea je její součástí také unikátní výstavní pavilon věnovaný pouze dětem.

U sousedů - RakouskoZdroj: DeníkPříběh Keltů si nejmenší návštěvníci doslova na vlastní kůži užijí na 150 metrech čtverečních plochy. Doplňuje ji expozice s novými a dosud neviděnými archeologickými nálezy z Dolního Rakouska i z jižní Moravy hned ve dvou patrech hlavní budovy muzea.

Redakci Deníku prostory provedl vedoucí vědeckého oddělení muzea Franz Pieler. „Alexandr Veliký se jednou jednoho Kelta zeptal, z čeho má strach. Čekal, že odpoví: Z Vás, Vaše Výsosti! Jenže Kelt namísto toho odvětil: My se nebojíme ničeho. Jen snad, že nám na hlavu spadne nebe,“ uvedl interaktivní dětské království Pieler.

Expozice má děti hlavně bavit a mají si ji užít všemi smysly. „Můžou si vyzkoušet hrnčířství, tkalcovství, ale i keltské umění, které se vyznačuje především abstraktními motivy. Děti můžou zkusit hádat, co se za nimi skrývá. Můžou si samy něco plasticky zformovat, nebo se stát na chvíli váženými druidy, tedy tajemnými lidmi, o kterých dodneška mnoho nevíme. Jde nám zkrátka o to, aby se jim tady líbilo a aby se něco třeba i naučily,“ vysvětlil s úsměvem vedoucí vědeckého oddělení muzea.

Expozice pro děti je bez průvodce. Rodiče si ji s nimi tedy projdou svým tempem. Pracovníci muzea připravili i prostory pro oddych či koutek ke čtení. „Hned u pokladny dostanou děti takový pytlík, v němž budou mít nejrůznější materiály. Třeba plastelínu nebo kousek nějakého kovu. Mohou si zkusit vyrobit různé nádoby či probít jednoduché motivy z železa,“ popsala Karin Öfferl, která má v muzeu na starosti tisk a marketing.

V Mistelbachu cílili na děti od počátku. Výstava v hlavní budově muzea i tentokrát láká na speciálně připravené stanice pro děti, hry nebo třeba tematické fotokoutky. „Protože jsme s tím měli vždycky úspěch, napadlo nás připravit na míru dětem celý jeden pavilon. Přiznávám ale, že jsme se trošku inspirovali v dětském muzeu ZOOM ve Vídni. Jsem proto zvědavý, jak se náš pilotní projekt ujme,“ zmínil Pieler.

Přestože je výstava v dětské expozici i celém muzeu připravená především pro německy a anglicky hovořící návštěvníky, zkrátka nebudou ani ti čeští. „Máme zde hned několik průvodců z České republiky a množství materiálů v češtině. Stačí se jen ozvat předem a jsme schopní výklad třeba skupinám škol ušít doslova na míru,“ podotkla Öfferl.

