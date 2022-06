Zpráva prakticky ihned proletěla všemi rakouskými médii. Již ve čtvrtek ráno s prvními neoficiálními zvěstmi od několika poslanců přišel deník Der Standard. Na oficiální tiskové konferenci o tom později společně informovali ministr zdravotnictví Johannes Rauch a předseda klubu lidovců August Wöginger.

„Nevěřila jsem tomu. Začala jsem se smiřovat s tím, že se budu muset ohlédnout po nové práci někde úplně jinde. Nejsem proti očkování, ovšem nesouhlasila jsem s povinností očkovat se právě na covid. Z různých důvodů. Na tu hru, kterou s námi vláda po celé měsíce pandemie hrála, jak s námi neočkovanými zacházela, nikdy nezapomenu. Byl to zlý sen,“ okomentovala pro Deník čtyřicetiletá policistka z Dolního Rakouska, jejíž jméno redakce zná. Z obav o ztrátu zaměstnání však svou identitu veřejně prozradit odmítla.

Rozhodnutí vlády ministr Rauch obhajoval tím, že povinnost očkování vyplynula za zcela jiných podmínek síly pandemie, než jaké panují nyní. „Převládala tehdy varianta Delta. Omikron však pravidla změnil,“ řekl ministr. Doplnil, že přesvědčit nyní Rakušany, aby se nechali naočkovat, je stále obtížnější.

Ještě ke konci loňského roku přitom tlak na očkování v Rakousku stále více rostl. Tisíce lidí pravidelně zaplavovaly ulice všech rakouských měst a protestovaly proti připravovanému očkovacímu zákonu.

Povinné mělo být přitom očkování proti koronaviru v Rakousku pro všechny obyvatele starší osmnácti let už letos v únoru. Za nedodržení povinnosti měla hrozit pokuta. A to až ve výši 3600 eur.

Couvat začali rakouští politici letos v březnu, kdy zákon o očkování odložili. Důvodem byla právě šířící se varianta mírnějšího omikronu.

Rauch ve čtvrtek také zdůraznil, že povinnost očkování nikoho dalšího k očkování nepřivedla. „Povinnost očkování a debata o ní spíše ještě prohloubila trhliny v rakouské společnosti. A to i mezi rodinami,“ sdělil ministr.

Vášnivé reakce

Rozhodnutí zvedlo lavinu vášnivých reakcí. Zatímco opoziční sociální demokraté zareagovali rozzlobeně a kriticky a vyzvali vládu, aby zveřejnila, jaké odborné posudky je k odmítnutí očkovacího zákona vedly, Svobodní slaví. Jejich šéf Herbert Kickl mluvil o obrovském úspěchu velkého protestního hnutí.

Radost má ze zrušení zákona také Roland Wolff z Vöcklabrucku v Horním Rakousku. „Byl jsem proti očkování od začátku. Tohle rozhodnutí vlády bylo proto jediným správným. Byl jsem odhodlaný se nenaočkovat tak jako tak. Jsem toho názoru, že dospělí lidé mohou o svém zdraví rozhodnout sami. Nepotřebují k tomu žádné politiky,“ zareagoval Wolff.

Rubrika U sousedů



U sousedů. Zdroj: DeníkV dnešní době víme často mnohem více o tom, co se děje na druhém konci světa, než co se děje těsně u našich hranic, v sousedních zemích České republiky. Proto jsme se rozhodli vám odlehčenou formou přinášet na tomto místě každou neděli zprávy o tom, co se děje „u sousedů“, tedy na Slovensku, v Polsku, Německu a Rakousku. Informovat vás budou lidé, kteří buď v daných zemích žijí, jako je Eliška Gáfriková na Slovensku, Martin Kratochvíl v Polsku, nebo působí u hranic, jako Alexandr Vanžura v Děčíně, nebo Iva Haghofer u rakouských hranic na jižní Moravě. Za inspiraci k vzniku rubriky děkujeme panu Vladimíru Majerovi. Občas přispěji středoevropským pohledem do rubriky i já, evropský editor Luboš Palata. Přejeme hezké nedělní počtení.